Bulos, racismo y odio en los mensajes de los chats de grupos contrarios a la acogida de migrantes a las afueras de León

Mensajes de odio, de racismo, de violencia y bulos se han convertido en la principal herramienta de 'desinformación' en los chats que se han conformado en Whatsapp y Telegram de los que rechazan la apertura temporal de un acogimiento de personas migrantes en las antiguas instalaciones del hotel y restaurante Chalet de Pozo, ubicado entre las localidades de Villarrodrigo y Villaobispo, a las afueras de León capital.

Más de 1.500 personas están apuntadas a los dos grupos creados -más de 710 en Whatsapp y más de 880 en Telegram a primera hora de este viernes- en los que se combinan mensajes que llegan a pedir incendiar las instalaciones para impedir el alojamiento a los migrantes, previsto para el 22 de junio y que dure hasta finales de verano.

Los bulos, los mensajes de tinte racista, con incluso alusiones nazis, se han ido sucediendo desde que el asunto explotó como tema público y se han organizado grupos que se oponen a esta instalación. En León ya funciona desde hace tiempo un proyecto en las mismas manos sin que se haya conocido una reacción de rechazo similar, pese a haber acogido a casi 300 personas solo en 2023. Claro que su ubicación es en uno de los barrios más deprimidos de la ciudad de León y no en una de las zonas 'pijas' de chalets del cuarto municipio de la provincia de León por tamaño.

El fenómeno de odio que invade grupos de Whatsapp y Telegram no es nuevo, es una dinámica que se repite en las últimas polémicas de forma constante. Los grupos formados tras las protestas agroganaderas del pasado invierno han derivado en algunos casos en chats cargados de odio y de todo tipo de conspiraciones a elegir, desde los frecuentes antivacunas a los creyentes en que los 'chemtrails' son un envenenamiento masivo o las teorías de la ultraderecha de 'reemplazo' social. Todo cabe en grupos como 'Agricultura y Ganadería en España'. Y algunos de estos temas ya han tenido hasta mención en los grupos de Villaobispo, como la teoría del reemplazo.

De concejales a policías, de periodistas a ejecutivos

“Escoria”, “Ahora el bus de Villarrodrigo olerá a negro que jode”, “Lo que viene son escoria”, “Putos menas, puta inmigración, putas pagas”, “Nos van a llenar esto de violadores y asesinos”, “Hay que hacer como están haciendo los mallorquines. Organizándose y dando palizas a los moros y argelinos”, “Son menores y tienen carta blanca para violar en grupo y delinquir”, son solo algunos de los mensajes que ha podido recopilar este medio de decenas de proclamas ultraderechistas y racistas que se exponen sin pudor en ambos grupos. Los chats están conformados por vecinos de la zona, gente que se ha unido sin tener nada que ver -como alguno ha expuesto incluso-, y en ellos figuran concejales y expolíticos, miembros de cuerpos policiales en activo y jubilados, algún periodista o ejecutivos de alguna destacada empresa, entre otros que ha podido comprobar este medio.

En los grupos también hay quienes han mostrado su disconformidad con las expresiones violentas o de ultraderecha, reprochando que se usen para generar odio: “Dejad de hacer comentarios violentos, por favor, solo va a repercutir en contra de nuestro interés” a “Estoy alucinando con las cosas que estoy leyendo. Supuestamente somos gente civilizada pero en este momento me avergüenzo de parte de mis vecinos”.

Algunos de los mensajes muestran su preocupación por una supuesta baja de valoración de los precios de inmobiliarios de la zona, “Se van a devaluar todas las propiedades del Ayto de Villaquilambre”, “Un 20 por ciento de entrada y si logras vender algo...”, “A ver quién compra ahora en la urbanización que están construyendo en el Caminón. Ofertón pagas 300 mil euros para estar a 100 metros de un centro menas”.

Las proclamas e imágenes nazis también han tenido su hueco en los grupos en estas jornadas. Desde alusiones al criminal genocida Adolf Hitler, “El pintor austriaco tenía razón!”, a sus frases “Con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos. A.H.”, además del envío de imágenes y memes con alusiones nazis.

“Mena a la plancha churruscadito”

Algunos exaltados piden quemar directamente el edificio en varios mensajes violentos: “Hay edificios que han ardido accidentalmente y luego no se han podido usar”, “La mejor forma de defensa es un buen ataque”, “Los edificios quemados no se pueden habitar”, “Mechero y gasolina”, “Si se quema el hotel jajajjja muerto el perro se acabó la rabia y encima los dueños cobran del seguro jjajaja todos ganamos León y los dueños”. Incluso sugieren buscar a quien lo haga, “Hay alguno que esté un poco loco y que nos haga el trabajo” ya que “pude aparecer un pirómano loco”. Hay quien combina en sus mensajes el delito y el racismo, “Será una burrada y lo siento pero electrificar el chalé de pozo y que se queden dentro y el que quiera salir, mena a la plancha churruscadito”.Otros, menos radicales, piden simplemente “ocupar el hotel... haciendo turnos”. “El ser pacíficos no nos ya a ayudar nada sobre este tema”, asegura un participante que pide “Unas garrafas de gasolina” como solución.

Algunos mensajes atacan al Ayuntamiento de Villaquilambre, que será informado la próxima semana por Gobierno y la Fundación San Juan de Dios de los planes para el centro, con amenazas al regidor incluidas, “Si es así (si el alcalde ve le grupo), espero que no le pase nada a mis hijos, porque voy en tu busca alcalde”.

Los bulos divulgados sobre los supuestos problemas que el centro va a traer a la zona rozan el delirio en algunos casos que señalan que “Estos vienen a hacernos vudú a nuestros hijos. Santería” o como que “En un mes en corto no podáis ni salir a la calle a partir de las 9 de la noche”. “La intolerancia de esta gentuza contra nuestra cultura cultura y nuestra tierra se combate con más intolerancia”, se puede leer mientras se multiplican los mensajes xenófobos aludiendo a una supuesta cultura de la violencia “¿Cuando nos violen, nos roben, nos apaleen, también tendremos abogados importantes buscando defectos de forma?”. Y auguran, sin prueba ninguna ni dato, que habrá menor nivel en el colegio ya que “a esos menores habrá que escolarizarlos”, aunque de momento vendrán todo adultos.

Finalmente hay un destacado grupo de vecinos que han propuesto organizar patrullas vecinales ante la supuesta inseguridad que se va a generar en la zona, divulgando sin pruebas que “en todas las ciudades donde les han llevado hay una inseguridad ciudadana terrible... violaciones, robos...”. La versión xenófoba que divulgan es que “esa gente ha vivido un infierno para llegar aquí y no tienen miedo a nada. No quiero decir que todos sean malos pero se van a creer que todo el monte es orégano en tres días”.

Primeras reacciones públicas

El Ayuntamiento de Villaquilambre, donde este viernes se han concentrado pacíficamente varios vecinos contrarios a la instalación temporal del centro, como por la tarde lo harán ante la sede del Gobierno en León, celebrará un pleno extraordinario sobre este asunto forzado por el Partido Popular con sus votos, para que el alcalde y el equipo de Gobierno, liderado por PSOE y UPL, “den las aclaraciones oportunas” ante la inminente apertura del centro.

Por su parte, el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha insistido en que “los problemas humanitarios son problemas de todos y lo que me preocupa no es la llegada de estas personas que han tenido que marchar de sus países, sino los movimientos vinculados a la extrema derecha que intentan inculcar y promulgar la xenofobia”.