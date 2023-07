Elecciones Generales habemus

El proceso para las 'Generales' al parlamento nacional está en marcha, la campaña en ebullición. El leonesismo político, UPL, formación leonesista con caché suficiente para volcarse en ello, lo acomete a propuesta de sus dirigentes, envalentonados como no podía ser de otra manera, por las sucesivas cosechas en votos electorales todo dentro de la registrada actuación como “partido político regionalista”.

De este matiz, partido político, más leonesismo, sentimiento y motor, y oportuna indefinición de ideología, hablaremos más bien pronto.

Forzosamente he de empezar dejando constancia de que considero más que acierto, necesidad, implicarse en el reto electoral al Parlamento. Mi felicitación. Hay que llegar con el mensaje a toda la ciudadanía leonesa, en momentos muy delicados, de estrechez socioeconómica, que dimanan del ente autonómico que nos esquilma y del gobierno central que nos desconoce.

Sobre los candidatos, con todo respeto he de decir lo que siento o percibo. Mi punto de vista sobre los que con mayor o menor acierto han elegido para encabezar las listas al Parlamento y al Senado. Teniendo en cuenta el “amplio espectro” que han de mostrar, no crítico, con prudencia pondero. Sé que estas cosas nunca son fáciles, ni estamos para chistes los leoneses sojuzgados por el ente autonómico. De ahí que vaya intentando entrar en materia deslizándome con la sana intención de no herir a nadie, al volcar mi parecer sobre el proceso.

Dicho esto último. Hago alusión el estudio IAL (Iniciativa Autonómica Leonesa), ya de sobra conocido, y presentado siempre con el calor de quien cree en la autonomía leonesa. De modo que, entre quienes han escuchado y comprendido el mensaje, mayoritariamente hay apoyo; mi duda es si significa implicarse en un deseo común, para lo que el voto es un arma. En su exposición se han empleado con firmeza Callado y los partícipes en la elaboración, Rodríguez Lago, Asenjo, Prieto… unos bien documentados leoneses, mostrando con claridad meridiana, la razón de más peso en estos momentos, lo socioeconómico que se refleje en bienestar social, ¡¡¡que nos lo están escamoteando desde el ente autonómico, sí, sí, y el subsiguiente olvido nacional!!

Javier Callado

¿Es por esta razón, el Informe, y por cuanto aporta, por lo que yo hubiera preferido a Callado en el parlamento nacional? SÍ, pero no solo por ello. La personalidad estudiosa de Callado, ya demostrada en sus libros, charlas y artículos, siempre al día, le avala, completado con su amplia visión regional, nacional y europea de las demandas o beneficios, que se nos escapan de la mano. Ésa que, mendicante (¡e ingenua!), aún hay quien la tiende hacia el ente, alentado engañosamente por la soflama de los 'nuestros', los medradores en él, especialmente.

Aquí un inciso. Al menos a través de los medios, nunca he oído o escuchado la opinión de la formación leonesista, asumiendo o discrepando, ya fuera parcial, ya en la totalidad, respecto al IAL, de ahí que me lleva a suponer que éste no significaba un aval para el candidato al que, luego, “de rebote”, ¡y puede ser un lujo positivo!, pedirían que asumiera el rol de elegible por UPL al Senado. Cierto que en esta Cámara se puede hacer buena labor en favor de lo leonés, pero el costo en votos, se me antoja difícil de alcanzar, y más, precipitadas las elecciones.

Miguel Ángel Díaz Cano

Ahora abordo la faceta para mí peliaguda de intentar decir algo sobre Díaz Cano, no al gran público que ya lo conoce, y sabe de su trayectoria, sino a mí mismo que ya desde el primer momento confesé, tener muy pocas noticias o 'conocimientos' de él. En la distancia supe de su paso por la formación PAL, que lideró Rodríguez de Francisco, la escisión de UPL que nunca se debió dar.

No la seguí el rumbo, y tampoco me preocupaba entonces, pues desde mi punto de vista, ni ayudaba, ni siquiera mostraba, a mayor abundamiento sobre el tema autonómico, materia relevante que pudiera movilizar al paisanaje leonés. Sí le tenía, al personaje, a Cano, en la memoria de cierta ocasión en un concejo abierto promovido, creo recordar, por UPL... en San Andrés o en Trobajo, de su participación, de la que con todo respeto en voz alta allí consideré soflama política. Y que, acabado el acto, acudí junto a él para exponer más razones y evitar malos entendidos. Se mostró buen encajador y comprensivo. En su haber, o al menos dando la cara, queda la fusión o integración del Pal en UPL, y no es desdeñable el dato: ¡¡¡Unión!!!

Trato de decir ahora que mi preferencia hubiera sido que ocuparan el encabezamiento en la lista, de forma distinta a la adoptada por UPL, Díaz Cano al Senado. Es apreciación personal. Ni busco el aplauso de uno y huyo de la posible reconvención del otro. Todo va desde posicionamiento leonesista, o de leonés comprometido si se prefiere, que se expresa en libertad, stricto sensu, sin ánimo de herir ni alabar con su parecer. ¡Por supuesto, si hay “tándem” durante la campaña, como así parece iniciarse, habrá más oportunidad! El voto dado a ambos será positivo para los leoneses. ¡¡¡Si miramos en nuestro entorno veremos la imperiosa necesidad de hacerlo!!!

Mi postura es de aliento y máxima implicación, a sabiendas de que, quien acierta o yerra es el que promueve, como siempre.

La campaña

Ya en campaña, cito en primer lugar a Callado para decir que, de forma eficaz, ilustrativa y constructiva, ya ha empezado su intervención en El Bierzo, y allí lo hará de forma preferente. Buena decisión. Díaz Cano, tendrá mucha provincia, y por supuesto Legio, donde emplearse a fondo mostrando saber estar en política y alcanzar los votos con la comprensión del electorado a sabiendas de lo bueno que supone conseguir un escaño en el Parlamento donde hacer visible a León…, ¡¡¡Y nuestros agravados problemas!!!

Me quedo con una opinión latente, para cuando toque, sobre UPL formación asociativa, vestida para la ocasión reivindicativa autonómica de partido político, bien arropada por los leoneses que comprenden y sufren las tarascadas del ente, y de más allá, del gobierno nacional, la incomprensión. Luego juegan nuestros políticos, los del olvido por imposición partidista, fruto de la inexplicable decisión de leoneses que anteponen la ideologización, o asumen el señuelo bien manejado por los partidos de implantación nacional. Así vamos los ciudadanos leoneses siempre de sufridores, a pérdidas, nunca a beneficios.

En estos comicios no podemos entregar el voto a quienes, partidistamente medradores en los grandes partidos, a la voz del amo, ni quieren ni pueden usarlo en beneficio leonés. ¡¡¡En nosotros!!!

¿Qué extraño absurdo pues, lleva a los leoneses a dar el voto a quien está obligado partidistamente a silenciar lo leonés?

¡¡¡Nuestro bienestar social sea el principal empeño, más Libertad y de ahí Autonomía!!!