El asesinato del joven conde García en mayo de 1029 en León que causó 36 años después la creación del Reino de Castilla

Es León ciudad de magnicidios, como se definen a los asesinatos de cargos públicos importantes. Que se sepan hay tres bien relevantes: el de Isabel Carrasco el 12 de mayo de 2014, el de Fernando González Regueral el 17 de mayo de 1923 y otro que está un poco olvidado en la Historia –pese a la gran importancia de aquel hecho posteriormente para la creación del Reino de Castilla– que es el del joven conde castellano García, el 13 de mayo de 1029.

Todos en mayo, sí. Y en el espacio temporal en fechas de aniversario de menos de una semana, sí. Han leído bien, sí. León, ciudad de magnicidios en mayo.

En el caso que ocupa a este artículo, producido hace 995 años, las consecuencias fueron cruciales para el Reino de León. Ese 13 de mayo de 1029 se gestó la posterior desaparición histórica del Regnum Legionensis, el imperial de la península ibérica. Un verdadero 'True Crime' medieval repleto de política, conspiración, luchas de poder y crueldad. Digno ya no sólo de un libro sino de una película, o una serie de absoluto éxito dignas de 'Succesion'; porque todo lo ocurrido quedaba en familia (regia en este caso) y los giros de guión para heredar el imperium [que en aquella época tenía aún el significado original en latín de 'ejercer el mando'] legionense son verdaderamente escabrosos.

El asesinato del joven conde García Sánchez (1009-13 de mayo de 1029), con posiblemente 19 años, dentro de una maquiavélica conspiración política, desembocó en una serie de acontecimientos que provocaron, 36 años después, la creación del Reino de Castilla; que en tiempos del rey Alfonso V (el de los Buenos Fueros) no estaba ni se le esperaba. La Corona Leonesa se componía del reino principal, León (heredero del reino de los Astures, el solar astur-cantábrico (las actuales Asturias y Cantabria) y el protocolario de Galicia, supeditado políticamente por completo a este. Castilla era un condado de frontera del Reino de León con el reino de Nájera-Pamplona (el que posteriormente se llamaría Navarra) en aquella época, justo después de las terribles razzias de Almanzor, en disputa entre los dos reinos cristianos principales de la península ibérica.

El reino de Aragón no nacería hasta la muerte de uno de los grandes protagonistas de este truculento suceso en León, el rey navarro Sancho Garcés III, en 1035. Y el de Castilla hasta la muerte del mayor beneficiado por la muerte a puñaladas dentro de las murallas de la urbs legionense del adolescente García Sánchez, en 1065.

Una visita real para el matrimonio de la hija de Alfonso V

El crimen del aún adolescente conde castellano, hijo de Sancho García –que a su vez era el nieto de Fernan González–, llegaba a una engalanada ciudad de León el 12 de mayo de 1029 para contraer nupcias con la hermana del rey legionense menor de edad, de 12 años, Vermudo III: la infanta Sancha (de once años); los dos hijos del recién muerto Alfonso V por un flechazo en el asedio de Viseo el 7 de agosto de 1028 —casualmente de la misma manera que moriría 171 años después el inglés Ricardo Corazón de León en el sitio de Châlus-Chabrol en el Lemosín francés– a los 34 años de edad.

El conde de Castilla venía acompañado por su preceptor, valedor y guardian, el poderoso rey pamplonés Sancho Garcés III, que, sorprendentemente, no quiso entrar en la ciudad de León –como le correspondería al deber ser alojado protocolariamente en el palacio real, que entonces estaba en Palat de Rey– y notificó que se quedaba acampado en Puente Castro (entonces llamado 'Castro del Rey'), a menos de cuatro kilómetros de las murallas leonesas. Algo muy extraño para las costumbres de la época.

La leyenda dice que su protegido, el joven conde castellano, no pudo esperar y quiso entrar en la ciudad de León para conocer a su prometida; pese a las advertencias de que en la urbe podían estar los Vela: una familia alavesa que tenía un fortísimo enfrentamiento con los de la familia de Fernán González porque estos les habían arrebatado el condado de Álava. El caso es que el joven adolescente no les hizo caso y consideró que tomar la precaución de embozarse para que no le reconocieran sería suficiente. Entró, al amanecer del 13 de mayo sin permiso ni conocimiento de nadie en la ciudad... y en la entonces Iglesia de San Juan Bautista (la de tierra y canto anterior a la actual basílica de San Isidoro) fue interceptado por unos facinerosos y allí murió apuñalado.

Lo que iba a ser una fiesta por una grandiosa boda de la realeza se convirtió en un drama y un escándalo de proporciones mayúsculas. El primer magnicidio de importancia histórica en la ciudad leonesa. Que ya mostraba entonces su carácter ciudadano maquiavélico, como el que se imbricó en el asesinato 985 años después de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León en 2014.

