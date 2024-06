Los desayunos de The Garrison en San Andrés: un placer matutino entre Trobajo y León

Ubicada en el corazón de Trobajo del Camino, el bar y cervecería The Garrison es un punto de referencia no solo para los amantes de la cerveza, sino también para aquellos que buscan disfrutar de un desayuno excepcional. Con una oferta culinaria que combina tradición y modernidad, los desayunos de The Garrison se han ganado una merecida reputación por su calidad, variedad y atención al detalle.

Desde las nueve de la mañana y hasta las doce y media, The Garrison ofrece desayunos que combinan café o infusión junto a un delicioso bagel, una tostada variada de pan de hogaza, sándwiches, tortilla o la mejor bollería. La carta de desayunos de The Garrison es extensa, con precios entre los 3,50 y los 6 euros dependiendo de la opción elegida.

Para los amantes de lo dulce no faltan opciones variadas como napolitana de chocolate y croissant en varias variedades: a la plancha con mermelada y mantequilla, a la plancha con nocilla, mixto con jamón york y queso, vegetal y con salmón ahumado y aguacate.

El pincho de tortilla de patata y el de tortilla rellena del día son las opciones para los que gustan de salado, junto a los clásicos sándwiches mixto, a la plancha con jamón cocido y doble de queso, y el vegetal con lechuga, tomate, atún, huevo cocido y mayonesa.

Los bagel, de pan de masa madre con semillas de amapola, son la opción más internacional, en dos versiones: de aguacate, salmón ahumado y huevo frito, y el de queso crema, jamón de pavo y rúcula.

Pero sin duda la estrella de los desayunos de The Garrison son las tostas de pan de hogaza, con catorce versiones distintas. Desde clásicas como con mantequilla y mermelada, de aceite virgen extra o de tomate y aceite, de tomate y jamçon o de nutella a las más innovadoras de tres quesos -suave, brie y azul con nueces y miel- o de crema de queso y pechuga de pavo.

Pero también puede ser una tostada de pan de hogaza de tomate y cecina de León, o de la versión de cecina de León con queso de cabra y mermelada de pimientos.

El aguacate y el guacamole son los protagonistas de cinco tipos de tostadas. Aguacate con salmón, huevo cocido y semillas; aguacate con rodajas de tomate y semillas de chía y aguacate con migas de atún y semillas se complementan con guacamole con tomate en rodajas o guacamole con salmón ahumado. Una variedad para que nadie se quede sin poder elegir a su gusto.

Las tardes en The Garrison

Además de su oferta de desayunos, las tardes también son territorio The Garrison, donde la oferta se amplía a raciones de nachos con auténtico chili, mezcla de quesos fundidos, guacamole y carne picada. O se puede optar por cecina con lascas de queso curado o croquetas de jamón ibérico.

Hamburguesas y sándwiches, especialmente recomendada la Cazurra con carne de buey, cecina de León, queso de cabra, cebolla caramelizada y lechuga, son opciones para todos los gustos.

Las jornadas deportivas se viven con especial intensidad en The Garrison, así como en los eventos de conciertos de bandas que amenizan las noches en esta zona entre San Andrés del Rabanedo y León. Puedes seguir las novedades de The Garrison desde su página de Facebook e Instagram.