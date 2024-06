El Congreso aprueba una conmemoración estatal de Urraca I de León, la primera reina efectiva de la Europa Cristiana

Urraca I de León, la primera reina con poder político y militar efectivo en la Europa Cristiana Occidental, tendrá una conmemoración estatal en 2026 tras la aprobación ayer miércoles 26 de junio por la Comisión de Cultura del Congreso de los diputados de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el partido socialista.

Una celebración sobre su figura que se completará con un Congreso Internacional y la creación de una unidad didáctica para los niños en los colegios gracias a la incorporación de las enmiendas propuestas por la diputada del PP, Ester Muñoz.

La PNL fue presentada en marzo de este año y fue firmada por los representantes leoneses en el Congreso de los Diputados Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández Benéitez junto al diputado Marc Lamuà Estañol, además de las portavoces del Grupo Parlamentario Socialista. En ella se instaba al Gobierno “a respaldar y apoyar activamente la celebración del noveno centenario de la muerte de Urraca I de León con la movilización de medios institucionales, organizativos y económicos. El objetivo de propiciar el encuentro entre realidades del pasado, desprovistas de mitos y falacias, y las preocupaciones del presente, se sustenta en el principio de ciencia ciudadana y resulta de interés general para toda la sociedad”.

Los diputados socialistas basaron su proposición en que “en marzo de 2026 se cumplirán novecientos años de la muerte de Urraca I de León y Castilla (sic), primera mujer reina en la historia de Europa que accedió al trono sin acompañamiento de varón, asumiendo la Corona por derecho propio de herencia de su padre Alfonso VI”. Una definición poco adecuada ya que la propia reina se intitulaba mayoritariamente sólo como monarca de León y Galicia; al igual que lo había hecho su padre, que no reconocía importancia alguna al reino castellano creado por su abuelo Fernando I de León para su hermano Sancho y que derivó en una terrible guerra civil en la que éste resultó muerto en las murallas de Zamora por el héroe leonés Vellido Dolfos. De resultas de aquello, el reino inicial castellano –que duró tan sólo unos siete años y que el propio Sancho despreciaba porque quería unificar la corona importante, la de León– quedó reducido protocolariamente otra vez a nivel de condado, y por detrás del reino gallego en la intitulación. La PNL socialista obvia por completo el Reino de Galicia dependiente del legionense y da más importancia al castellano, cuando éste tampoco era muy nombrado en los diplomas de la reina Urraca de León.

“Este hecho sin precedentes y con escasos consecuentes en la historia de España, explican la tergiversación y ocultación posteriores de una figura regia denigrada porcronistas e incómoda para muchos historiadores, siempre por el hecho primario de ser mujer y ejercer el poder con verdadera vocación de gobierno”, continúa la proposición socialista, que recuerda que “su reinado merece ser pensado históricamente. Fue decisivo, entre otros hechos, para la implantación de la orden benedictina de Cluny, para la expansión del arte románico y para el desarrollo del Camino de Santiago”, continúa la exposición de motivos.

“Además, Urraca se reivindicó como monarca de forma muy innovadora en la numismática de su época; su recorrido vital corresponde con una intensa producción de obras suntuarias de incuestionable valor, como la producción de marfiles leoneses del primer cuarto del siglo XII, la codificación visual de los soberanos y soberanas hispanos en los cartularios de Oviedo y Compostela, o la arquitectura y escultura monumentales. Todos estos motivos hacen de la reina Urraca I y su época un periodo excepcional que merece una conmemoración acorde con la trascendencia del mismo”, subrayan los diputados.

Para ese año 2026, los representantes leoneses socialistas en la Cámara Baja indican que el Ayuntamiento y la Universidad de León, “está organizando la celebración del mencionado centenario, conjuntamente con otras universidades e instituciones. En ella se incluirán, como actos vertebrales, una gran exposición, de obras de arte del reino de León de fines del siglo XI y tres primeras décadas del siglo XII, narrada y articulada bajo el título 'Reina ella. Visión y acción de Urraca I', que se instalará en San Isidoro de León. Y un congreso internacional de especialistas en Historia Medieval y en Historia del Arte que se vertebrará en tono al ejercicio del poder por las mujeres y la particularidad del reginalismo”.

