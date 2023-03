La Diputación de León deja solo al Instituto de Estudios Cabreireses pidiendo el Geoparque Médulas-Teleno

El Instituto de Estudios Cabreireses se queda solo en su defensa para la creación del Geoparque Médulas-Teleno. Después de una corporación 'popular' y otra socialista en la Diputación de León, tendrá que esperar a la formación de una nueva tras las elecciones municipales de mayo ante el incumplimiento de presentar la candidatura ante la Unesco antes de que acabe este mandato a punto de expirar.

La primera vez que la asociación cultural intentó poner en marcha el proyecto para las comarcas del Bierzo, Cabrera, Maragatería, Valdería y Valduerna fue hace cinco años, cuando la Diputación provincial estaba gobernada por el PP, que todo lo que presupuestó fue una partida de 100 euros para estudiar su viabilidad.

No conformes con los avances, en noviembre de 2019, el secretario del Instituto de Estudios Cabreireses, Iván Martínez Lobo, y el director de la investigación, Roberto Matías, como principales impulsores del Geoparque, probaron suerte con la nueva corporación bipartita PSOE-UPL y le presentaron el proyecto al diputado del departamento de desarrollo rural, Matías Llorente, y al Vicepresidente de la Diputación para el Bierzo, Alider García Presa, consiguiendo arrancarles el compromiso de apostar por la iniciativa para hacerla realidad en el plazo de cuatro años.

En ese tiempo, el Instituto de Estudios Cabreireses se ha ocupado de hablar con los Ayuntamientos y empresas locales para organizar charlas, seminarios, rutas y distintas actividades y recabar apoyos que facilitasen la obtención del sello de calidad internacional, mientras que por su parte la Diputación de León presupuestaba y ejecutaba 40.000 euros para elaborar la memoria del proyecto. “Solo faltan por hacer una web, un vídeo y unos folletos informativos”, que no superarían los 15.000 euros, pero que no terminan de llegar. “El problema no es el dinero, porque estaba todo diseñado y previsto”, pero la administración provincial da la callada por respuesta a sus preguntas de cuándo se van a llevar a cabo.

“Todo se para en mayo del año pasado”, aseguran a este medio, “creemos que por los nueve parques eólicos que se quieren instalar en Cabrera”. En ese sentido, subrayan que la distinción del organismo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que sería “la mayor oportunidad para el desarrollo del territorio”, “no viene a prohibir nada, pero se vería mal llenar el mayor patrimonio aurífero del mundo de molinos de viento”. “Es especulación, pura y dura, en contra del turismo sostenible, la industria y el aprovechamiento económico que queremos y para el que trabajamos para dejar de vaciarnos”, sentencian.

“No es que queramos crear un Geoparque, es que lo que hacemos ya puede considerarse Geoparque, con un proyecto creado desde la gente, en el que se trabaja de abajo hacia arriba como dice Europa, y para el que solo nos falta que la administración competente nos apoye y nos dé el dinero, ridículo, que hace falta”, resumen, “decepcionados y enfadados” por ver cómo “los cabreireses nos volvemos a quedar solos otra vez”.

La Diputación reconoce que la candidatura está en el aire

La Diputación de León, a través del diputado de Transición Ecológica, Alider Presa, reconoce a ILEÓN que este año no va a presentar a la Unesco la candidatura del área Médulas-Teleno para obtener el reconocimiento de Geoparque porque, según su versión que no han puesto en conocimiento del Instituto de Estudios Cabreireses, “no se dan las circunstancias idóneas” para tener “éxito”, sin explicar cuáles son o deberían ser éstas.

Resalta que, el hecho de que el territorio ya tenga dos figuras reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad -Las Médulas y el Camino de Santiago- “no beneficia a la candidatura” porque, a su juicio, “en este momento se prima a aspirantes sin figuras o denominaciones de programas de la Unesco.

No obstante, asegura que el proyecto “sigue desarrollándose de acuerdo a los plazos previstos”, si bien “es necesario profundizar en él” y “se está valorando una estrategia para incluir en la zona conceptos como el geoturismo, la geoeducación, la investigación en materia geológica y la promoción del producto local y el desarrollo sostenible”, que permitirían “mejorar la propuesta” y que el Instituto de Estudios Cabreireses asegura categóricamente que ya se está llevando a cabo.

Por todo ello, admite que incumplirá su promesa de presentar la candidatura antes de que finalicen los cuatro años de mandato socialista en la Diputación de León y que sea la siguiente corporación, “cuando se cuente con mayores garantías de éxito”, la que tome la decisión de retomar la iniciativa o dejarla en un cajón.

Qué es un Geoparque y cuál es su importancia

Un geoparque es un territorio que cuenta con una red de lugares de importancia geológica, etnográfica, ecológica, histórica, cultural, entre otras cuestiones, en torno al cual se desarrolla una estrategia de desarrollo territorial sostenible apoyada en el marco de un programa europeo de promoción del desarrollo.

Es por ello que Iván Martínez Lobo y Roberto Matías Rodríguez insisten en que esta iniciativa supondría poner en valor los recursos con los que cuentan las comarcas leonesas del Bierzo, Cabrera, Maragatería, Valdería y Valduerna, “y mostrar la riqueza cultural, geológica y medioambiental de nuestras comarcas y pueblos”.

La Unesco designa cada año las nuevas incorporaciones al mapa de geoparques mundiales, compuesto por 140 en 38 países, 15 de ellos en España. En Castilla y León ya existe una figura de este tipo, el geoparque de Las Loras, en el norte de las provincias de Burgos y Palencia. El proyecto para crear este nuevo Geoparque en León cuenta con el “apoyo institucional de la Junta”

“No es una figura de protección, sino un proyecto integrador”, que permite la instalación en la zona de explotaciones industriales y que debe ir acompañado de un proyecto de desarrollo sostenible. Además, una vez aprobado por la Unesco, el proyecto de Geoparque disfrutaría de acceso a líneas específicas de financiación europea.