La escritora leonesa Ara Antón describió el suceso en su primera novela, El Velo (premio Camilo José Cela en 1999); ya descatalogada, pero que está reinterpretada en su obra El Reino de León (2013), la reedición de aquella su primer novela y su segunda, La única puerta (2000). Novelas en las que cuenta la historia de las poderosas mujeres del Regnum Legionense –la reina Sancha y su hija la infanta Urraca (la del cáliz que podría ser el Calix Domini vinculado con la leyenda del Santo Grial) mas otras nobles y plebeyas– con el escenario de fondo de las desgraciadas disputas familiares que dieron lugar a la feroz pugna entre Alfonso VI, Sancho y García de Galicia tras la creación del reino castellano por hacerse con el control del Imperio Legionense.

La 'zorrupia' jugada del rey navarro

Tras conocerse la noticia de que el joven García yacía muerto en las estribaciones de San Isidoro, el rey de Nájera-Pamplona, montó en cólera. Grandemente. Enormemente. Habían matado a su protegido en los dominios del novato rey Vermudo, el tercero de su nombre. Y decían que habían sido los Vela. Los archienemigos. Montó en cólera. Amenazó con todo lo habido y por haber... exageradamente. Tanto... que su ominosa y belicosa actitud mostraba que algo olía mal en Puente Castro...

Y es que el Sancho el Mayor se cuidó mucho de no contar que durante años había tenido protegidos a los Vela en su reino. Y que el matrimonio del joven noble castellano, hijo y heredero de su cuñado Sancho García (porque la reina de navarra; Muniadona, era la hija de éste y hermana del adolescente conde finado), le venía terriblemente mal para su política expansiva sobre el condado de Castilla; en el que, “aprovechando la minoría de edad del tercer Vermudo —que a la vez era familia política por estar casado con Jimena, la hija del rey de Nájera y Pamplona—, le movía los mojones de la frontera y tenía controlado aquel territorio para los intereses navarros”, explica la medievalista Margarita Torres-Sevilla.

Vaya. Cosas políticas. Y un asesinato conveniente. Tan conveniente, tanto, que lo primero que hace el rey pamplonés es marcharse con cajas destempladas de las estribaciones de León, tras fuertes amenazas de declarar la guerra a la corona leonesa. Y cuando llega a sus territorios navarros se apresta anombrar –¡Oh, qué casualidad!– nuevo conde de Castilla a su cuarto hijo, Fernando Sánchez. “El más listo de sus hermanos, que fueron reyes de Pamplona (García III) y de Aragón (Ramiro I) que no tenía herenciapor ser un tercerón en la línea de sucesión”, explica la historiadora. [Spoiler: Fernando terminaría matando en batalla al primero y su hijo Sancho, también en lucha campal, al segundo: su tío].

Pues a conde muerto, conde puesto. Y navarro. La jugada más zorrupia de toda la plena Edad Media se gestó con este conveniente magnicidio un 13 de mayo en León. ¿Y quién pagó los platos rotos? Pues el Reino de León, ya que el joven rey Vermudo veía cómo perdía completamente su influencia sobre los condados castellanos. Sancho Garcés se empezó a titular como Imperator Hispaniae; además de rey de Castilla e, incluso y con total atrevimiento, de León en algún diploma absolutamente propagandístico (porque eso no ocurrió jamás). Y hasta su muerte, en 1035 era tan el puto amo de la situación, que incluso su hijo Fernando era conde nominal de Castilla pero no ejercía como tal sino que en la práctica lo era su padre. El Dominus Optimo Maximo del tercer decenio del primer milenio en Hispania, el megacrack dominador político; vamos, el fucking master del momento. El puto amo hispánico, con el permiso del Califato de Córdoba (hasta 1031), vaya.

Bueno, no sólo el reino de León. A los Vela (o Los Velas) los acusaron del delito, ya que dicen las crónicas que además se vanagloriaban en público de haberlo ejecutado personalmente –pese a que Margarita Torres afirma que “posiblemente no fuera así, porque no vas a ser tú el que mate a un conde en sede regia por tu propia mano, sino que enviarían secuaces o un sicario; que era mala cosa que te vieran coser a puñaladas al que iba a ser cuñado del rey y ahijado del monarca navarro, que además los protegía”–. La leyenda dicen que lo hicieron así:

Salieron los fijos del conde Vela del palacio, é fuéronse para la posada de Íñigo Vela, é hobieron ende su consejo malo é falso de cómo matasen al infante don García. E dijo Íñigo Vela: Yo sé bien en qué guisa lo matarémos, é qué razón é achaque podemos levantar para ello. Alcemos un tablado en medio de la rua, é los caballeros castellanos, como son homes que se pagan desto, querrán venir a solazarse, é nos volverémos con ellos pelea sobre el lanzar, é matarlo-hemos ende, é así fue fecho. E los traidores, luego que lo movieron, mandaron cerrar las puertas de la villa, porque non podiesen entrar nin salir ningunos...

El caso es que se cuenta que la propia Sancha, tras superar “el dolor y el llanto” por la muerte de su prometido –una descripción bastante machista, cuando es probable que igual ni le conociera aún; pero así era la época y hasta hace no mucho se compraba este tipo de definiciones de las amantísimas mujeres— reclamó “enorme venganza”. Así que proscribieron a toda la familia y la infanta se dedicó a financiar una frenética e incansable persecución a todos los de la Familia Vela hasta darles una cruel muerte.