Urraca I de León (no confundirla con su tía, la del Cáliz de Doña Urraca señora de Zamora ni con su propia nieta Urraca la Asturiana reina de Navarra) nació un 24 de junio de 1081 fue la primera mujer que reinó de forma efectiva y completa en toda la Europa Cristiana Occidental entre los años 1109 y 1126, adelantándose treinta años a las Lobas de Inglaterra: Matilde de Inglaterra (que disputó la corona inglesa entre 1141 y 1148), Leonor de Aquitania, Isabel de Francia y Margarita de Anjou. En la parte más alejada del continente europeo, en el Imperio Romano de Oriente –mal llamado 'bizantino'–, Irene de Atenas había conseguido ser emperatriz en solitario entre los años 797 y 802; pero a este estado medieval no se le puede considerar un reino europeo como tal, ya que era el mismo Imperio Romano de Augusto y Diocleciano que terminaría cayendo en 1453 con la conquista de Constantinopla por los turcos.

También con permiso de su abuela Sancha de León: que fue la primera reina heredera de la Hispania Medieval, aunque las labores militares las llevaba su marido Fernando I tras conseguir llegar al trono legionense debido a una conspiración de años de su padre el rey navarro Sancho Garcés III en la que murió asesinado en León el joven conde García en 1029 y terminó matando a su cuñado, Vermudo III de León (hermano de Sancha) en 1037 en la Batalla de Tamarón.

Urraca Alfónsez era la hija primogénita de Alfonso VI de León y de la reina Constanza de Borgoña, su segunda esposa. Sus abuelos eran Fernando I, y su esposa Sancha Alfónsez de León, hija de Alfonso V el de los Buenos Fueros (los de 1017 de León, con los primeros derechos ciudadanos de la Historia entre los cuales estaba una protoinviolabilidad del domicilio, libertad de comercio, un concejo democrático para los habitantes de la ciudad con la capacidad de cobrar impuestos, e incluía por primera vez derechos para las mujeres). Sus abuelos maternos fueron el duque Roberto I de Borgoña, hijo de Roberto II de Francia, el segundo rey francés de la dinastía de los Capetos, y su esposa Helia de Samur. Se casó en primeras nupcias con Raimundo de Borgoña, matrimonio del cual surgiría la dinastía borgoñona legionense con su hijo Alfonso VII el Emperador, coronado en este cargo en la Catedral de León en 1135.

Su reinado fue complicado, ya que el machismo imperante en la época se lo puso muy difícil. Pese a ser la primogénita de Alfonso VI, sólo la muerte de su joven hermanastro bastardo Sancho en la batalla de Uclés en 1108 –que el escritor leonés Juan Pedro Aparicio hipotetiza como una conspiración contra el Reino de León en su última novela El Sueño del Emperador– le permitió alzarse con el trono.

Esto la convirtió en Reina de León y se intituló como su padre. Imperatrix totius Hispaniae [emperatriz de toda Hispania, en el latín macarrónico de la Edad Media] invocando la idea de una Hispania medieval unificada en la penísula que no puede verse con equivocado presentismo como la España actual, como explicamos en este reportaje de La España de Schrödinger tras una polémica con Isabel Díaz Ayuso que la ensalzó como la primera reina de Europa y España... sin mencionar en ningún momento que realmente lo era de León.

Sin embargo, la casaron en octubre de 1109 con el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador –que podría decirse que es el VII o el VIII de León, si contamos al rey sin numeral Alfonso Froilaz y asumimos su figura como rey leonés consorte al mando del Ejército, y haciéndose llamar Imperator Legionensis, a la del abuelo de Urraca, Fernando I de León– y resultó un terrible matrimonio. Las las discusiones y las peleas llegaron a las manos, recibiendo Urraca fuertes palizas del aragonés. Al final, con la ayuda de la nobleza leonesa, consiguió anular el matrimonio en 1114 con la consecuencia de que su exmarido la atacó y asoló León, robando hasta la patena de oro del cáliz de su tía Urraca.

Aún así no se lo pusieron fácil, hubo revueltas nobiliarias, la Iglesia se puso en su contra en varias ocasiones, y hasta su propio hijo, el futuro Alfonso VII, se rebeló contra ella de tal forma que a su muerte el 8 de marzo de 1126 –hoy día internacional de la mujer– dicen que debido a las complicaciones de un parto del hijo de su amante, éste se apresuró a vituperar el gobierno de su madre y a condenarla al olvido. Las crónicas de los siglos XII y XIII también fueron desfavorables hacia la figura de Urraca, a quien censuraron por sus pasiones e inclinaciones, que asociaban con su condición de mujer.

Algún historiador la llamó en los siglos posteriores 'la Temeraria': una forma machista, cruel y despectiva de definir su reinado, ya que es un término que no significa 'valiente' sino “excesivamente imprudente arrostrando peligros”. La diputada Ester Muñoz (y presidenta del PP en la provincia), en su intervención en la Comisión de Cultura del Congreso lo denunció, reclamando que se la denomine de forma distinta.

