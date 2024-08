El Ayuntamiento de Valladolid alerta de contaminación por el humo de los incendios en la provincia de León

El Ayuntamiento de la capital vallisoletana ha informado por vía oficial de la existencia de un episodio de contaminación en la ciudad castellana producido a causa del humo que llega procedente de los incendios que se mantienen en la provincia de León, en concreto en las comarcas de Laciana y de Maragatería, a pesar de que al foco más cercano le separan más de 150 kilómetros de distancia.

Tal y como recoge la web oficial del Consistorio pucelano, la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid registró ayer ñlunes y la madrugada de hoy martes 20 de agosto valores altos de partículas en suspensión y de monóxido de carbono. Aun así, pueden superar los umbrales recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano en Valladolid si las condiciones del viento no cambian

Sin embargo, se especifica que en base a lo expuesto, no se activa el Plan de Acción con las consiguientes medidas informativas, de promoción del transporte público y restricción del tráfico. Aún así, se recuerda a la población que tome las medidas preventivas con el fin de mitigar los efectos que las partículas pueden suponer para la salud humana. Estas partículas pueden penetrar en el aparato respiratorio estando relacionadas con gran número de enfermedades respiratorias.

Sí afecta, pero sin restricción

El origen natural del episodio y ajeno al tráfico de la ciudad de Valladolid hace que no se consideren necesarias las restricciones del tráfico. No obstante, desde el Servicio de Medio Ambiente se da cuenta del mismo y se recomienda del uso del transporte público o el transporte a pie o en bicicleta, evitando así, en la medida de lo posible, el uso del automóvil para reducir las emisiones de partículas, así como no realizar esfuerzos físicos y prolongados al aire libre.