[FUN FACT (anécdota divertida): el nombre y apellido Vela, según Wikipedia, proviene directamente del visigodo Vigila o Vegila (Wigila/Wegila, en alemán moderno Weigel). De Vigila se transforma en Veila y luego en Vela. Un conde con ese nombre aparece en el año 510 en la corte del rey godo Alarico, cuya muerte se registró en Barcelona. Si la zona era vascohablante o no, Vélez o Vélaz y Belasco eran términos intercambiables para referirse a los descendientes del conde Vela Jiménez (pero el apellido no tiene que ver con el significado de 'cuervo', vela en vasco; ya que aunque da los mismos apellidos son otra familia distinta). Si tu apellido es Velasco, puede que tengas algún vínculo con los acusados de este magnicidio que resonó en toda Hispania]

Los poetas medievales, con la mayor exageración literaria posible, narraron la venganza de la novia asegurando que el rey navarro quemó en Monzón a los autores del crimen. Lección número uno del conspirador máximo: usa a los que te deben algo (los tenía viviendo en su reino) y, luego dales lo que quieren, pero hazles pagar el precio o abandónalos para que carguen con las culpas. Y hazte el longuis. Que no se sepa que has sido tú, y si lo dicen ellos... ¡Escandalízate y grita mucho que es una injuria y una afrenta!

Sin embargo esta versión carece de fundamento histórico: aunque es cierto que después del crimen los Vela no vuelven a aparecer en documentos leoneses, hay indicios de que Rodrigo Vela se trasladó a Galicia. Allí, un conde llamado Rodericus Velaci estuvo involucrado en unas revueltas en Santiago de Compostela en 1118. Por el nombre y las fechas, es posible que fuera nieto del Vela del crimen de León. Íñigo tampoco fue quemado, ya que en 1032 vendió una viña en Grañón, y su hijo Ladrón Vélaz aparece en la corte de Alfonso VII. Aunque los Vela perdieron su gran influencia en la corte leonesa tras el crimen, siguieron apareciendo en las crónicas, como Rodrigo Vermudez, hijo de Vermudo Vela y Anaia Velidiz, y Juan Vela, quienes huyeron de León por su participación en las guerras civiles de la época.

Un fenomenal lío de familia

Pero es que además hay que prestar atención a otras derivadas de la jugada de rata peluda del rey navarro. Aprovechó un fenomenal lío de familia –la genealogía de los reyes cristianos hispánicos es una fantasía, con una complicación extrema de primos y hermanos en las cortes reales–, Sancho Garcés III, el Mayor, había tejido una conspiración política de alto voltaje aprovechando que la reina de León, su hija Jimena casada con Vermudo, era la hermana del finado. Es decir, la heredera natural del condado de Castilla. La muerte le venía de lujo para, en una época en la que todavía la mujer no podía ostentar el mando (faltarían 90 años para que Urraca I de León lo consiguiera como la primera reina privativa de un reino cristiano en la Europa Occidental), para atraer, él creía que definitivamente, a los condados castellanos (porque no era uno sólo sino varios: Cantabria, Vizcaya, Álava, Lantarón, Cerezo, Burgos, Amaya, Castrojeriz, Clunia, Osma... un montón de ellos) a la órbita navarra poniendo a su vástago al frente.

[FUN FACT (anécdota divertida): Castilla, antes llamada Bardulia, era entonces un territorio nobiliario de agregación de condados al igual que Cataluña (que son una docena con Barcelona como el principal) y los dos se llaman en realidad igual: tierra de castillos porque en la Lengua de Oc 'castellano', el que manda en un castillo, es 'châtelain', que en el romance ibérico de la Marca Hispánica carolingia da la palabra 'catalán' ]

Margaríta Torres-Sevilla explica el fenomenal lío familiar –digno de la serie 'Succesion', salvando los presentismos históricos– así: “Vermudo está casado con una infanta navarra. En el momento en que Bermudo tenga hijos, el reino de León tira para adelante. Sancha es su única hermana. Y la prometen con el castellano, cosa que le viene bien a Vermudo, que no a Sancho el Mayor. Y claro, el navarro dice: 'Vaya, he estado corriendo los mojones de Navarra, a costa de Castilla, todo el tiempo que me ha dado la gana, aprovechando que el hijo de mi cuñado castellano era menor de edad. Pero el chaval ya tiene edad de matrimoniar. Si me lo casan con la hermana del rey de León, me hacen un hijo demadera. Con lo cual... pues blanco y en botella”.

Aunque la cosa parecía calmada, llevándose muy bien todos. Era pura educación. Vermudo no podía ver al rey navarro, posiblemente por abusón (y por estar quitándole el territorio castellano). Torres-Sevilla sigue: “¿Qué pasó? Yo soy el suegro del rey, Vermudo III. Entonces, como estoy acampado en Puente Castro digo que no quiero entrar en León. No vaya a ser que me vinculen con el asesinato”.

