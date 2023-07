El PP aparta a la candidata a la alcaldía de León de la portavocía con un grupo municipal dividido

La candidata a la Alcaldía de León por el Partido Popular en las pasadas elecciones de mayo, Margarita Torres, y otros tres concejales electos de los nueve que el partido obtuvo en las elecciones han firmado este viernes finalmente el documento de configuración del grupo municipal que aparta a quien lideró la lista municipal del liderazgo local. No obstante, han suscrito añadiendo debajo de su firma la frase: “Acepto la constitución del grupo, no acepto la designación de portavoces”. Finalmente, el portavoz será David Fernández con José Manuel Frade como viceportavoz y, como suplentes, Ana Franco y Cecilia Rodríguez.

La ruptura en dos de los concejales del PP, por un lado la candidata y sus afines y por el otro los 'oficialistas', es un hecho desde el pasado lunes en un momento de gran tensión interna en el partido de León, inmerso en una batalla por los diputados provinciales que va perdiendo el sector oficial al mando de Ester Muñoz, presidenta provincial del partido.

La configuración del grupo municipal se convirtió en un vodevil a principios de semana al entregar en el Ayuntamiento de León tres documentos distintos para configurar la representación popular proponiendo dos portavoces, por un lado la propia candidata Margarita Torres y, por otro, su número dos en la lista, David Fernández. El caos fue tal que la secretaria general del Ayuntamiento de León, Carmen Jaén, pidió en una resolución que se aclararan y presentaran “un solo escrito” donde firmaran los miembros que lo conforman y su portavoz y, en su caso, suplentes. Y con la advertencia de que quienes no firmaran ese documento se quedarían como concejales 'no adscritos'.

La candidata a la Alcaldía de León arremetió entonces contra la presidenta del partido en la votación a diputados provinciales tachándola de “mentirosa”, aunque Ester Muñoz, también candidata al Congreso el 23J, evitó el enfrentamiento asegurando que trabajaría para hacer cambiar de opinión a Torres.

El PP presentó el martes un nuevo escrito firmado por cinco de los concejales electos proponiendo de portavoz a David Fernández y de viceportavoz a José Manuel Frade, reafirmando el partido durante la semana que esa era la decisión adoptada por el PP y que quien no la acatara se quedaría fuera. Hasta este viernes no se ha conocido la decisión de Torres y de sus afines de firmar este documento que completa el grupo municipal pero que no obvia la tensión existente entre ambos bandos.

Margarita Torres insiste en la validez del primer documento que ella entregó con las firmas de los concejales y nombrándola a ella portavoz, que el PP niega señalando que el acuerdo era que David Fernández asumiera la portavocía municipal. El PP queda así configurado con sus 9 concejales electos pero dividido en dos en plena campaña electoral.

“No poner palos en las ruedas”

Torres emitió este mediodía un comunicado en el que señala que ha visto “cómo se relega a miembros de esta candidatura a través de decisiones arbitrarias con la intención de que abandonemos nuestra firme voluntad de servir a los leoneses que nos han votado”.

No obstante, añade que la certeza de que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular deben gobernar España “está por encima del ego, la vanidad o los intereses de quienes solo ven su beneficio. Nosotros no contribuiremos a colocar palos en las ruedas que han de llevar al presidente Feijóo hasta la Moncloa”.

Señala también que “en las actuales circunstancias” ella misma y sus concejales afines -Paloma Robles, Carlos Anta y Juan Carlos Agúndez- entienden que “ésta es la mejor forma de servir a León y a nuestro país”, por lo que han suscrito en la Secretaria general del Ayuntamiento de León el documento presentado los otros cinco concejales electos.