Castilla y León desvela los criterios de la nueva PAU para acceder a la Universidad ante la huelga por la “ansiedad” del retraso

A finales de esta semana, el viernes 11 de octubre, es la fecha en la que el Sindicato de Estudiantes en toda España ha convocado una huelga y concentraciones de protesta para Secundaria, segundo de Bachillerato y Formación profesional. El motivo es la hartura, a la que se suman también profesores y recogen no pocos sindicatos del sector de la educación, respecto a los perjuicios que provoca que haya comenzado el curso y aún no se haya conocido ni un sólo detalle de cómo serán las Pruebas de Acceso a la Universidad, que a partir de ahora no se denominarán ni Selectividad ni Ebau, sino PAU.

Este retraso, pasado ya un mes del inicio de curso, aseguran que tanto para el el alumnado como para el profesorado está suponiendo un “golpe” a la salud mental de los jóvenes afectados, que lo desconocen todo sobre una prueba que en el caso de Castilla y León se ha fijado ya oficialmente en las fechas del martes 3 al jueves 5 de junio de 2025 en primera convocatoria y del martes 1 al jueves 3 de julio en segunda.

Esta, la de las fechas definitivas de las pruebas de la PAU para estudiantes de segundo de Bachillerato es una de las novedades que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla se ha dado mucha prisa en publicar hoy miércoles, a dos días de la celebración huelga y después de semanas de quejas públicas de varios sindicatos, igualmente preocupados por la absoluta falta de información, generando “ansiedad” en el ámbito educativo. En el caso de León capital, la recién constituida delegación del Sindicato de Estudiantes ha convocado el viernes 11 de octubre a las 12.15 frente a la Dirección Provincial de Educación, en la capital leonesa, para ese día de protesta y futuras acciones.

Publicación con prisas

En la página web de Educación Castilla y León (Educacyl) se ha colgado ya cuatro apartados que definirán los futuros exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad: Por un lado, el calendario mencionado; por otro los criterios de corrección generales que se aplicarán en la PAR 2024/2025; también la estructura de examen orientativa y criterios de corrección específicos de cada asignatura; y finalmente los contenidos de exámenes de la prueba y los matices de especificaciones.

Algunos de los contenidos todavía daban hoy problemas para el acceso, de manera que los han resaltado también algunos sindicaos educativos, como por ejemplo Stecyl. Esta formación que, como otras, urgía este tipo de decisiones oficiales de la Junta de Castilla y León, confía en que “en breve reúnan a las comisiones armonizadoras para dar la mayor información posible al profesorado encargado” de las futuras y nuevas pruebas. “Esperamos que con esta información alumnado y profesorado puedan continuar trabajando en un curso que, si ya de por sí es estresante, con las novedades introducidas genera una gran inquietud y nerviosismo”, aseguran.

UGT hace lo mismo e informa de que todavía hay que esperar que a lo largo de este mes de octubre se den a conocer todavía los modelos concretos de exámen, otra de las serias preocupaciones de los estudiantes, las familias y los educadores.

90 minutos y casi sin tipo test

Los exámenes tendrán duración máxima de 90 minutos, por lo menos, el 70% de la prueba debe contener preguntas abiertas y no de tipo test. Además, a partir de la tercera falta de ortografía en todas las materias, salvo Lengua y Literatura y Lengua Extranjera, se restará 0,10 hasta un máximo de un punto, con la particularidad de que las dos primeras faltas no descontarán nada.

Los errores de redacción, presentación, falta de coherencia y cohesión, incorrección léxica o gramatical podrán deducir un máximo de medio punto. Pero la suma de estas deducciones nunca podrá ser superior a un punto.

La deducción en el examen de Lengua Castellana y Literatura se amplía hasta los dos puntos. En este caso, la primera incorrección no se penalizará pero a partir de la segunda restará 0,25 puntos.

La estructura del ejercicio incluirá seis preguntas, cinco cuestiones sobre Lengua referentes a un texto (comentario lingüístico, con 3,5 puntos; cuestiones sobre la reflexión de la lectura, 2,5 puntos y preguntas de reflexión sintáctica) y otra de Literatura, que consistirá en un comentario literario dirigido, con cuatro puntos. Entre los criterios de calificación, se valorarán que el alumnos conteste de forma “breve y precisa” pero no esquemática; explicar las respuestas del modo “más claro posible” y dominar una terminología coherente.

En otra de las materias comunes para todo el alumnado de Segundo de Bachillerato como Historia de España, habrá tres bloques. Uno, con cuestiones breves (4 puntos); otro, comentario de fuente histórica (3 puntos) y el último, que tendrá dos opciones (3 puntos), con el desarrollo extenso de un tema (una cara y media, aproximadamente). Obviamente, se valorará el orden de la exposición, geográfica y cronológica, de los hechos históricos (personajes principales, acontecimientos y fechas fundamentales).

El ejercicio de Matemáticas II constará de cuatro apartados, con 2,5 puntos para cada uno. En cuanto a la estructura de la prueba, no se podrá elegir entre dos bloques, como ocurría antes, aunque los estudiantes tendrán elección entre varias opciones en algunas partes del examen. Las respuestas a las preguntas o tareas deberán realizarse de forma razonada en el proceso seguido en su resolución, con el “rigor” y la “precisión” necesario, usando el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados y utilizando argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos “explícitos” y “coherentes­”.

Calmar los ánimos

Además, ILEÓN ha podido saber que la creciente preocupación por la jornada de huelga del viernes ha impulsado el proceso de dar información pública por parte de la Consejería de Educación, que se ha puesto en contacto con todos los centros educativos de Secundaria, les ha comunicado directamente la publicación de todas las novedades e incluso ha urgido a que los equipos directivos trasladen a las familias que esa información por fin ya se ha dado a conocer en principio, para tratar de calmar los ánimos a pesar del grave incumplimiento de plazos.

Entre los criterios se ven ya detalles como por ejemplo las posible penalizaciones en la corrección de los exámenes en los casos de abundantes faltas de ortografía, errores de redacción, en la presentación, falta de coherencia, falta de cohesión, incorrección léxica e incorrección gramatical, en todas las materias de examen excepto en Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Cooficial y Literatura II y Lengua Extranjera II, que aplican sus propios criterios, los cuales también se especifican.

Todas las asignaturas, al detalle

Se detallan además matices de especificaciones en asignaturas como Análisis Músical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Latin II, Lengua Castellana y Literatura II, lengia Extranjera II de Alemán, de Francés, de Inglés, de Italiano, Matemáticas Aplicadas de las Ciencias Sociales II y Matemáticas II.

De todas estas asignaturas se han dado a conocer también todos los contenidos de conceptos detallados que se preguntarán en los exámenes de la PAU 2024/2025 en Castilla y León, cómo habrán de elegirse las preguntas para su contestación y cómo puntuarán. El detalle se puede ver o descargarse a continuación.