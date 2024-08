El vídeo que demuestra que en las fiestas de pueblo de Laguna de Negrillos tampoco han encontrado a Puigdemont

No son los carnavales sino la Fiesta de la Alubia, en pleno mes de agosto. Tampoco es Barcelona sino Laguna de Negrillos. No patrullan los Mossos d'Esquadra sino los Mossos d'Cuadra. Y no: tampoco es Carles Puigdemont, el expresident de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya... porque también aquí éste sigue libre, sin que ningún agente le reconozca ni le eche el guante.

La llamativa escena, que se ha comenzado a viralizar en redes sociales, ha formado parte de los irónicos montajes que con forma de pasacalles cada año organizan los vecinos y las peñas en las fiestas del pueblo de Laguna de Negrillos, en la provincia de León.

Los asistentes pudieron reírse de lo lindo con la ocurrencia de sacar a desfilar este año a un alter ego del líder independentista catalán, bastante bien caracterizado y, por si cabía alguna duda, portando la bandera estelada. No muy lejos de él, dos mujeres del pueblo ataviadas con el uniforme del cuerpo policial catalán aparentaban buscar a Puigdemont portando un retrato suyo y preguntando a la concurrencia. Por un momento creyeron reconocerlo pero al final explican que no se trata del político catalán. Y le dejan continuar el desfile tranquilamente.

El sainete viene a troncharse, al más puro estilo carnavalesco, de la escena real vivida el pasado 8 de agosto, cuando el verdadero Puigdemont cumplió su anuncio de presentarse en Barcelona en la misma jornada de la elección de Salvador Illa para soltar un discurso y después desaparecer de regreso a Bélgica burlando la llamada 'operación Jaula' y obviando su detención pactada, contando para ello con la presunta ayuda de algunos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un episodio que levantó todo un terremoto político cuando pocas horas después se supo que había vuelto a escapar de la Justicia de retorno al país donde se refugia desde poco después de ser declarado en busca y captura en 2017 por la celebración del referéndum.

En el vídeo de la red social X se menciona, con no menos ironía, que los vecinos del pueblo de Laguna de Negrillos, han aprovechado sus Fiesta de la Alubia de este año 2024 para lanzarse “a hacer recreaciones históricas”, tan de moda en algunas localidades. “Aquí uno de los últimos capítulos de nuestra historia reciente”, resaltan en referencia al episodio de Carles Puigdemont. Una demostración más de la gran capacidad española de vestir con un tinte de broma, muchas veces ácida y crítica, casi cualquier suceso destacado que ocurre en el país.