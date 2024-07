¿El 'leonesismo útil' del PP? Otro intento para dejarnos como colonia de Castilla en el Estado español

Vamos a ver si hablamos claro y ponemos los puntos sobre las íes de una vez por todas. Lo voy a intentar hacer por mi parte, y nótese por favor el tono irónico que soportan las formulaciones siguientes entre otras muchas que podía enumerar.

'Leonesismo útil' es que en León se realicen pantanos, o que los que están eleven las cotas de embalses, se diseñen y ejecuten embalses o lagunas con agua de nuestros ríos para que la provincia de Valladolid se vaya transformando en la provincia donde más se han incrementado los regadíos de España.

Resulta que Valladolid tiene casi las mismas hectáreas de regadío que León, cuando es la única provincia sin ningún embalse. Mientras León aún está en demora tras demora, se cumpla la promesa del desarrollo de sus regadíos prometidas.

'Leonesismo útil' es que la Junta nos diga que tiene que consultar con Burgos, que también aspira a la Facultad de Medicina, para concedérnosla a León, en lugar de decir un NO tajante. Cuando si fuéramos autonomía no tendríamos más que implantarla.

'Leonesismo útil' es prometer el Instituto agroalimentario a Ponferrada (siendo la provincia de León la segunda en denominaciones de origen) y luego decidan situarlo en Pucela, para dar gloria e importancia con los productos leoneses a la distribuidora castellana denominada Tierra de Sabor.

'Leonesismo útil' es que la Diputación corporación tras corporación se hagan estudios de la viabilidad del aeropuerto de carga en la Virgen del Camino, ignorando el anterior. Prometiendo ahora uno para el 2027 con la única finalidad que no sea el primero en el noroeste español, esperando que otro tome la delantera. Siguiendo así los pasos de lo sucedido en Torneros, San Marcos, Feve, ronda, Emperador, etcétera.

'Leonesismo útil' es que la reforma de la UCI del hospital de León siga sin decidirse, llevando más de un quinquenio de retraso. O que la sanidad en El Bierzo sea la peor autonómica y para mejorarla se traspasa a la privada con dinero público.

'Leonesismo útil' es llamarnos victimistas por los interesados en mantener sus prebendas de político, precisamente cuando los leoneses denunciamos ultrajes de las administraciones a la Región leonesa. Ya que, de no hacerlos los interesados políticos o cargos a dedo, no saldrían en las listas de la próxima convocatoria electoral.

'Leonesismo útil' es no importarles que esta Región Leonesa encabece la despoblación, siendo las provincias con menos actividad laboral, uno de los PIB per cápita más bajo. O que siendo Caja España (León) o Caja Duero (Salamanca) en su momento los centros bancarios autonómicos más importantes de este engendro autonómico, Valladolid- se quede con el Banco España.

— ¡¡Ah, perdón!!,¡¡¡Villadangos funciona y se amplía!!! Cierto, pero la pregunta es: qué sería de este polígono, si en su gestión o administración, no estuvieran implicados la gerencia del puerto del Musel (Gijón) y cámaras de comercio asturianas... y sólo lo manejara el gobierno castellano en su gestión y difusión.

Hace unos días que los leoneses nos hemos congratulado de que la autonomía leonesa sea posible, cuando hace pocas fechas todo estaba cerrado, “y tan sólo gozaba tal posibilidad en las cabezas de leonesistas”. Ilusos y mentirosos nos decían por defender tal posibilidad. Ahora resulta que no estábamos equivocados. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y ¿cuándo? No es cuestión en este momento de analizar estas interrogantes, pero lo cierto es que la diputación leonesa por tercera vez, reclama en votación la autonomía leonesa: la primera el 13 de enero de 1983, la segunda el 22 de diciembre de 1994 y la tercera, hace unos días el 26 de junio de 2024.La ciudadanía leonesa se mostrado a lo largo de estos años de colonialismo, contrario a la situación, solicitando la autónoma leonesa en varias manifestaciones: la histórica de mayo de 1984 con 90.000 personas en contra del ente autonómico, en junio y octubre de 2006 en León, en mayo de 2013 en Salamanca, en octubre de 2016 en Zamora y en octubre de 2017, el 16F de 2020 (en la que casi cuarenta años después volvieron a salir 80.000 personas en la provincia para exigir la Autonomía como el futuro de León) y en mayo de 2020 en León.

Exigimos claridad dado que un primer momento el PSOE a través del ministro de política territorial Ángel Víctor Torres pide respeto hacia las mayorías de cada administración, y posteriormente Esther Peña, diputada nacional y portavoz federal del PSOE, coloca un NO a la Moción, como buena e interesada castellana burgalesa. Los navarros deben y pueden decidir su futuro, al igual que el resto de los pueblos de España, pero los leoneses no. Gracias doña Esther por su patriotismo 'castellano y león útilllll….izable'.

Una cosa ha quedado clara a los leoneses, y es que la noticia a nivel nacional, es admitida y posible, aunque lógicamente los interesados en mantener la situación han manifestado su posición de imposibilidad.

Los leoneses no vamos a seguir en una resignación perenne, cuando vemos que hasta ahora solo ha habido explotación sin moderaciones y escrúpulos, mentiras interesadas frente a nuestra autonomía leonesa, siendo la región leonesa un cuarto del escudo español, y llamando castellano a todo leonés

A la par, dentro del Estado Español, no hay más que respeto, prebendas y elogios para algunos otros pueblos del resto de España, pero hacia el pueblo leonés se practica la ocultación y humillación permanente. La despoblación, el empobrecimiento y derribo económico, alcanza el grado de insoportable.

