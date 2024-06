Sariegos abre hasta septiembre el servicio de ludoteca para facilitar la conciliación en verano

El Ayuntamiento de Sariegos abre el próximo martes 25 de junio la ludoteca que servirá para conciliar la vida familiar y laboral de sus vecinos, destinada a niños de 3 a 12 años que prestará servicio entre las 7.45 y las 15.15 horas.

Los niños podrán disfrutar de actividades adaptadas a diferentes tramos de edad, con talleres manuales, animaciones y disfrutar de la piscina de Carbajal de la Legua, ha informado este domingo el Ayuntamiento de Sariegos en un comunicado.

La ludoteca estará disponible de lunes a viernes no festivos hasta el 5 de septiembre, con un precio de 30 euros semanales para empadronados y 35 euros para no empadronados, con opción de días sueltos por 10 y 12 euros dependiendo de que sean empadronados o no en Sariegos.

La ludoteca se suma a una amplia oferta deportiva para el verano que impulsa el Ayuntamiento de Sariegos, como ha destacado el alcalde de la localidad, Roberto Aller Llanos.

“El Ayuntamiento de Sariegos siempre se ha caracterizado por ofrecer diversión y deporte para los más pequeños del municipio y ayudar a sus padres y madres a conciliar mejor su vida laboral y familiar. Este año redoblamos nuestra amplia oferta de deporte, ocio y tiempo libre para el verano”, ha dicho.