“Durante los muchos de reinado en los que estuvo la reina Urraca tuvo que hacer frente no solamente a enemigos externos sino también a enemigos de la sociedad. Y eso yo creo que da una muestra de cómo ejercía el poder, de cómo se defendió de todos, cómo venció todas las batallas a las que se enfrentó. La historia la definió erróneamente como 'la Temeraria. Creo que la reina Urraca si algo fue, fue una batalladora y creo que es una muestra de cómo tenemos que ejercer las mujeres el liderazgo y el poder; y creo que es importante que en España se estudie la historia de la primera mujer que reinó no solo en la península sino también en Europa”.

“Vengo de una tierra que ha legado al mundo occidental las primeras cortes parlamentarias, y a la primera mujer que reinó en Europa. Creo que debemos estar muy orgullosos y creo que es algo que en España se debe conocer, estudiar, poner en valor y enorgullecernos a todos”, terminó.

ENMIENDAS

Ester Muñoz (PP), defiende que presidan los reyes la conmeoración de los nueve siglos de Urraca I de León y reclama unidades didácticas “para que la conozcan todos los niños de España”

La presidenta provincial del PP y vicesecretaria de Educación y sanidad, Ester Muñoz, planteó ayer una enmienda en la propuesta presentada en el Congreso de los Diputados para ‘poner en valor’ la figura de Urraca I de León con motivo del noveno centenario de su fallecimiento con la celebración, en la ciudad de León de un congreso internacional sobre su figura en 2026.

“Hace 900 años el Reino de León daba la primera mujer que reinó en España y Europa por derecho propio”, remarcó la presidenta provincial durante su intervención en el Congreso, por lo que también propuso que el Gobierno impulse, “en colaboración con las consejerías de Educación de las comunidades autónomas” la creación de unidades didácticas para que todos los niños de España estudien su reinado.

Recordó que “a los leoneses no nos hace falta inventarnos y manipular la historia porque está documentada” frente a los discursos de “ciertos grupos” que “hablan de derechos históricos y hablan con desprecio de aquellos que no forman parte de esas regiones”.

Ester Muñoz insistió también en la “difusión internacional”, a través del Instituto Cervantes y de Acción Cultural Española, de la efeméride del noveno centenario de la muerte de Urraca I de León, que recalcó, “fue la primera reina europea”.

La enmienda presentada por el Partido Popular, y que fue aceptada por los grupos, también recoge que sean los Reyes de España quienes ostenten la “presidencia de honor” de esta conmemoración del novecientos aniversario de su muerte.

“Una mujer que firmaba como emperatriz de Hispania”

Muñoz comenzó su comparecencia en la Comisión, a la que acudió como invitada por no pertenecer a ella con una precisión a Javier Alfonso Cendón que nombró a Urraca, a Isabel la Catlólica y a Isabel II como reinas españolas históricas. “Comienzo corrigiendo un poquito solo la intervención que ha tenido mi compañero porque se ha olvidado una reina por el camino que era la reina Juana que fue jurada por las Cortes y por tanto también reinó, la reina Juana entre Isabel e Isabel II”, precisó.

“A esta comisión vengo de invitada porque no formo parte de ella, pero vengo de porque me honra y me enorgullece como leonesa y como mujer, pues estamos hablando ahora es de que hace novecientos años el Reino de León dio a la primera mujer que reinaba en Europa por derecho propio”, apuntó la representante leonesa del PP en el Congreso.

“Una mujer que firmaba no solo como reina de León sino también como emperatriz de Hispania, al igual que su padre y al igual que también su hijo, que quiero recordar que fue coronado emperador de Hispania en la Catedral de León, a la que acudieron entre otros el conde de Barcelona Ramón Berenguer. Y yo digo esto porque en estas cortes generales estamos acostumbrados a escuchar discursos de ciertos grupos en el que hablan de derechos históricos y hablan también con desprecio hacia todos aquellos que no formamos parte de esas regiones. Y claro, es que los leoneses no nos hace falta inventarnos ni manipular la historia, porque nuestra historia está documentada, como efectivamente estamos viendo hoy aquí con esta moción”, explicó Muñoz.

Añadiendo finalmente más propuestas “como que Instituto Cervantes organice algo para que en Europa se hable de la primera mujer que reinaba en la Europa Cristana con derecho propio o también por ejemplo que desde el Gobierno de España inste a las consejerías de Educación de toda España que se incluyan unidades didácticas para que se estudie la figura de la primera reina ejerciente en nuestro país”.