“Álava pertenecía al Reino de León, en tanto que vinculado con el condado de Castilla de toda la vida y aprovechó la enemistad de los Vela con los 'González-García' para vengarse de su cuñado, el padre del muerto; que era un pieza que se lo hizo pasar fatal al reino de León y de Pamplona; llegando a aliarse con Almanzor. El Navarro con toda la jeta, o bueno, tentado por las circunstancias se dijo que, total –como había descontentos entre varias familias, no solamente esa y otras más en la zona limítrofe entre León y su reino– como da la casualidad de que una concreta eran enemigos de Fernán González, desde la época en que suben las huestes de Ordoño IV y Sancho I, que son los Vela... pues qué casualidad que en medio de todos sus movimientos para conseguir la primacía hispánica, justo cuando se va a matrimoniar el chavalete, le cogen entre 'cuatro Velas', y, como decía aquel cómic maravilloso de La auténtica y genuina Historia de León de Carlos García Valverde, se vanagloriaban con un 'menudo cirio hemos montado' en la viñeta que lo relata”, cuenta divertida.

Pero los cuentos, y los cómics, cuentos son: “Evidentemente no lo matarían el conde fulano o el conde mengano, cogerían un sicario, porque si te pillan, tienes que echarle la culpa al melón. Con lo cual serían los cuatro velas agarrándole del brazo: 'Hombre, García, todo bien por aquí, sí, qué bueno verte' y por detrás unos supuestos desconocidos le darían unas puñaladas. Sería probablemente algo así. Para que no ses le caiga la Justicia encima. Que si lo ven no digan, 'es que lo han matado físicamente', porque, date cuenta que luego ellos se dicen inocentes de la muerte. Pero claro, es mucha casualidad que cuando cae muerto –aparte del romance del infante don García, que está chulo, que dice que 'hay que despedijarlos vivos'– lo que es curioso es la secuencia posterior del rey navarro. O sea, asesinan al chaval que en teoría estaba protegiendo y '¡Oh, Dios mío, han matado a mi cuñado! ¡Horror, horror, qué ha pasado! ¡Oh, me he enfado contigo rey de León! ¡Oh, ahora nombro yo heredero de Castilla!'... y queda bastante claro lo que pasó”.

Los líos familiares que desembocaron en el magnicidio

La cosa es compleja, por las relaciones familiares tóxicas de aquellas familias. Ni Juego de Tronos, lo puede superar. Según la medievalista “Sancho III Garcés de Navarra está casado con Muniadona Sánchez de Castilla, alias la Mayor, porque es la primogénita, la hermana del conde García Sánchez (pista: el padre del chaval asesinado). Y García Sánchez se había criado a los pechos de Sancho Garcés. ¿Entiendes? Entonces el cuñadito cuando se hace mayor, o sea, que quiere tener opinión propia, puede estropear la táctica que había hecho el rey navarro de ir corriendo los mojones de Castilla para su corona pamploneas. Y ahora, con la alianza del zagal con el otro cuñado, Vermudo, se iba a liar y el navarro podía perder la jugada”.

Volvamos la vista atrás. En explicaciones de Torres-Sevilla, para no liarnos más. Año 1017, cuando Alfonso y su madre Elvira firman el Fuero de León. Sancho García de Castilla, un más que problemático noble, tío del rey de León, Alfonso V. Muere. Gracias a Dios, porque las ha liado pardas. El mismo año, un poquito antes de su muerte, le ha nacido un hijo, que es García Sánchez de Castilla, que es este niño que luego morirá asesinado. El conde de Castilla potente, es decir, Sancho García, el que muere en 1017, tiene una hija ya casada, o a punto de casarse, que se llama Muniadona, que la casan con Sancho III Garcés de Navarra. Será la madre del rey García de Navarra, del recién nombrado conde de Castilla Fernando, de todos estos. Entonces, como ella es la mayor de las hijas, de los hijos, del difunto conde, se lleva con ella a criar a Navarra, al jovencito conde García Sánchez de Castilla.

“Así, el zagal se cría en Navarra. Y en su minoría de edad vive en la corte de Nájera y Pamplona, porque el rey 'era muy buena gente', digamos irónicamente”, –apunta la medievalista. “Lo que hace es manejar los ancianos y aprovechando la minoría de Bermudo III, por si corres mojones, porque date cuenta que la hermana de Sancho III, Urraca Garcés, es la segunda esposa de Alfonso V. Por lo tanto, la madrastra de Vermudo III es una navarra. Por eso se habla, en términos nuestros de la actual historiografía, 'del partido Navarro'. Entonces tienes, por un lado, a la reina viuda y madrastra de Bermudo y Sancho, hermana de Sancho III. Vermudo, un guaje. Sancha, una guaja. Sancho III de Navarra, haciendo lo que le sale de ahí moviendo los mojones de Castilla. Pero cuando se hace un hombre Vermudo, se hace una mujer Sancha, y se hace un chavalote aquí, mi cuñado, el conde castellano. Pues ya no le puede seguir mandando más tiempo el tema de Castilla. ¡Porque me va a decir que me vaya a freir espárragos, con razón, y ya verás tú la que liamos con el corrimiento de los mojones y con el de León enfadado, como no me ande vivo”, interpreta.

