UPL ve “hipocresía política” del PP en los presupuestos de la Junta en Educación al censurar incumplimientos “sangrantes”

La secretaria de Educación de Unión del Pueblo Leonés, Sheila Fernández, y la procuradora en las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, calificaron este lunes de “hipocresía política del Partido Popular” el anteproyecto de presupuestos de la Junta para Educación, al tiempo que criticaron el “incumplimiento anual” de las inversiones anunciadas.

Después de analizar el anteproyecto, Sheila Fernández lamentó que “año tras año” se presenta un programa de inversiones para obra nueva y para reforma, mejora y sustitución, “jactándose de la cantidad de dinero que invierten en León Zamora y Salamanca”, pero “año tras año incumplen sus propios presupuestos con ejemplos sangrantes”.

Entre estos ejemplos, la leonesista destacó la inclusión en el año 2022 de la sustitución de las calderas de gas del Instituto de Enseñanza Secundaria de Eras de Renueva, una obra que no ha llegado a ejecutarse y que dos años después, tras presentar UPL una Proposición No de Ley reclamándola, “el PP y Vox, la tumbaron con argumentos como que no era necesaria”.

De igual forma señaló el presupuesto durante dos años seguidos para la sustitución de las cubiertas de los colegios Ponce de León y San Claudio en León, “de lo que a día de hoy no hay noticia”, en una muestra de “cómo engordan sus presupuestos para luego presumir de la cantidad dinero invertido en la Región Leonesa” y que, para ella, supone “algo es bastante parecido a engañar a los ciudadanos”.

La secretaria de Educación de UPL también recordó otros casos, como “la promesa en 2022 de la creación de un CRIE en Ciudad Rodrigo, con partidas presupuestarias de medio millón que no se han ejecutado”, los conservatorios de León y Zamora “que llevan un inaceptable retraso de diez años”, el “ansiado” IES de Villaquilambre, solicitado en 2009 y que “se duda que esté listo para 2029” o la promesa de ejecución de la construcción del polideportivo de Eras de Renueva, “que daría cobertura a muchos centros de la zona y para el que no se ha cumplido ninguna partida presupuestaria desde 2021”.

Por su parte, la procuradora en las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, puso de relieve la “necesidad de que los proyectos sean viables, con promesas serias, reales y efectivas”, porque “los anuncios propagandistas no corresponden ya”. Así, aseguró que UPL “está dispuesta a sentarse a negociar lo que sea necesario, sobre todo en políticas que hacen referencia a temas tan sensibles como la educación”.