El turismo en León sigue lastrado por una web oficial con contenido obsoleto, errores y gran retraso en la sustituta

El escaparate turístico y patrimonial de la provincia de León es una web totalmente obsoleta, de más de 15 años, solo en español y una traducción rudimentaria al inglés, y con errores, Turisleon.com.

La Diputación de León, de la que depende el Consorcio Provincial de Turismo, adjudicó su renovación en octubre de hace dos años a una empresa privada por importe de 35.000 euros con la condición de que tenía que estar lista en un tiempo máximo de un año, que ya ha incumplido ampliamente, y ni siquiera la va a entregar en la prórroga que le concedió la administración provincial.

Los guías turísticos de la provincia se han quejado a ILEÓN de que, a pesar de haberse ofrecido en reiteradas ocasiones a colaborar, la Diputación no los ha tenido en cuenta para hacer una web atractiva y útil. Este periódico ha hablado con uno de ellos, Felipe Alonso, que denuncia los “errores de bulto” de la web tal y como está y reprocha a la administración autonómica una “desgana total” por resolverlos. “Una de las cosas más sangrantes es confundir 'olla', de cocinar, con 'hoya' geográfica para referirse al Bierzo. Nos deja a todos los leoneses como analfabetos. Avisamos hace mucho tiempo para que lo cambiasen y ahí sigue”.

Es cierto que la Catedral de León sigue siendo del siglo XIII, pero la web necesita “un cambio”, porque las direcciones de empresas privadas dedicadas al sector turístico tienen más visitas porque están más actualizadas en cuanto a diseño. Por no hablar de que no está traducida correctamente ni al inglés y obvia por completo los idioma de muchos de los visitantes que llegan cada día hasta la provincia: el francés, el italiano, el alemán... “Necesita una actualización, presentar mejor el potencial turístico y cultural de León, que es mucho”.

Con el ánimo de hacer una “crítica constructiva”, el sector de los guías turísticos reclaman que, al menos, se resuelvan cuanto antes los fallos que hay en los teléfonos y correos electrónicos para contactar con los guías oficiales y contratar sus servicios. “Hay direcciones de email que ya no están operativas, otras que han cambiado, gente que se ha jubilado o que ya no trabaja como guía, gente nueva...” y la mala imagen que da para el visitante tal cúmulo de incorrecciones. Más teniendo en cuenta que en los últimos años “ha cambiado por completo la forma de hacer turismo”.

“Ahora hay una mayor exigencia. Se ha democratizado mucho el turismo y viajar” y León no está sabiendo aprovechar ese tirón del turismo de historia, de arte, de cultura... “No se hace todo lo que se podría. Sabemos que las administraciones tienen presupuestos limitados pero hay cosas que funcionan y que gustan y tiene que salir de ellos llevarlas a cabo”.

La nueva web llega muy tarde

El anterior presidente de la Diputación de León, el socialista Eduardo Morán, dejó firmado el 31 de octubre de 2022 el contrato con Serinza Solutions SL para el “desarrollo y puesta en marcha de la nueva plataforma turística del Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León”, por un importe de 34.485 euros, que tendría que estar lista en un tiempo máximo de un año.

Cuando estaba a punto de agotarse el tiempo para hacerla, la administración provincial reconoció a preguntas de este medio, que no va iba estar lista a tiempo y que permitirá a la empresa entregarla más tarde. “El próximo 1 de noviembre [de 2023] concluiría el plazo de ejecución”, trasladaron en ese momento a ILEÓN desde la Diputación, “por ese motivo, a instancia de la adjudicataria, se tramita la ampliación del plazo por otros nueve meses”, que vencen en el mes de agosto.

En ese momento, aludían a “razones de índole técnico” en “la complejidad de gestionar el excesivo número de recursos y servicios turísticos, más de 2.000, con el respectivo establecimiento de menús, submenús y menús secundarios plasmados en un árbol inicial de contenidos que ha variado y se ha modificado en el tiempo, con los diferentes análisis pormenorizados que se han realizado de cada recurso principal y secundario” para justificar el incumplimiento del plazo de ejecución y establecer una prórroga.

La actual web Turisleon.com nació en el año 2009 con la 'popular' Isabel Carrasco al frente de la Diputación de León y la promesa sistemáticamente incumplida de hacerla íntegramente en inglés para que “León sea un lugar mucho más conocido y que llegue a cualquier rincón del mundo”. Actualmente hay una pequeña versión de la misma en inglés pero que deja muchos contenidos sin traducir.

La dejadez de la web turística de León a lo largo de estos años ha sido notable, entre 2011 y 2014 se puso en marcha una central de reservas junto a la Junta de Castilla y León cuyo enlace no funcionaba y no fue arreglado hasta que fue advertido por ILEÓN en aquel año. Actualmente esta central de reservas ya no existe.

El año 2016 el entonces presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, anunció que se iba a proceder a una “actualización y puesta en valor de la página web turisleon.com”, de la que nunca se supo más y que no se llevo a cabo. Ahora, con otro socialista al frente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, la web no está previsto que esté lista a corto plazo. Desde la administración provincial se ha dado por respuesta el silencio ante la pregunta de cuándo estará en funcionamiento.