“Aprovechando que todavía soy más fuerte que él, porque lo otro insisto, era un chavalín, pues lo que hago es casarle con una de mis hijas. 'Las dos hijas bien casadas y una reina consorte de León, de puta madre. Así ya soy su suegro'. Vale. Pero llega el momento de casar a Sancha. Entonces, con muy buen ojo, es Vermudo –que no Sancho, porque al que no le interesa el matrimonio es al rey najerense y al que sí le interesa es a Bermudo– el que se dice '¿Cómo puedo contrarrestar a este y buscarme un mando intermedio que me arregle el problema de la frontera castellana? Pues cojo al García este, me lo caso con mi hermana, le hago cuñado de rey, le hago primer nobre del reino y le pongo una tarjeta de visita, coo excelentísimo, y que solucione su propio problema con su cuñado el Navarro. Y yo no me mojo las manos con mi suegro'. De esa manera aquel matrimonio habría beneficiado muchísimo a León y a Castilla, porque al castellano lo enaltece al casarse con una infanta de León y así solventa el problema a Vermudo”, estima

“Claro. ¿Que a quién no le interesa? A Sancho Garcés III, por eso hace lo que hace”, continúa. “No le interesa un condado de Castilla fuerte, porque un condado de Castilla fuerte es un reino de León fuerte. Y encima le van a reivindicar las tierras. Con lo cual provechas una familia que tiene ganas de toda la vida a los condes castellanos. Tiras de esa familia aprovechando una visita tuya para que el joven cuñado y conde de Castilla, García, se case con la hermana del rey Vermudo. Entonces tú te vienes a León de buen rollo además a ver a tu hija que está casada con Vermudo III. Hasta ahí todo parece una visita familiar. Pero claro, choca si es una visita familiar que no te acojas al Palacio Real, a Palat de Rey, O sea, que viene un rey de visita, que siempre se acogen en los palacios reales y este, casualmente, se queda justo en el Castro del rey. Choca. Luego también que la familia que mata a García es una familia Alavesa, pero, vamos a llamarlo así, que había acogido el rey pamplonés en sus tierras. Luego vas y le das cuatro voces al pobre Vermudo como diciendo: ¡Te traigo a mi cuñado... ¡Y me lo matas! ¡Vaya yerno de mierda!' y vermudo diciendo: ¡Que yo no he hecho nada! ¿Qué ha pasado aquí?'. Para que el navarro se vaya gritando y haciendo esparabanes '¡Pues me marcho! ¿Ya te acordarás de este día?', vamos montando un espectáculo impresionante para ocultar algo que ha ocurrido”, señala la historiadora.

“¿Por qué? Porque a partir de este momento el heredero del condado de Castilla es su santa esposa. ¿Entiendes?”, revela.

Fernando, el nuevo conde de Castilla... rey de León

En este capítulo de 'Jugando con el trono leonés' el rey de Nájera-Pamplona usa la carta de 'Heredero de Castilla' para nombrar a su hijo Fernando (de 22 años) conde. “Entonces tiene que preparar muy bien la jugada porque ahí a Sancho de Navarra se le abren dos escenarios con esta muerte oportuna y ahí tienes que pensar siempre a quién beneficia el crimen”, valora Torres-Sevilla. “Escenario A: hace valer los derechos de Muniadona y como nos llevamos muy bien, me lo pongo a mi nombre. Algo harto improbable porque un rey no puede ser vasallo de otro rey aunque esté rey de emperador y menos cuando le consideras imbécil (hay que recordar que se llevaba a matar con Vermudo)”, puntualiza

“Vale. Segundo escenario, el B. Hay que buscar una alternativa: 'Yo tengo un hijo que es mucho más inteligente que el mayor que es Fernando que es el mejor de todos mis hijos pero tengo que buscarle una salida. Pues qué mejor salida que poner a un navarro a cargo de Castilla. Porque al ser mi hijo. no nos vamos a pegar por un mojón arriba o un mojón abajo. Pero vamos a dejar los mojones navarro-castellanos donde están ahora hasta donde los he movido yo en vida y tú ya te buscas la vida con el de Leon. ¿Entiendes?', así que opta por nombrarlo conde de Castilla porque así a él le viene fenomenal porque asegura claramente su frontera navarra y Fernando se habrá de bregar con Vermudo, poniendo una pica en Castilla porque Fernandín es de esos que se las trae”, remarca.

Pero además el rey navarro realiza otra jugada magistral. Tras amenazar con la guerra y arrasar los campos leoneses y destronar al rey legítimo de León (por eso usa esa intitulación en un diploma, para presionar)... propone que el matrimonio de Sancha con el conde de Castilla no se rompa. No con el muerto –eso no cabe ni en el pensamiento cristiano del siglo XI ni en el del siglo XXI– sino con el que lo es ahora: su hijo Fernando.

Y Vermudo, qué remedio, acepta. “Por eso cuando él negocia el casamiento de Fernando y Sancha le viene de puta madre todo y a Bermudo en el fondo no le queda otra que el trágala. Pero el rey de León, aún consciente de la jugada tiene una baza protocolaria política que jugar. 'O sea, por mucho que seas príncipe igual que yo de nacimiento en el momento en que te conviertas en conde de Castilla eres mi vasallo. Punto pelota', se diría. Y a partir de ahí es otra dinámica en plan 'tú, Fernando, no eres rey, sólo eres un príncipe así que aquí mando yo'. Entonces en el fondo para Vermudo es un buen matrimonio, para Sancha es un buen matrimonio, para Sancho Garcés III es la solución perfecta. Como de hecho luego lo fue”.

