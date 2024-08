Cuarenta años de planificación familiar en León: un derecho esencial para todas las mujeres

Cada 3 de agosto se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar, subrayando la importancia del acceso a métodos anticonceptivos modernos para prevenir embarazos no intencionales e ITS, además de para permitir que las mujeres controlen su sexualidad y decidan libremente sobre su maternidad. Sin embargo, muchas mujeres no utilizan métodos anticonceptivos debido a preocupaciones sobre efectos secundarios y desinformación.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) trabaja para mejorar este acceso, enfrentando barreras personales y sociales.

Planificación Familiar en León: un centro de referencia

El Centro de Planificación y Orientación Familiar de León se inauguró el 12 de noviembre de 1984 por el primer gobierno autonómico de Castilla y León, dependiente de la Delegación Territorial de Bienestar Social, y financiado por esta administración y en colaboración con el INSALUD y la Diputación Provincial. Con el proceso de descentralización sanitaria y el traspaso de las competencias a las comunidades autónomas en materia de sanidad, el Centro de Planificación Familiar y Salud Reproductiva quedó integrado en la red de Sacyl (red sanitaria pública de Castilla y León). La apertura del centro, ubicado en la segunda planta del Centro Social de Mariano Andrés de la calle Frontón 7, fue todo un acontecimiento para las leonesas, especialmente la asociación feminista Flora Tristán que lo había reclamado, uniéndose de esta forma a las reivindicaciones de las mujeres a nivel nacional, en favor de los derechos sexuales femeninos y de la planificación para regular la reproducción con la incorporación de los métodos anticonceptivos. Este centro, que forma parte del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), ofrece servicios de información y orientación en salud sexual, desarrollo de una sexualidad saludable y prevención de embarazos e ITS.

Las ginecólogas Beatriz Pérez Prieto y Mirella Guzmán Cebrián, también sexóloga, destacan la importancia de su trabajo: “Nuestro objetivo es garantizar el acceso de todas las mujeres del área, desde la adolescencia hasta la menopausia, a las prestaciones de salud sexual y métodos de anticoncepción. Desde el Centro de Planificación Familiar pretendemos cumplir una función de información y orientación en el ámbito de la salud sexual, desarrollo de sexualidad saludable y prevención de embarazo e infecciones de transmisión sexual (ITS), es decir, poder intervenir en todos aquellos problemas que puedan surgir durante el desarrollo de nuestra vida sexual”.

La elección de un método anticonceptivo no sólo va a depender de las características y condiciones de cada mujer, sino también de las preferencias de las usuarias

El Centro de Planificación Familiar de León ofrece una amplia gama de servicios enfocados en la salud sexual y reproductiva, incluyendo el asesoramiento sobre métodos anticonceptivos eficaces y seguros, así como la colocación y retirada de dispositivos intrauterinos (DIU) y de implantes hormonales subcutáneos. El año pasado, el centro realizó 3.583 consultas, la mayoría de ellas relacionadas con el asesoramiento sobre anticoncepción. Las doctoras Beatriz Pérez Prieto y Mirella Guzmán Cebrián enfatizan que “el asesoramiento es crucial para el uso eficaz y adherencia a los métodos anticonceptivos, para evitar los embarazos no deseados y por otro insistiendo en la prevención de ITS con el uso de métodos barrera (doble protección), promocionando así la práctica del sexo seguro. La elección de un método anticonceptivo no sólo va a depender de las características y condiciones de cada mujer, sino también de las preferencias de las usuarias”.

El día a día en el centro las consultas pueden abarcar desde el asesoramiento en anticoncepción hasta la solicitud de despistaje de ITS y estudios especializados de infecciones vulvovaginales de larga evolución. Así como la inclusión de las mujeres en programas de prevención y detección precoz de cáncer de cuello uterino y de mama. Además, se realizan numerosas pruebas diagnósticas como ecografías ginecológicas, recogida de biopsias y exudados vaginales para estudios microbiológicos.

La experiencia de trabajar en el centro es gratificante, aunque ocasionalmente se presentan situaciones complicadas que requieren un manejo multidisciplinar con otros servicios y trabajadoras sociales

Hoy en día, y siguiendo las recomendaciones y protocolos de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), no son necesarias las revisiones periódicas de las mujeres cuando el método elegido es bien tolerado y no cambian las condiciones particulares de la paciente, pero se facilita un acceso rápido a las usuarias si tienen algún problema. Es por ello que en el centro atienden aquellas mujeres que precisen o deseen informarse solicitando cita con el Centro de Planificación Familiar a través de su médico de Atención Primaria. Se debe de tener en cuenta que no atienden a hombres que solicitan esterilización masculina (vasectomía), estos son derivados directamente por su médico al servicio de Urología. “No existe un prototipo de paciente específico, y pretendemos llegar a todas, especialmente a la población más vulnerable, mujeres víctimas de agresiones sexuales o violencia de género y menores. La experiencia de trabajar en el centro es gratificante, aunque ocasionalmente se presentan situaciones complicadas que requieren un manejo multidisciplinar con otros servicios y trabajadoras sociales”, exponen las sanitarias.

