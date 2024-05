Asturias abrirá en verano un parque acuático para competir con el de Valencia de Don Juan

El Principado de Asturias tendrá este verano su primer parque acuático, en competencia directa con el de Valencia de Don Juan, al que acuden miles de vecinos de la comunidad autónoma vecina cada año. Es el Ayuntamiento de Corvera, ubicado entre Oviedo y Avilés, ha puesto en marcha este proyecto que será competencia directa con las instalaciones coyantinas que hacen furor año tras año en el verano.

Corvera ha recuperado y reformado unas antiguas piscinas al aire libre abandonadas de la parroquia de Las Vegas, para lo que ha invertido 1,3 millones de euros en unas instalaciones que quieren ser referencia en el verano asturiano. Las obras se han extendido desde el año pasado y tiene prevista su apertura entre junio y septiembre,

El Ayuntamiento ha difundido imágenes del nuevo parque y los toboganes principales y los juegos acuáticos de la zona infantil ya instalados. El Parque Acuático de Corvera ocupa una superficie de 4.228 m2 que incluye zonas verdes de descanso, merendero, solárium, terraza con servicio de restauración y el área de piscinas con diferentes instalaciones acuáticas. El parque ofrece tres toboganes: uno con tres pistas paralelas de 22 metros de longitud y una caída de 5,6 metros; un segundo tobogán en espiral con la misma caída y una longitud de 44 metros y un tercer tobogán cerrado o tubo con 7,5 metros de caída y 26 metros de longitud. Las cinco pistas de estos tres toboganes finalizan en una piscina de 145 metros cuadrados anexa a otra de mayor calado destinada al baño.

La zona de piscinas incluye además un área para juegos acuáticos infantiles, que consta de cinco juegos de chorros de agua: uno con forma de delfín; otro con forma de pez; otros dos con forma de palmera –una de ellas con un cubo de agua con forma de coco incorporado- y otro imitando una tabla de surf. Además, se han instalado también dos arcos acuáticos de suelo con pulverización de agua y otros tres con chorros verticales. El área acuática infantil se ha completado con la instalación de una torre que incorpora dos toboganes y tres juegos de agua con una altura total de 4,44 metros.

Durante la campaña electoral del 2023 el entonces alcalde de Valladolid y ahora ministro Óscar Puente anunció que la ciudad contaría con un 'aquapark' municipal con un presupuesto de 6 millones de euros, para competir con las exitosas instalaciones leonesas, en el Pilar de Jalón. El proyecto no llegó a tomar forma al salir de la alcaldía el dirigente socialista. En otras elecciones municipales, en este caso de la ciudad de León, fue entonces el alcalde Antonio Silván el que anunció un parque acuático en las instalaciones de La Palomera, pero igualmente al no salir reelegido el proyecto no se ejecutó.

Las instalaciones asturianas buscan hacerse con un trozo del pastel de los que en verano buscan refrescarse de una manera divertida, especialmente enfocado a familias, aunque sus instalaciones serán mucho menores que con las que cuenta Valencia de Don Juan, cuya lámina de agua ocupa más de 1.400 m2. La capacidad del centro acuático asturiano será de 550 personas al día máximo, cuando la del coyantino es muy superior, superando los 250.000 visitantes cada temporada.

En Valencia de Don Juan metros cuadrados, repartidos entre diferentes piscinas y estructuras, como toboganes o piscina de olas, y todo ello en torno a zonas verdes que ofrecen numerosas pistas deportivas, de fútbol y fútbol sala, pádel, voleibol, baloncesto, tenis o ping-pong, así como juegos tradicionales, y áreas con mesas y sillas, restaurante, cafetería, quioscos, servicio de biblioteca, zonas lúdicas y deportivas para los más pequeños, amén de abundantes sombras naturales.

El complejo coyantino se se remonta a la década de los años 70 cuando se construyeron el polideportivo y las piscinas municipales. A largo de los años las instalaciones fueron evolucionando hasta que en 1998 se hizo la mayor ampliación hacia un centro acuático de ocio, reformando la piscinas olímpica en 2022 y en 2014 añadiendo pistas de pádel, campo de fútbol y campo de entrenamiento, nuevos vestuarios, así como diversos espacios acuáticos.