Dos años más tarde lo fue. Vermudo III, intentando imponerse a su cuñado, el conde castellano Fernando (que intentaba mover los mojones de la frontera dentro de León tras las estrecheces territoriales en que le había dejado su padre), en una extraña situación de esas que deja la historia termina muerto en la batalla de Tamarón

En 1037, Vermudo III contrajo matrimonio efectivo con su prometida, Jimena Sánchez, hija de Sancho Garcés III de Pamplona y la reina Muniadona de Castilla. Esta unión familiar convirtió a Vermudo, Fernando y García el de Nájera en cuñados por partida doble. Sin embargo, las disputas por territorios pronto encendieron la chispa de la guerra entre ellos. Algunos historiadores sugieren que este período marcó el momento en que el conde Fernando adoptó el título de rey de Castilla, aunque no existe documentación que lo confirme- Por lo que hasta Gonzalo Martínez Diez en su libro El condado de Castilla, 711-1038: la historia frente a la leyenda, afirma: “Podemos y debemos afirmar con absoluta certeza el hecho de que Fernando nunca fue rey de Castilla, y que esta nunca cambió su naturaleza de condado” en vida de Fernando“.

La muerte de Vermudo en la batalla de Tamarón en 1037

La ruptura de relaciones entre Bermudo y Fernando ocurrió a principios de 1037, y durante la primera mitad de ese año, ambos bandos se dedicaron a reunir sus ejércitos. Las tropas castellanas contaron con el apoyo del ejército del rey García de Pamplona. Las huestes se encontraron en las cercanías de Tamarón (hoy en Burgos) el 1 o el 4 de septiembre, con consecuencias fatales para la dinastía asturleonesa, que fue reemplazada por la navarra ese mismo día.

Vermudo terminó muerto antes casi de empezar la batalla. En realidad en el primer lance de la misma. Por valentía dicen algunas fuentes, o más bien temeridad de juventud al espolear tanto su caballo Pelayuelo que entró en solitario a una buena distancia de sus soldados. Es decir, dentro de las líneas enemigas que, aprovechando la extraña situación –“¡El rey leonés está solo!”– lo rodearon y mataron allí mismo; con lo que la batalla se acabó prácticamente en aquel instante.

La autopsia de los restos de Vermudo el Mozo (así se le conoce porque tenía veinte años a su muerte) deja claro que lo mataron con verdadera saña: “las crónicas medievales relatan que el último rey de la dinastía asturleonesa del Reino de León fue lanceado, asaeteado y atravesado con espadas y puñales en unas 42 ocasiones. ”Cosido a lanzadas“, detallaron los narradores del siglo XI. Sin embargo, la autopsia reduce los lances comprobados, casi todos mortales, a 16”, asegura Vicente G. Olaya en este artículo de El País. Al menos una lanza le atravesó un ojo y lo mató en el acto.

Las crónicas medievales relatan que el último rey de la dinastía asturleonesa del Reino de León, Vermudo III, murió al espolear demasiado a su caballo Pelayuelo que era tan rápido que se alejó de sus caballeros y entró en solitario dentro de las filas enemigas. Sería lanceado, asaeteado y atravesado con espadas y puñales en unas 42 ocasiones, recibiendo una muerte en batalla con mucha saña por parte de navarros y castellanos

Un momento también para pensar que algo raro hay en esa muerte. ¿Cómo que Pelayuelo era más rápido que sus huestes y dejó atrás a sus caballeros? No es una época de ir a cargar contra las filas enemigas a lanza como los caballeros de las películas –esa forma de luchar a la Normanda se introduciría un cuarto de siglo más tarde–, ya que los jinetes leoneses lo que hacían era hostigar al enemigo con armas arrojadizas como, jabalinas y venabos y disparando flechas con arco a caballo en una especie de rueda en espiral para no ser alcanzados por la infantería.

En una época en la que las batallas campales pocas veces se producían pese a encontrarse algunos cientos (o como mucho miles) de soldados frente a frente –ya que se parlamentaba antes para ver si se podía llegar a un acuerdo y no partirse la cara o destrozarse la cabeza a espadazos o mazazos– es bastante extraño lo que le pasó a Vermudo. Quizás el ímpetu del joven casaba mucho menos con los intereses de la alta nobleza asturleonesa que la forma táctica e inteligente de pactar de Fernando. ¿Pudo ser traicionado por sus propios nobles? Igual, al ver que no llegaba el rey mozo a un acuerdo con su cuñado... se dieron cuenta de que con ese zagal iban a ir por mal camino y... 'vaya, que la montura del zagal corre que se las pela y a nosotros, a todos, se nos han enredado misteriosamente a la vez las riendas de nuestros percherones y... ¡Ups! (joer, no os paséis tanto con el chaval, navarro-castellanos; que ya está muerto)'.

Esto podría perfectamente haber pasado, de forma ficcionada para este reportaje; más ligero que un artículo sesudo de Academia –desde luego alejado del lenguaje serio con el que tratan los expertos estas cosas–, pero con los datos rigurosos de los últimos estudios históricos. Para aprender historia es necesario acudir a los libros de ensayo y a los artículos académicos de Historia, y el lector debe hacerlo para comprobar si los datos de este reportaje son ajustados o no.

