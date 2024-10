La guerra interna del PSOE se extenderá a la provincia de León: “Habrá batalla dura”

Las aguas internas del socialismo bajan revueltas desde la resolución del Comité de Ética y Garantías del PSOE de suspender el calendario y primarias del PSOE de Castilla y León propuesto por Luis Tudanca. Desde entonces las críticas públicas han bajado de volumen ante otros asuntos más sonados como el informe de la UCO sobre José Luis Ábalos pero no las tensiones internas entre los socialistas.

La guerra autonómica contra Luis Tudanca está capitaneada por las direcciones provinciales de León, con Javier Alfonso Cendón, y de Valladolid, con el ministro Óscar Puente al frente. Cada bando cuenta para el suyo a otras direcciones provinciales en un enfrentamiento que terminará, con una altísima probabilidad, resolviéndose en unas primaras. En las que todavía no sabemos si estará Luis Tudanca o no. Se descuenta que habrá una candidatura alternativa al secretario general o a su sector, impulsada por Ferraz tras el choque de trenes por el calendario anulado.

Y en el PSOE leonés el sector crítico con Javier Alfonso Cendón como secretario general, y próximo a Tudanca, da por seguro que aquí también habrá guerra por el liderazgo socialista. “Habrá una batalla dura”, señalan al tiempo que dan por hecho una candidatura alternativa, aunque no desvelan nombres como no hacen los contrarios a Tudanca. “No ha hecho las cosas bien, hay mucha gente enfadada”, replican a Cendón.

Cendón llegó al liderazgo del PSOE de León en 2017 tras ganas unas primarias contra Diego Moreno, hoy procurador en las Cortes autonómicas, y José Antonio Diez, alcalde de León. Sustituyó a Tino Rodríguez. En 2021 renovó el cargo sin oposición y acogió en la dirección provincial a algunos de sus 'enemigos internos' manteniendo sus cargos de confianza que le acompañaron desde su primera elección en una amplísima ejecutiva de 50 miembros que no todos han llegado en su puesto a este momento.

Los movimientos contra Cendón no son nuevos ni sorprenden demasiado en la Ejecutiva provincial. Desde la destitución de Nuria Rubio, número dos del PSOE de León como secretaria de Organización, en las Cortes y sustituida por la leonesa Yolanda Sacristán, el enfrentamiento con Luis Tudanca y la dirección autonómica han sido constantes y la voz del secretario general leonés ha sido una de las más contundentes contra la gestión del burgalés. Los críticos llevan meses moviéndose para montar una alternativa a la actual dirección provincial, algo conocido también por el sector 'cendonista'.

El alcalde de León, José Antonio Diez, y uno de los críticos más acérrimos de Cendón, se ha mostrado desatado en varias entrevistas por la situación del partido, recordando cuando a él le intentaron mover el cargo orgánico con una candidatura promovida por la dirección provincial, y defendiendo con contundencia a Tudanca pese a las divergencias por la autonomía para León.

Tudanca busca apoyos en León

Precisamente Diez protagonizará este jueves 17 de octubre el segundo encuentro de Tudanca con los afiliados, ejerciendo de anfitrión a las 20.00 horas del líder autonómico ante los afiliados socialista de la Agrupación Socialista de León, la más numerosa de toda la Comunidad.

Según confirman fuentes de Ical, este miércoles Luis Tudanca arranca su agenda pública orgánica en su ciudad, Burgos, donde compartirá un encuentro con afiliados junto al secretario de la Agrupación Local y exalcalde de la capital burgalesa, Daniel de la Rosa. Y el jueves la cita leonesa será en el Palacio de Conde Luna de León capital, junto a un José Antonio Diez que le ha expresado su respaldo de forma pública, en contra de la opinión del secretario provincial. Tudanca siempre ha acompañado a Diez en el cierre de sus campañas, con independencia de que el mitin final tuviera lugar en otro municipio, y destacan que ahora mismo la capital leonesa es la ciudad de mayor tamaño de la Comunidad donde gobierna el PSOE tras las elecciones municipales de 2023, pues en esa cita perdió el bastón de mando de Valladolid, lo que propició la salida de Óscar Puente y Ana Redondo, actuales ministros de Transportes e Igualdad.

Cendón al frente

En el comité autonómico, cuya decisión fue revertida por Ferraz, el líder leonés Alfonso Cendón fue uno de los asistentes que cuestionó la aprobación del calendario y denunció que iban contra la decisión de la dirección federal del partido de que los procesos internos se convocaran después del congreso federal de Sevilla de finales de noviembre.

El sector crítico ha renunciado a plantar batalla, eso sí, en la elaboración de la lista con los nombres al congreso federal, dejando en manos de Cendón su elaboración. Aseguran que no era un momento para plantear guerra y dejan la batalla para los congresos autonómico y provincial.

En este momento no se conoce un nuevo calendario para las primarias y congresos suspendidos. La dirección autonómica de Tudanca rechaza negociarlo y pide que Ferraz lo ponga y explique cómo se aprueba y en qué órganos, ya que consideran que ellos cumplieron los estatutos y sus órganos están suspendidos hasta el congreso, que no tiene fecha. Inicialmente previsto para finales de enero en la ciudad de Palencia, después toca abrir el melón de los congresos provinciales, incluido el de León, ya en el primer trimestre del año que viene. Y todo apunta a que no será igual de tranquilo que en el año 2021.