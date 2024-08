Grulleros acoge su primer festival de rock este 7 de septiembre

La localidad de Grulleros, en el municipio de Vega de Infanzones, calienta motores para la celebración el sábado 7 de septiembre de la primera edición de su festival de rock, el Grullerock, en la Casa de Concejo. Este evento, organizado por la Junta Vecinal de Grulleros, promete una noche de música vibrante y presentaciones literarias que comenzarán a las 20 horas y se extenderán hasta bien entrada la madrugada.

La jornada dará inicio a las 20 horas con la presentación del libro 'Nanas de Motosierra' de Carlos Balacera, el conocido músico leonés que captura la esencia de la vida cotidiana con un toque de humor ácido y una narrativa cruda. Esta presentación literaria será el preámbulo perfecto para una noche cargada de rock.

A partir de las 21 horas, el escenario se llenará de música con las actuaciones de tres bandas que prometen hacer vibrar al público asistente. Los leoneses The Kickers abrirán el concierto con su rock'n'roll clásico, seguidos por las zamoranas Titis Twister, un grupo conocido por su mezcla de garagepunk, horror y rock alternativo. La noche la cerrará el grupo No Rest for the Canadians, una banda que ha ganado popularidad por su sonido contundente 'thrash metal cazurro'.

El Grullerock busca consolidarse como un evento cultural de Grulleros desde la perspectiva del género de rock, atrayendo a aficionados de la música y la literatura. La entrada es libre y se espera una gran afluencia de público en un ambiente festivo que combinará la pasión por la lectura con el espíritu rebelde del rock.

Este evento cuenta con el apoyo de varios comercios locales, como la Farmacia de Grulleros, Casa Jeremías, Bar Kiosko 'La Besada', Panadería y Bollería Gaby, y el Gar Atlás, quienes colaboran para que esta cita cultural sea todo un éxito. En su cuenta de Instagram, @Grullerock, puedes seguir las novedades e información de interés.