Sancha, heredera de León... ¿Pero reina?

El caso es que tras la muerte de Vermudo, la heredera era Sancha como su hermana. La primera reina heredera (o de las primeras) de Europa, a la sazón la mujer de Fernando. Y claro, no iba a reinar una mujer –omo hasta que no pasaron 78 años no lo consiguió su nieta Urraca y fue la primera de todo la Europa continental católica– y había que nombrar a su marido rey. Pese a las posibles fallas en la confianza con Vermudo (que le pudieran traicionar en el campo de batalla), la verdad es que a los leoneses les supo horrible la muerte de su joven monarca. Y Fernando tuvo que esperar casi un año para poder entrar en la urbe legionense y poder ser coronado en 1038. El conde Fernando Flaínez –tío de Rodrigo Díaz de Vivar y abuelo de Jimena Díaz, personajes que resonarán mucho en el lector: el Cid y su mujer, que vendrían a ser protagonistas de la siguiente generación del Juego de Tronos Legionense– el conde tenente de las Torres (como se llamaba a la muralla de los cubos de León) se negó a entregar la ciudad a quien consideraba “un usurpador, o incluso un asesino”. Según la Crónica Silense, Fernando llegó desde Sahagún, desde “los confines de la Galaecia”. Finalmente, tras asegurar su posición en la Curia Regia, Fernando y su esposa entraron pacíficamente en León. El 22 de junio de 1038, Fernando fue consagrado en la iglesia de Santa María de León (la primigenia catedral de leño, barro y canto rodado anterior a la románica que luego fue sustituida por la actual gótica) y ungido como monarca por Servando, el obispo de dicha iglesia.

Pero los leoneses no estaban dispuestos a perdonar al monarca que extinguió a la dinastía asturleonesa con la muerte en batalla a modo de asesinato con vendetta en el campo de batalla de Vermudo. Según esta crónica, durante los dieciséis primeros años de su reinado, el monarca no pudo lanzar incursiones contra los mahometanos, ya que estaba ocupado en someter a la nobleza del reino.

La Crónica Najerense lo confirma con estas palabras:

“Ocupado durante dieciséis años en resolver los conflictos internos de su reino y en domar el feroz talante de algunos de los magnates, ninguna incursión fuera de sus fronteras pudo emprender contra los enemigos exteriores.”

El rey tuvo que enfrentar no solo a la nobleza turbulenta, sino también a varias villas cuyo poderío empezaba a crecer. Hacia 1050, parecía que la tarea de reorganización y sometimiento del reino estaba prácticamente concluida. Durante este tiempo, confirmó el Fuero de León, otorgado por su difunto suegro Alfonso V. Además, ordenó continuar observando el código visigótico como la ley fundamental del reino leonés y se adaptó a los usos y costumbres de su nuevo reino, probablemente influenciado por su esposa, la reina Sancha.

A partir de ahí, su capacidad militar se impuso y durante sus últimos 15 años de vida, el navarro que tan poco gustaba a los ciudadanos y parte de la nobleza leonesa –y menos al clero, porque fomentó el rito católico en contra del hispánico mozárabe propio del reino asturleonés–, se ganó nada más y nada menos que el sobrenombre de Fernando el Grande.

Una parte del maquiavélico –bueno, Garcésico porque Maquiavelo aún no había nacido, todavía faltaban cuatro siglos para que escribiera El Príncipe– plan de su padre no sólo se había cumplido a la perfección, sino que había subido él solo de nivel, consiguiendo por carambola Sancho Garcés que su hijo –que, de nacimiento, nunca habría tenido nada de interés, desaprovechando sus excelentes capacidades de gobierno y militares–, se convirtiera en el rey cristiano más poderoso de toda la península ibérica del siglo XI.

El descalabro del plan de Sancho Garcés tras su muerte

Pero a Sancho Garcés le salió demasiado listo el tercer hijo. Una vez llegó a ser Fernando rey de León –reiteramos que que unca de Castilla, él no pasó de conde y eso lo certifican muchos historiadores como Gonzalo Martínez Diez, Emiliano González Díez, la propia Margarita Torres-Sevilla y hoy prácticamente la totalidad de ellos– aprendió lo que era el peso y el brillo del solio imperial legionense y claro, comenzó a arrepentirse de haber tenido que ceder Castilla a su hermano García como pago por que éste le ayudara a combatir a Vermudo en Tamarón.

Como agradecimiento por la ayuda recibida de García, Fernando había tenido que cederle los territorios castellanos entre el Ebro y el mar Cantábrico a navarra. Sin embargo, García Sánchez III de Nájera aspiraba a controlar todos los condados castellanos, lo que generó nuevas tensiones y eventualmente condujo a la guerra entre él y Fernando. En cuanto se vió libre su hermano pequeño de las disputas internas del reino leonés, en 1054 se dispuso a recuperar sus territorios. El 1 de septiembre chocó con él –con la participación de su hijo mayor Sancho y Roderico Diaz (al que luego todos conocerán como el Cid Campeador), los siguientes ajedrecistas en el Juego de Tronos leonés más descarnado– en la batalla de Atapuerca. Exactamente, justo 17 años después de haber matado a Vermudo, Fernando mató igualmente en aquella batalla a su hermano García. Como si de una maldición (o fortuna, depende de cómo se mire porque recuperó toda la Castilla que le hizo rey leonés) se tratara.

