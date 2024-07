Cuatro ayuntamientos de la provincia de León no han presentado sus cuentas en 8 de los últimos 13 años

El Consejo de Cuentas de Castilla y León, presidido por el leonés Antonio Amilivia, ha echado números y ha publicado su informa anual de rendición de cuentas de los ayuntamientos y entidades locales de la provincia de León y de la autonomía. En un informe publicado este martes señalaba que el 89% de los 211 ayuntamientos de la provincia de León cumplen con la obligación de rendir sus cuentas, situándose por encima de la media provincial en Castilla y León.

Las cuentas municipales de cada año deben presentarse antes del 31 de octubre del ejercicio siguiente. Así, aunque hasta el 31 de octubre de 2024 no hay obligación de presentar la contabilidad del 2023 un total de 120 entidades públicas de León ya han hecho su trabajo y presentado sus cuentas correspondientes al ejercicio pasado, de las que hay 15 municipios, una mancomunidad y 104 juntas vecinales.

Respecto a las cuentas de 2022, cuya obligación de presentación caducó hace nueve meses, las cuentas del último ejercicio fiscalizado han sido presentadas por 187 de los 211 ayuntamientos, la Diputación de León y 915 de sus 1.226 pedanías. Los ayuntamientos que no han presentado todavía sus cuentas son Boñar, Brazuelo, Cimanes de la Vega, Corullón, La Ercina, Escobar de Campos, Grajal de Campos, Luyego, Santa Colomba de Somoza, Villagatón, Villaobispo de Otero, Cabañas Raras, Campazas, Villornate y Castro, Cacabelos, Peranzanes, Carrocera, Igüeña, Magaz de Cepeda, Mansilla de las Mulas, Noceda del Bierzo y Villamartín de Don Sancho.

Los ayuntamientos de la provincia leonesa que menos cuentas han rendido en los últimos trece ejercicios fiscalizados. Campazas y Villaornate y Castro no han rendido cuentas en 11 de los últimos 13 años, siendo los ayuntamientos que menos cumplen con esta obligación legal. Cacabelos y Crémenes no lo han hecho 8 de los últimos 13 años. Crémenes si se puso las pilas con las cuentas de 2022 y sí las presentó. Matallana de Torío no ha presentado cuentas 7 de los 13 años, aunque sí lo hizo con las del 2022, después de no haberlo hecho desde el 2015 al 2021.

Caso aparte merece el Consejo Comarcal de El Bierzo que no entrega sus cuentas al Consejo de Cuentas desde el año 2016, que suponen siete años sin rendir ante los ciudadanos sus obligaciones legales. “Rindió hasta 2016, dio cuenta del ejercicio de 2017 fuera de plazo y desde entonces no ha vuelto a informar sobre su gestión económico-financiera”, señala de forma muy crítica el Consejo de Cuentas.

La falta de rendición de cuentas se suele deber a varios factores, en varios casos a la falta de personal cualificado para la presentación de las mismas debido a circunstancias laborales o de tamaño de los municipios que tienen escasez de personal para cubrir sus obligaciones.

La rendición de cuentas es obligatoria desde una de las leyes impulsadas por el ministro Cristóbal Montoro, cuando el Gobierno del PP intentó eliminar las juntas vecinales alegando, entre otras cuestiones, la falta de cumplimiento de la presentación de cuentas. En el año 2013 casi todas las entidades públicas de la provincia de León presentaron sus cuentas, llegando al 97,8% de cumplimiento. Desde entonces la cifra ha ido cayendo hasta el 76,6% de las cuentas del 2022, último ejercicio a fiscalizar cerrado.

En el caso de los municipios si no presentan sus cuentas pueden llegar a ver retenidos los tributos y aportaciones del Estado hasta que lo hagan y en el caso de las juntas vecinales pueden dejar de existir si no rinden cuentas de lo que hacen con su dinero, ya que una disposición transitoria de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local señala que “La no presentación de cuentas por las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva será causa de disolución”. De las 1.288 juntas vecinales reconocidas en la provincia solo han presentado las cuentas de 2022 un total de 915, y 975 las correspondientes a 2021.