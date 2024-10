El PSOE pide a la Junta mirar “el cajón” del que sacaron Medicina para León por si está ahí el centro de salud de Villaquilambre

El procurador leonés del PSOE Diego Moreno llevó este martes al debate de las Cortes de Castilla y León el “indignante” hecho de que Villaquilambre no tenga centro de salud, “el único de Castilla y León y de España que es mayor de 20.000 habitantes y no tiene”. “Llevan 17 años sin poner ni una sola piedra. Han utilizado esta obra como promesa electoral y luego al cajón. Sean sinceras. Digan que si de ustedes depende, Villaquilambre no tiene centro de salud”, criticó.

Al respecto, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, respondió que la Junta iniciará las actuaciones “necesarias para la construcción, tan pronto como el Ayuntamiento garantice que la parcela ofrecida cumple con todas las necesidades de urbanización y requisitos normativos”. “Falta a la verdad. Ya no engañan a nadie, ni a sí mismos”, le acusó el socialista.

A juicio del titular de Sanidad, para construir el centro de salud, la parcela “debe contar con la consideración de solar y cumplir con la normativa urbanística”. A fecha de hoy, subrayó, es propiedad del Ayuntamiento, “se ha solicitado información al respecto, pero aún no hay respuesta”. “La parcela entendemos que no está urbanizada y eso es tarea del Consistorio. O, ¿quiere usted un centro de salud sin alumbrado, agua potable, sin aceras, sin pasos de peatones, entre líneas de alta tensión o con un paso a nivel con trenes al lado, que así está a día de hoy la parcela?”, cuestionó.

Vázquez reprochó a Moreno que “buscan enredar y generar alarma entre los vecinos”, cuando el PSOE “sabe que hay un compromiso de la Junta para avanzar en este centro de salud”, como lo hubo, enumeró, para la construcción de los nuevos en El Ejido -que se inauguró con años de retrasos-, Pinilla -todavía sin terminar tras varias paralizaciones de las obras y readjudicaciones de contratos-, y retomar el de Sahagún y mejorar la climatización de ocho centros, con una inversión de 1,5 millones de euros. También citó la sustitución de la carpintería en tres centros o renovar la iluminación en todos los del área de León, en cuya Atención Primaria se ha invertido este año, añadió, más de medio millón de euros en nuevo equipamiento.

El centro de salud, explicó, constará con más de 1.800 metros cuadrados de superficie útil, 12 consultas de Medicina General, 12 de Enfermería, dos de Pediatría, otras tantas de Enfermería Pediátrica, cuatro consultas polivalentes, salas de técnicas y exploraciones e incluso unidad de Atención de la Mujer, Salud Bucodental, Fisioterapia y Rehabilitación. “Usted quiere blanquear la gestión que no ha realizado el alcalde de su partido en la localidad”, afeó el consejero, quien recordó que esto ocurre “justo cuando acaba el reparto” de la Alcaldía con la UPL, con el que el PSOE acordó gobernar la mitad de la legislatura a partes iguales.

Por su parte, Diego Moreno acusó a Vázquez de “no tener empacho en comprometer” los 5,8 millones que cuesta el centro de salud cuando gobernaba el PP en el Ayuntamiento, “en la misma parcela en la que va el nuevo instituto, hable con su compañera de Educación”.

“No les importa la promesa. El alcalde y yo mismo le hemos pedido reuniones y no nos contesta. Aprovecho que suenan tambores de elecciones y les pido que miren el mismo cajón del que ha salido el grado de Medicina en León, no vaya a ser que esté ahí el centro de salud”, concluyó el procurador socialista.