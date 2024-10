Daniel Turienzo, autor de 'Educafakes': “Está demostrado que la concertada tiene problemas con la segregación y la inequidad”

Es habitual escuchar en diferentes conversaciones de cafetería, de calle, de parques infantiles y de medios de comunicación que la escuela concertada es más rentable que la pública, que el alumnado sale más preparado, que padres y madres tienen derecho a elegir qué tipo de educación reciben sus hijos e hijas y opiniones muy similares a estas.

Un profesor, Jesús Rogero, y un maestro leonés que estudió en la pública en Astorga, Daniel Turienzo, se pusieron manos a la obra para argumentar las cincuenta mentiras y medias verdades sobre la educación española. El resultado, ‘Educafakes’ (Capitan Swing, 2024). Para conocer el libro con detalle, hablamos con uno de sus autores, Daniel Turienzo.

En el libro indicáis que hay un sentir generalizado sobre que la educación año a año pierde calidad, que antes el alumnado salía mejor preparado, pero demostráis todo lo contrario.

Ese debate que hay en España sobre si la educación está perdiendo calidad y que era mejor lo que había anteriormente, se dio en Inglaterra en los años setenta, en Francia en una época anterior, e incluso Sócrates (470 a.C.-399 a.C.) lo decía. Lo cierto es que no existe ningún indicador que nos diga que estamos peor. Al analizar los libros de texto sí puede ser que ciertos temas se analizaran de forma más profunda. Ahora hay más temas y antes se centraban en algo concreto. Por otra parte, se interpretaba que el alumnado sabía todo lo que había en el temario, y sobre esto no hay ninguna certeza. En España en los años setenta solo un 13% de la población en edad educativa estaba matriculada. Si lo comparamos con este 2024, hemos mejorado en todos los parámetros. También es cierto, y esto hay que decirlo, que desde la crisis de 2008 hasta hoy existen carencias en infraestructuras, formación del profesorado, etc., pero en general, hemos mejorado en todo.

También es habitual escuchar que España está peor a nivel educativo que los países de nuestro entorno. ¿Quién alimenta esta información?

Sobre eso puedo asegurar un no rotundo. ¿En qué sitios se dice que está bien? En el informe PISA, España está por encima de muchos países. Mejor que EEUU y en nuestro entorno, mejor que Noruega y similar a Francia y Alemania. En los objetivos de la UE para 2030, España está por encima de esa media. Cierto es que en algunos parámetros, como el abandono educativo temprano, está peor, pero en el resto de baremos, se sitúa en la media de la UE.

Sobre quién mueve esta información errónea, pues mucha culpa la tienen los propietarios de los medios de comunicación, que no sus trabajadores y trabajadoras. Demasiadas veces hay una gran diferencia entre el titular y el desarrollo del texto. PISA tiene unos trescientos indicadores y puedes observar algo negativo, pero no jugar con ese dato y llevarlo al titular para ganar visualizaciones.

En el año 2020 hubo diversas protestas de la escuela concertada contra la conocida como la Ley Celaá, argumentando que los padres y madres tienen derecho a decidir qué educación reciben sus hijos e hijas. ¿Cómo ves esto?

Todo se reduce a una malinterpretación del Artículo 27 de la Constitución y así lo dice el Tribunal Constitucional. No tienes derecho a que te sufraguen el concierto. La UNESCO en lo que más influye es en la eliminación de la segregación social, y los centros concertados tienden a ello. En España hay cada vez más ingresos que se destinan a la educación la concertada y es la pública la que tiene menos inversión.

Está demostrado que la concertada tiene problemas con la segregación y la inequidad, cuando está más que demostrado que los centros que tienen diversidad obtienen mejores resultados. El problema viene cuando la concentración de personas migrantes y con rentas más bajas es más alta, y eso ocurre en la pública, porque la concertada, de una forma u otra, los invita a irse. La distribución debe ser equitativa y homogénea, y no lo está siendo.

“La escuela concertada es más rentable que la pública”. Esto se ha convertido en un mantra que se cuela en cada conversación sobre educación. Esto es así, y, ¿qué entendemos por rentable?

