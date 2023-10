La web de turismo de la provincia de León cumplirá 15 años obsoleta y sin traducción a otros idiomas

La web de turismo de la provincia de León Turisleon.com cumplirá 15 años completamente obsoleta en cuanto a diseño y contenidos y sin una buena traducción a otros idiomas que dé información de calidad y sirva de reclamo a potenciales turistas extranjeros. La Diputación de León, de la que depende el Consorcio Provincial de Turismo, ha puesto cerca de 35.000 euros para su renovación, pero la empresa encargada de hacerla la entregará con un importante retraso.

El socialista Eduardo Morán dejó firmado el 31 de octubre de 2022, como presidente de la Diputación de León, el contrato con Serinza Solutions SL para el “desarrollo y puesta en marcha de la nueva plataforma turística del Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León”, por un importe de 34.485 euros, que tendría que estar lista en un tiempo máximo de un año.

A punto de agotarse el tiempo para hacerla, la administración provincial ha reconocido, a preguntas de este medio, que no va a estar lista y que permitirá a la empresa entregarla más tarde, ya el año que viene. “El próximo 1 de noviembre concluiría el plazo de ejecución”, trasladan desde la Diputación a ILEÓN, “por ese motivo, a instancia de la adjudicataria, se tramita la ampliación del plazo por otros nueve meses”.

Aluden a “razones de índole técnico” en “la complejidad de gestionar el excesivo número de recursos y servicios turísticos, más de 2.000, con el respectivo establecimiento de menús, submenús y menús secundarios plasmados en un árbol inicial de contenidos que ha variado y se ha modificado en el tiempo, con los diferentes análisis pormenorizados que se han realizado de cada recurso principal y secundario” para justificar el incumplimiento del plazo de ejecución y la prórroga.

La actual web Turisleon.com nació en el año 2009 con la 'popular' Isabel Carrasco al frente de la Diputación de León y la promesa sistemáticamente incumplida de hacerla íntegramente en inglés para que “León sea un lugar mucho más conocido y que llegue a cualquier rincón del mundo”. Actualmente hay una pequeña versión de la misma en inglés pero que deja muchos contenidos sin traducir.

La dejadez de la web turística de León a lo largo de estos años ha sido notable, entre 2011 y 2014 se puso en marcha una central de reservas junto a la Junta de Castilla y León cuyo enlace no funcionaba y no fue arreglado hasta que fue advertido por ILEÓN en aquel año. Actualmente esta central de reservas ya no existe.

El año 2016 el entonces presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, anunció que se iba a proceder a una “actualización y puesta en valor de la página web turisleon.com”, de la que nunca se supo más y que no se llevo a cabo. Ahora, si se cumplen las previsiones de la Diputación, estará lista en el 2024, aunque sin fechas exactas.