El PP afianza en Valladolid a Margarita Torres como candidata en León a pesar de la 'espantada' con su lista

“La candidata del PP al Ayuntamiento de León es, ha sido y va a ser Margarita Torres, estamos trabajando en la mejor candidatura y a eso hemos venido a la sede autonómica, como el resto de provincias”.

Con esta frase la presidenta provincial del Partido Popular, Ester Muñoz, ha tratado este viernes de zanjar y dar apariencia de absoluta normalidad externa al episodio surrealista protagonizado ayer por Torres, la designada para encabezar la lista al Ayuntamiento de León, al convocar unilateral y personalmente para dar a conocer su propia lista para después pedir disculpas y no dar paso alguno tras una sucesión frenética de llamadas, aduciendo, eso sí, razones de personales y familiares.

Muñoz, junto a la propia protagonista, han hecho declaraciones hoy intentando encauzar la crisis interna al término de una reunión en la sede autonómica en Valladolid, insistiendo también en que era una cita normal “como el resto de provincias” para “avanzar en el cierre” de las listas que han de registrarse de cara a los comicios municipales del próximo 28 de mayo.

La líder provincial, ante los periodistas y con Torres a su lado, no quiso dar margen a interpretaciones que salieran de la normalidad de “seguir trabajando” para “cerrar flecos para cerrar la candidatura”, y se limitó a ceñir la 'espantada' de la convocatoria de ayer de su candidata en León a un caso de posible desconocimiento de las “formas orgánicas de los partidos, que a veces no sabemos como funcionan internamente”. Pero “ahora mismo Margarita y yo estamos centradas en presentar la mejor candidatura esi no pasan el Ayuntamiento de León”.

Por su parte, la que si no pasa nada nuevo será cabeza de lista a pesar de todo, se volvió a referir, igual que hizo ayer, a una situación familiar “muy grave” para justificar una reacción que fue “humanamente comprensible, porque todos tenemos madres e hijos”, y que hizo que sobre la convocatoria primara “la familia sobre otras decisiones”, “para mi como para cualquier leonés o para cualquier castellano”, añadió.

Para aclarar “dimes, diretes, informaciones y contrainformaciones de las últimas horas”, el PP leonés ha convocado además una rueda de prensa esta misma tarde en la sede del partido en León en la que se supone que comparecerán las propias Muñoz y Torres.