El all in for navarra de Sancho el Mayor, la partida de cartas jugada magistralmente; echada a perder por su mayor poker de conspiraciones: su hijo favorito se marcó una escalera de color (sangre, con la de su hermano el rey navarro) y con ello cercenó la posibilidad de expansión pamplonesa, que se quedó enclaustrada como se ve hoy en el mapa –incluso absorbido algún tiempo este reino por Aragón durante el reinado de Alfonso I el Batallador, el marido violento de Urraca I de León; y anexado por la fuerza a la Corona de Castilla en 1512 por Fernando el Católico– con el reinado de Fernando I el Grande, que es como pasaría a la historia el marido de Sancha.

El putoamismo del padre hizo crack el 1 de septiembre de 1037 en Tamarón, y se fue al garete, se desbarató justo 17 años exactos después, el 1 de septiembre de 1054 en Atapuerca.

Las consecuencias del magnicidio 36 años después: se crea el Reino de Castilla.

Para ir finalizando este relato, este 'True Crime' medieval tuvo unas consecuencias inesperadas para el padre de Fernando I el Grande, no llegando a ver a su hijo coronado como rey de León –posiblemente jamás lo hubiera pensado, él habría calculado que fuera vasallo de su hermano García– y mucho menos pensar que se iban a matar entre los dos (bueno, que el pequeño iba a acabar con el mayor).

Fernando I llegó a ser tan grande que el emir de Denia le efectuó un regalo muy especial, la reliquia que los cristianos creían que era el cáliz de la última cena de cristo, venido de Egipto porque los musulmanes lo habían robado de la Iglesia del Santo Sepulcro. El que se vincula con la leyenda literaria del Santo Grial –generada tras la decepción de los Cruzados al no encontrarlo en la primera cruzada en Jerusalem– y que la propia Margarita Torres defiende que la realeza leonesa es la que se menciona como la poseedora del Calix Domini en la literatura artúrica en su libro Los Reyes del Grial; hoy agotado, pese a sus varias ediciones, pero del que prepara una reedición con grandes sorpresas y novedades al respecto. La reliquia sería el cuenco de ónice (y su tapa) del cáliz de doña Urraca (la tía de la reina, la hermana de Alfonso VI, la señora de Zamora) que se puede ver en el recién reformado Museo de San Isidoro de León.

Un reinado de una grandeza tal que ni su padre se esperaba. Pero que, al finalizar, justo a su muerte en el año 1065, sembró la semilla de la desaparición del Reino de León de la Historia.

Siguiendo la tradición navarra, para no dejar a ninguno de sus hijos sin herencia real, dividió el imperial Regnum Legionensis en tres: León para su segundo hijo, Alfonso (el más listo e inteligente), Galicia para su hijo menor (García) y creó un nuevo reino, el de Castilla esta vez sí, para su primogénito Sancho (el más batallador y fuerte, que es como le llamarían en un futuro).

Esto creó una decepción enorme en Sancho el Fuerte (Sancho I de Castilla), que intentó por todos los medios, como primogénito con el carácter indómito e imparable de su padre y de su abuelo recuperar todo el Reino de León bajo su mando, como le correspondía por nacimiento. Lo que demuestra la tesis de Emiliano González Díez de que en realidad Castilla no se independizó en 1065 de León como reino, “si su rey sólo quería ser rey de León y no realizó cambios legislativos” –como demuestra en esta conferencia en la UNED que se puede ver en este vídeo–, quedando supeditado al reino leonés que era el fetén, el molón y el premio que todos querían a partir de 1072 cuando se coronó al fin Regem Legionensis; y, más aún cuando tomó otra vez el poder Alfonso VI el Bueno, que sólo se intituló una vez como rey de Castilla cuando tuvo que jurar el cargo y no volvió a hacerlo nunca más, despreciando su existencia. “Volvió a condición protocolaria de condado, como le pasaba a Galicia aunque el gallego era mucho más importante”, explica Margarita Torres-Sevilla.

Una descarnada guerra civil entre hermanos –Sancho, Alfonso, García, Urraca y Elvira– comenzó tras la muerte de su madre, la reina Sancha en 1067 que finalizó con la muerte del primogénito, una vez ya coronado rey de León y de Galicia en 1072, a los pies de las murallas de Zamora por el héroe leonés Vellido Dolfos. Una nueva partida de ajedrez en el juego de tronos leonés con protagonistas estelares como Roderico Díaz, el joven aristócrata de la alta nobleza asturleonesa que la leyenda llamó el Cid Campeador; que a su vez fue abuelo de un rey de Navarra.

Pero eso....

Eso es otra historia.

Post Scriptum: podría ser una de las series más vistas mundialmente en las plataforas de streaming toda, pero por ahora podríamos conformarnos con que alguien prepare un buen tour turístico 'true crime' en la capital leonesa.