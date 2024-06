Mañueco enfría la llegada de la Facultad de Medicina para León por no haber “consenso de las universidades públicas”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha descartado la creación de un grado de Medicina en la Universidad de León durante el acto de toma de posesión de la primera rectora, Nuria González.

Es la primera vez que un presidente de la Junta preside este acto y, para inaugurarlo, en este caso Mañueco ha aprovechado para enfriar la opción de una facultad de Medicina en León, que habían reclamado en sus discursos el rector saliente Marín y la nueva rectora Nuria González.

Sin embargo, Mañueco ha descartado esta posibilidad argumentando que no se cumplen los requisitos necesarios y que es momento de dar prioridad a la implementación de la nueva Ley de Universidades: “Siempre hemos entendido que hay que cumplir los requisitos. Uno el consenso de las universidades públicas, que en este momento no existe. Y más cuando el último acuerdo a este respecto de otoño del año pasado fue dejar en 'stand by' la implantación de grados y dar prioridad a la implantación de la LOSU. El segundo requisito era que hubiese un proyecto viable, y entendemos que no se cumplen estos requisitos”, ha asegurado Mañueco.

El presidente de la Junta ha anunciado que una vez termine el proceso electoral de universidades de Castilla y León presidirá una reunión “con los rectores de universidades públicas para facilitar el consenso y la planificación en esta materia”.

Las primeras reacciones ya han tenido lugar, como la del alcalde de León, que en su cuenta de X (antiguo Twitter) lamenta que “el presidente de la Junta haya venido a León para confirmar que no tendremos facultad de Medicina ni a corto ni a medio plazo. Una decisión injusta y decepcionante”, ha escrito.