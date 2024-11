UPL planta al Gobierno de Mañueco y lo reta a convocar elecciones anticipadas si no aprueba presupuestos

UPL se ha propuesto 'trolear' al Gobierno en minoría del PP en la Junta de Castilla y León. Mientras que los leonesistas exigen machaconamente al partido de Alfonso Fernández Mañueco que se siente a negociar con ellos, adelantan que no asistirán a la reunión fijada para el próximo lunes con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Carriedo, y retan a los 'populares' a convocar elecciones anticipadas si no consiguen aprobar las cuentas autonómicas con el PSOE o con su exsocios de la extrema derecha de Vox.

Así lo ha trasladado este viernes el líder de UPL, Luis Mariano Santos, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los otros dos procuradores leonesistas de las Cortes, José Ramón García y Alicia Gallego.

Santos entiende que la negociación del PP con UPL está siendo “muy poco seria” y sin ni siquiera un proyecto de presupuestos encima de la mesa. No obstante, se ha comprometido a tener con los 'populares' lo que ha calificado como “un gesto de muy buena voluntad” al no presentar una enmienda a la totalidad “a los presupuestos mentirosos del PP, que no solucionan los problemas de León”.

“El lunes tenemos la agenda muy complicada. Si no han tenido prisa para reunirse con nosotros hasta ahora, que se reúnan el martes o el miércoles que hay Pleno en las Cortes”, subrayó Santos, haciendo el cálculo simple de que “aprobar el presupuesto pasa por que el PSOE o Vox cedan sus votos. Ese puede ser el motivo por el que el PP no hace el esfuerzo con nosotros”.

En todo caso, asegura que están dispuestos a negociar, no el lunes, “el martes o el miércoles”. “Pueden coger las más de mil enmiendas que hemos presentado a los últimos presupuestos”, sugiere, recordando algunas de ellas: el instituto para Villaquilambre, los centros de salud de Villaquilambre o Sahagún o el servicio de Oncología y el parque agroalimentario del Bierzo.

“El PP tiene que empezar a tomar decisiones”, aseveró. Por ello, en el Pleno de la próxima semana “le vamos a preguntar a Mañueco si quiere negociar y si no que prorrogue los presupuestos de una vez por todas o que convoque elecciones anticipadas y pregunte a la gente si sigue confiando en el PP”.

Según los datos de una encuesta realizada recientemente por la UPL, “solo el 28% de los leoneses consideran que este marco territorial responde a las expectativas y necesidades de la provincia”. Por tanto, “ni siquiera los votantes del PP creen que es buena para la provincia”.

Santos sugiere a los grandes partidos, PP y también PSOE, “que escuchen a la gente” porque de lo contrario “se van a llevar una sorpresa y la sorpresa es que UPL siga creciendo”.