Los estudiantes de León amenazan con huelga indefinida ante la incertidumbre sobre la nueva PAU de acceso universitario

El Sindicato de Estudiantes ha reunido en esta mañana del viernes 11 de octubre a un centenar de jóvenes alumnos de Secundaria y Bachillerato para protestar, frente a la Dirección Provincial de Educación de León, contra la incertidumbre de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y amenazan con llevar a cabo una huelga indefinida cada viernes si la situación no cambia la próxima semana. Una cifra que fue incluso superior en otra convocatoria estudiantil en el centro de la ciudad de Ponferrada, capital de la comarca de El Bierzo.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, cifró en una media del 25% en lo que va de mañana el seguimiento de la huelga, muy alto para ser una fuente oficial y contra la que los estudiantes convocados han protestado.

Lucas, frente a las principales criticas, ha defendido la “importante antelación” de la Junta para publicar los criterios de la nueva PAU, después de que el Gobierno publicase el Real Decreto Estatal Básico a finales de julio, de la que deriva ahora esta nueva prueba, que pretende ser “lo más homogénea posible” entre las comunidades del PP y que los alumnos y profesores “sepan cuál va a ser el contenido común entre ellas”.

Sin embargo, los estudiantes, que ya habían convocado la huelga con anterioridad, califican de “engaño” los criterios para la PAU publicados in extremis el pasado miércoles por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, denunciando que son un borrador genérico con criterios que ya se encuentran en exámenes de otros años, además de reiterar que se incumple la promesa de que todas las pruebas sean igual en todas las comunidades autonómicas.

“Primero se acordó que en todas las comunidades la PAU sería el mismo día, pero ahora sabemos que en Cataluña será otro día con lo que ya no será igual. Lu único que hacen con nosotros es jugar”, ha denunciado Paula de la Puente, estudiante de segundo de bachiller del IES Virgen Blanca. “Los profesores nos dicen todos los días que dan temario por dar porque no saben qué enseñarnos. En Inglés lo han cambiado todo, en Historia ahora va por temas, no sabemos absolutamente nada”, afirma Elaime Valdez Mateo, estudiante también de segundo de Bachiller en el IES Padre Isla.

En Ponferrada, capital de la comarca de El Bierzo, la Plaza del Ayuntamiento fue el escenario de la protesta de varias decenas más de jóvenes, en medio de una fuerte presencia policial delante de la sede del Ayuntamiento.

Por su parte, la consejera de Educación ha asegurado que se proporcionará un modelo de examen a los centros “en estos días” y recordó que en los últimos años se ha entregado en febrero, con lo que defendió el tiempo existente para explicar la materia a los alumnos.