A pesar del importante trabajo que realiza el centro, las ginecólogas destacan la necesidad de más recursos y consultas especializadas en diferentes etapas reproductivas. Además, señalan la importancia de una atención multidisciplinar ante casos de violencia sexual y de género, y la creación de consultas monográficas para la atención de ITS y la sexualidad.

La educación sexual: una asignatura pendiente, pero clave para el futuro

La educación sexual es una herramienta fundamental para promover una sexualidad saludable y empoderar a las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Tanto Beatriz Pérez Prieto como Mirella Guzmán Cebrián afirman que su trabajo “continúa siendo esencial, debemos promocionar y mejorar la atención de la salud sexual de nuestra comunidad, desde un punto de vista de sexualidad saludable y poder dar respuesta a los problemas derivados de la falta de esta”. Es vital mejorar y unificar la accesibilidad a los diferentes métodos anticonceptivos, especialmente los de larga duración financiados, para reducir la tasa de embarazos no deseados, una disyuntiva importante en la actualidad, especialmente en la población más vulnerable y menores.

El Centro de Planificación Familiar de León participa en diversas iniciativas educativas para extender la información sobre salud sexual. “Recientemente, las trabajadoras sociales del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas se pusieron en contacto con nosotros para colaborar en los Programas de Prevención e Intervención en Igualdad que reciben las reclusas del Módulo de Respeto. Se impartió un taller de sexualidad donde se explicaron conceptos de sexualidad, derechos sexuales, anticoncepción y prevención de ITS”, relatan las ginecólogas.

Nosotros pretendemos ser centro de referencia para los adolescentes de nuestra área sanitaria, en materia de salud sexual y reproductiva, un centro donde ellos puedan expresarse y encontrar información de calidad y veraz

Además, el centro colabora con la Universidad y ACCEM para hablar sobre sexualidad femenina saludable y ofrecer talleres de salud sexual a diversos grupos de población inmigrante. “La organización de este tipo de charlas formativas fuera del centro nos parece muy interesante y de vital importancia para extender la información, promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva al máximo posible de ciudadanos”, comentan las ginecólogas. Uno de los principales problemas actuales es la fuente de información sobre sexualidad de los jóvenes. Según un estudio del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la SEC en 2019, el internet (47,8%) y los amigos/as (45,5%) son las fuentes más utilizadas, aunque el 68,5% de los jóvenes consideran que la formación recibida es insuficiente. “Nosotros pretendemos ser centro de referencia para los adolescentes de nuestra área sanitaria, en materia de salud sexual y reproductiva, un centro donde ellos puedan expresarse y encontrar información de calidad y veraz”, destacan las ginecólogas.

La sexualidad evoluciona desde la etapa prenatal hasta la vejez. Durante la adolescencia, se producen cambios significativos a nivel físico, intelectual y social que redefinen la orientación del deseo sexual y los sentimientos psicosexuales. Las relaciones interpersonales también han cambiado con el avance del internet y el uso abusivo de redes sociales, apareciendo nuevos peligros como el sexting, el grooming y la adicción a la pornografía. Según la Dirección General de Salud Pública, ha habido un aumento alarmante de sífilis, gonorrea y clamidiasis en menores de 25 años. Además, la última Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) revela un incremento en la tasa de interrupciones de embarazo no deseado en adolescentes y jóvenes de menos de 24 años, comparables al periodo prepandemia. “Proporcionar una adecuada educación en salud sexual saludable para la prevención de conductas de riesgo y promocionar la faceta de la identidad personal son de vital importancia durante la adolescencia. No hay que olvidar que las decisiones asociadas al desarrollo sexual adolescente tienen a menudo implicaciones para la salud y para las relaciones actuales y futuras”, concluyen las doctoras Pérez Prieto y Guzmán Cebrián.

El Día Internacional de la Planificación Familiar recuerda a toda la sociedad la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a métodos anticonceptivos. En León, el Centro de Planificación Familiar trabaja incansablemente para asegurar que todas las mujeres tengan el poder de decidir sobre su salud y su futuro, contribuyendo así a una sociedad más equitativa y saludable.