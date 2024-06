Moción con emoción

Ante la Moción en favor de la Autonomía leonesa presentada por UPL en la Diputación, tenía en línea de proposición varios títulos para mi Opinión en este medio, siempre sobre un resultado “casi cantado”. Pero el contenido... ¡Ay! El contenido, eso es otra cosa.

¡Qué Sí!... ¡Ha dicho que NO!

David Fernández Blanco, se tragó, cual sapo indigesto el SÍ que había conseguido aunar como alcalde de Valverde de la Virgen, en marzo de 2020, para la autonomía leonesa. Dijo entonces que “recogía el sentir general de la calle”. Sonaba estupendo.

Mas, o no hablaba con verdad entonces, o ahora se ha dejado vencer por el partidismo insulso de dudosa ideología conservadora cuyo afán es seguir hundiendo a los leoneses. ¡Sí! Esos de la calle, los del 'sentir general' liberatorio, que se ha tornado, por su conveniencia personal señor diputado de no sé quién, en un NO tan nefasto como incongruente.

Con él no estaba frenando a la UPL, se estaba poniendo enfrente “del clamor popular”, para hundirnos un poco más en la miseria, por exigencia del PP. Una incongruente postura la suya. Sin matices.

Pero hete aquí que, además, investido de diputado provincial y portavoz del PP, no sólo se somete a la obediencia del partido para decir NO a los anhelos leoneses, sino que, obediente, presenta otra moción, así con minúscula, que elabora el PP y le fue puesta en la mano. Tal cosa no le disculpa, sí viene a marca tragaderas y tolerancia extremas. Supongo que partió de la mano de Esther Muñoz, quien no contemplaba en modo alguno la libertad de voto, y todos asumieron.

Tal moción, que suponía toda una esquela de defunción, la apellidaban “leonesismo útil”. Pero para quién era la utilidad, acaso para la facción castellana, que se viene nutriendo de nuestras reservas en tanto nos roban porvenir socioeconómico, además de usurpar los puntos de nuestro desarrollo

¿¡Cómo es posible!?

Querer llamar leonesismo útil, David (PP), y no atragantarse, ante el intento de llevar a los leoneses al convencimiento de las bondades de un ente impuesto, en el que estamos subsumidos, teniendo que dar por buenos los postulados políticos de la facción castellana centralizadora, a fortiori, de todo en Valladolid. Tal gesto no es que suene a falsario, es que lo es, pidiéndonos que en función de no sé qué “utilidad leonesista”, debamos apechar sumisos con las migajas, para que, de lo neto, otros engorden.

El Partido Popular de León dice que defiende “los valores y la posición de León dentro de la Comunidad de Castilla y león” (pone león con minúscula, una errata de inconsciente minusvalía supongo) y la necesidad de potenciar su historia, sus tradiciones y las políticas que permitan las actuaciones e inversiones necesarias para su adecuado desarrollo económico y social.

¡El retrato es manifiesto! Generalidades con la vaguedad de lo abstracto en la esquela, que, por otra parte, han venido siendo incumplidas. Y no me refiero bajo el punto de vista de la potenciación de lo leonés, eso que osan citar sin rigor ni verdad, sino no lo que supone a lo vivencial por imposición

Para llegar a sorprendernos aún más, cuando “propone instar”, a según quién, para que haga o resuelva tal o cual cosa. Veamos:

Pretende que se inste:

A) A las Cortes Autonómicas y a las Generales, así como a ambos gobiernos para que se promueva la historia de León y su relevancia en la creación y germen de la nación española…

Papel mojado. Díganos cómo y quién tiene que acometer la tarea propia de un León desaparecido.

Por qué no dice: 'Vamos a instar al gobierno centralista de la Comunidad a que traslade de inmediato –¡Que es YA“!– las Cortes autonómicas a León, Cuna de Parlamentarismo'. Pero no de palabra, lo valiente y efectivo sería presionar enfáticamente: 'O empezáis (dicho a los gerifaltes del ente) a la descentralización, o acompañaremos al pueblo leonés en la petición de la autonomía'. Esto, aunque rechacemos de hecho el ente, sería pragmatismo.

B) Instar a la mejora urgente de infraestructuras, a inversiones en la provincia de León… dirigido “en especial al gobierno de España” . Lo cual no pasa de ser una puya PP nacional en “lo alto del morrillo” del PSOE ahora en el gobierno de la nación.

David, por favor, que se ve el plumero con lo antedicho. Al igual que cuando sigue con lo de los independentistas, etcétera... que no viene a cuento relacionarlo con el tema leonés. ¡¡¡Cuando lo leonés es otra cosa, sencillamente poner constitucionalmente en valor nuestros derechos!!!

Lo conculcado o usurpado, ya no se puede recuperar. Desde el ente se han valido de nuestra pasividad, primero la de orden político... ¡Para anularnos! Esa es la cruel realidad.

El gran principio de solución: LEXIT. ¡¡¡Hay que ir a por él !!!