Cuando se habla de eficiencia, ¿cuáles son los insumos de la escuela concertada y cuáles son los resultados? Se nos olvida que los centros rurales, por distancia y por número de alumnos requieren más inversión, pero ahí apenas llega la concertada, porque se reduce el beneficio. El área de inspección, por poner un ejemplo, se atribuye a la pública, pero su trabajo también se desarrolla en los centros concertados.

Otro tema, quizá el más simbólico, es el de las cuotas ilegales. En la actualidad el montante en España oscila entre los 950 y los 1.200 millones de euros al año, y eso sale de las familias.

En cuanto a la educación privada, no veo ninguna ganancia asociada a su sistema, y sí aprecio una gran pérdida, que es la segregación. Andreas Schleicher, padre de PISA, nada sospechoso de apoyar sin fisuras la educación pública, llegó a la misma conclusión.

Nombráis varios territorios, pero el que más sale a la palestra es la Comunidad de Madrid con sus ayudas, de una u otra forma a la educación concertada y privada. ¿Puede decirse que es un laboratorio neoliberal?

Las medidas que se están aprobando en la Comunidad de Madrid se aprobaron hace años en Chile o EEUU, pero no son propias de nuestro entorno. No es lógico que destines fondos públicos a financiar centros 100% privados. Sobre esto, quiero indicar que la relación no siempre funciona partido político-modelo de educación, es decir, hay gobiernos supuestamente de izquierdas que abogan por la concertada y de alguna forma no lo hacen decididamente por la pública. Dentro de la Comunidad de Madrid, en el ayuntamiento de la capital, el 60% de la educación es concertada y son muchas las familias que se ven obligadas a hacer encaje de bolillos para que sus hijos e hijas vayan a un centro público, por lo que le dan la opción de que vayan a uno concertado cerca de su casa o buscar uno público más alejado.

A día de hoy se están creando centros concertados sin un estudio previo de las necesidades del entorno, y por otra parte, hay centros públicos que llevan construyéndose veinte años. En la Comunidad de Madrid llevan años y años en los que no gozan de suficientes plazas en FP mientras se dan ayudas a la privada. A nivel universitario ocurre lo mismo. En estos momentos se está anunciando una nueva universidad privada mientras el informe del ministerio dice que tiene grandes deficiencias, que no cuenta con edificio propio, que no tiene sede…

Segregar por sexo está en contra de las leyes actuales para recibir financiación pública, sin embargo, hay centros que lo hacen y siguen recibiendo ese dinero, ¿Por qué ocurre esto?

Ocurre por la inacción de varios agentes. Entre ellos, encontramos gobiernos autonómicos que no son todo lo activos que deben, jueces que hacen una interpretación singular de la ley y varias inspecciones que, de alguna manera, no lo hacen bien. A día de hoy, se permite que el alumnado finalice su educación en un sistema no mixto, pero no que entre nadie nuevo. Lo grave es que en 2024 se sigue haciendo y la ley que lo prohíbe es de 2020.

Se está hablando de la educación de los cero a los tres años. Aseguran, dicen, mayor éxito educativo a posteriori. ¿Esto es así?

Sí, si se dan dos premisas. La primera es que sean escuelas de calidad y la segunda que afecten a las personas con más necesidades, dependiendo de la renta y origen social. Es decir, calidad y gratuidad son más importantes que un acceso para todos y todas.

Sobre vuestro papel como educadores, ¿creéis que estáis valorados acorde a la labor que desempeñáis?

En cuanto a reconocimiento social solemos estar entre los más valorados, sobre todo los maestros y maestras de educación infantil. La pregunta es, ¿Quieres que tus hijos se dediquen a la enseñanza?, cuando planteas esta cuestión valoración positiva ya no es tan frecuente.

Sobre como vivimos los y las docentes, pues la verdad es que hay una gran frustración. Esto es debido a que nuestro trabajo cada vez es más complejo y este no viene acompañado de una red de apoyo. Hace un mes se hizo público el dato de que la profesión con más horas extras no pagadas era la enseñanza. La educación suma casi el 16% de las horas extras no retribuidas. En total son 61.000 docentes que trabajan muchas horas gratis.

Si me permites una valoración, cuando en España se llevaron a cabo los recortes públicos, no variaron tanto los resultados educativos, y esto fue gracias al profesorado. Sería bueno que la gente mejor preparada se dedicara a la docencia, de ello depende directamente el futuro de nuestro país.