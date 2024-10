Dos coros y una orquesta se reúnen el martes en León para llevar la música de cámara al Auditorio

El Auditorio Ciudad de León es el martes 22 de octubre, a las 20 horas, escenario del concierto del coro y orquesta Putney High School junto al Orfeón Leonés. El acceso será mediante invitación.

El Coro de la Escuela Secundaria de Putney es un conjunto vibrante y talentoso conocido por su repertorio diverso y dinámico, con el que exploran una amplia gama de géneros musicales, desde las obras clásicas hasta piezas contemporáneas como las de conocidas películas.

Por su parte, su Orquesta de Cámara es un conjunto compuesto por un dedicado grupo de estudiantes que disfruta explorando una amplia gama de géneros, desde los ritmos contemporáneos hasta la elegancia barroca.

Un coro y orquesta que estará acompañado por el Orféon Leonés, con una rica historia que se remonta a 1888 y que ha sido un pilar de la música coral en León bajo la dirección de Jaime Palomero.

El programa incluirá obras como 'Cançao do Mar' de Dulce Pontes, 'Somewhere over the Rainbow' de Eva Cassidy u 'Ophelia Letter Blow Way', que interpretarán de forma conjunta, entre otras.