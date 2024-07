La oposición de Villaquilambre intenta avivar la polémica racista por el acogimiento de migrantes en el Chalé del Pozo

Los grupos de la oposición al equipo de Gobierno en Villaquilambre presentaron una moción en el pleno en la que exigían al alcalde que pidiese perdón y condenar su actitud en la sesión extraordinaria y monográfica a petición del Partido Popular sobre el estado del Chalé del Pozo y que se tuvo que desalojar por las constantes interrupciones, insultos e increpaciones. La moción se rechazó por 9 votos en contra (PSOE, IU-Podemos y UPL), a pesar de los 7 a favor de PP, Vive Villaquilambre, Ciudadanos y el partido de extrema derecha Vox.

El alcalde, Jorge Pérez Robles, ha pedido perdón, como ya lo hizo el día 20 de junio por las actitudes racistas y xenófobas, en este caso de los miembros de la oposición. El regidor ha explicado que los concejales del Partido Popular, Vive Villaquilambre, Ciudadanos y Vox no tenían ningún interés en las explicaciones que ellos mismo solicitaron. Ha asegurado “que no querían información ha quedado claro, ya que, pasado un mes, no han hecho ninguna pregunta, ni asistieron a la invitación que hizo San Juan de Dios a toda la corporación para conocer el centro y su funcionamiento. Su única intención era crispar el ambiente y a la gente para sacar rédito político”. Pérez Robles también recalcó que la de Villaquilambre es una “sociedad solidaria y acogedora, y lo seguiremos siéndolo a pesar de ustedes”

El concejal Vicente Álvarez ha pedido a la oposición que “pida perdón por la dejación de funciones, abandonar el pleno en lugar de debatir”. Ha justificado su rechazo de la moción asegurando que a los miembros de la oposición “está claro que no les interesaban las explicaciones, buscaban el revuelo y la confrontación”. Álvarez ha finalizado su intervención diciendo: “Mi prioridad son los vecinos, pero cumpliendo la ley, no voy a seguir su juego partidista y ventajista”.

Por su parte la concejala Rita González, que también ha votado en contra de la moción, ha repasado el reglamento que rige el funcionamiento de los plenos para recordar que el real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre que regula la organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales habilita al alcalde-presidente a expulsar del pleno a los miembros del público que impidan el normal desarrollo de la sesión. Además, González ha criticado que se pida una condenar al alcalde cuando el portavoz del PP incumple en numerosas ocasiones otros preceptos de este reglamento como los recogidos en el artículo 95 del citado reglamento sobre las interrupciones por parte de unos miembros del plenario a otros; “si hubiéramos seguido estas reglas al pie de la letra el Señor García habría sido expulsado en numerosas ocasiones” ha explicado.

En este pleno también se ha aprobado definitivamente , y tras el periodo de exposición pública las cuentas generales de los años 2022 y2023.