Nos anulan la historia del Reino de León, a veces con mezclas alevosas, siempre favorecedoras de la parte castellana y el desprestigio de lo leonés.

A un servidor lo tendrán como siempre exigiendo como leonés nuestro derecho a autonomía leonesa, llamando Kapos a los defensores de la colonia leonesa en Castilla.

Seguiré todos los primeros sábados de mes asistiendo a Botines y cortando el tráfico en Santo Domingo al final de la sabatina.

EXIGENCIA AUTONOMISTA EN 2007

Carta a los diputados leoneses

Con la debida consideración, los abajo firmantes nos dirigimos a Su Señoría como continuación de nuestro anterior escrito de febrero de 2007 dirigido a los senadores, a fin de seguir aportando pruebas que demuestren el enorme despropósito que supone la aprobación del nuevo Estatuto de autonomía de Castilla y León, que se encuentra actualmente en fase de tramitación en las Cámaras Alta y Baja.

A lo largo de los últimos meses han sido organizadas tres manifestaciones multitudinarias por las calles de la ciudad León, con el fin de pedir la AUTONOMIA LEONESA, independiente de Castilla. Se da la circunstancia de que cada manifestación ha ido incrementando notablemente el número de asistentes. En la última, el 22-4-2007, hubo entre 10.000 y 20.000 manifestantes según datos publicados por la prensa leonesa. Sospechosamente, a pesar del elevado número de participantes, las noticias de las tres manifestaciones pasaron desapercibidas para los medios de comunicación nacionales, tanto escritos como audiovisuales.

Es evidente que estas manifestaciones demuestran que, a pesar de la conocida pasividad de los leoneses, algo está cambiando en la mentalidad de los habitantes de esta tierra; algo por otro parte lógico, pues todo en esta vida tiene un límite y la paciencia de los leoneses también. Son frecuentes los artículos periodísticos, incluso libros, que informan puntualmente de las irregularidades habidas en la integración de la región leonesa en la autonomía de Castilla. Hoy somos mayoría los ciudadanos que sabemos que la formación de la actual autonomía fue fraudulenta y contraria a los hábitos democráticos. Hay datos muy claros que lo corroboran. Varios Ayuntamientos no dieron por validas las votaciones contrarias a la integración y las repitieron hasta que el resultado fue positivo. Otros Consistorios evitaron contar con los concejales susceptibles de votar en contra del proyecto común; incluso, en algunos casos, no estaban presentes ni el veinticinco por ciento de los ediles, tal como consta reflejado en las actas. O lo que es peor, se conoce el nombre y apellidos de concejales de algunos municipios que fueron chantajeados o amenazados con represalias, casi siempre económicas, si no se decantaban a favor de la integración.

La constitución de esta autonomía es tan aberrante que hasta la propia Junta ha editado un libro en el año 2003, titulado Memoria Histórica de Castilla y León, donde no le queda más remedio que reconocer el hecho de que NUNCA existió una región llamada Castilla y León. Sin embargo, en este libro se oculta de nuevo toda referencia a la Historia de León, dejando lagunas de 300 años entre los siglos X al XII. Este volumen es muy similar a otros que la Junta ha publicado como libros de texto para los colegios e institutos. A cualquier lector de esa obra o de cualquier otra editada por la Junta le resultará imposible saber quién y cómo empezó la Reconquista o por qué los ejércitos llegaron a la Ribera del Duero, a la del Tajo, e incluso hasta la actual Andalucía, ya que estas efemérides no figuran. Lo único que se puede leer de esa época son las leyendas y cantares de gesta del Conde Fernán González y del Cid Campeador. Tal vez nos quieran dar a entender que los musulmanes huyeron al ver a los dos castellanos legendarios. Como Su Señoría sabe, la verdad se posee, se busca o se niega, pero no es susceptible de ser hecha a medida por nadie.

Esta noble y sufrida tierra leonesa se siente desposeída de su historia, de su identidad y de su dignidad como pueblo. Este pueblo que jamás se ha metido con nadie y que tampoco nunca ha quitado nada a nadie es hoy un pueblo atrasado, abandonado, sin que exista justificación para ello. La región leonesa (Zamora, Salamanca y León) es la única que ha perdido población en los últimos 25 años, más de 200.000 habitantes. Es también la única región española que tiene menos cotizantes a la Seguridad Social en el mismo periodo de tiempo; el tiempo que llevamos sufriendo esta autonomía.

El aumento constante de manifestaciones pidiendo la AUTONOMIA LEONESA, independiente de Castilla, es una clara evidencia de que los leoneses estamos hartos de tanta injusticia, de tanta ignominia, de tanto desprecio a la dignidad de nuestra tierra.

Por todo ello, rogamos otra vez a Su Señoría que, por respeto a los más elementales fundamentos de la democracia, por justicia y solidaridad, impida con su voto que los leoneses sigamos despojados de nuestro derecho constitucional de una autonomía propia, el mismo derecho que tienen y disfrutan el resto de los pueblos de España, no aprobando el nuevo estatuto de autonomía de Castilla y León.

Expresándole nuestro agradecimiento por adelantado, le saludamos atentamente.

Suscribieron esta carta: Asociación Ciudadanos Reinu de LLion, Asociación Filatélica Reino de León, Asociación Plataforma Pro Identidad Leonesa, Instituto Cepedano de Cultura Asociación Esllabon Lleonesista, Asociación Gastronómica Leonesa — Las asociaciones firmantes lo hicieron en una primera versión de esta carta enviada en el año 2007 con motivo de la aprobación en las Cortes Generales de la Ley Orgánica que reformaba por tercera vez el Estatuto de Castilla y León, sin que ninguna de las veces hayan podido votar sus ciudadanos en referendum sobre este tema.