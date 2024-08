En “una candidatura de éxito”, Botines

Al momento, la palabra éxito, que pronunciarla es una cosa y otra muy distinta constatar la veracidad de lo así nominado, me saltó como recuerdo a la hora de elaborar este escrito de opinión. Pronto veremos de qué y el porqué.

Como quiera que éxito, de forma nada fehaciente, tiene fuerte connotación autonómica en el ente que nos engloba, el lector avisado ya habrá captado su origen y hasta la boca política de la que partió. No obstante, por si hay duda sobre el autor, diré que se trata del señor Mañueco presidente del ente autonómico, con su ofensiva, por inexacta expresión: “Comunidad de éxito”.

Cuando éste, el éxito, ni con el candil de Diógenes se puede alumbrar, parir por mostrar, ante el perceptible agotamiento de la personalidad leonesa, y la tangible depauperación socioeconómica devenidas, no sin humillación la primera y por abandono manifiesto la situación segunda. Sin olvidar dentro de la despatrimonialización, la logista ferroviaria leonesa, cual sangrante ejemplo.

Momentos de reminiscencia y luz

Es ya más que oportuno, imprescindible, decir que el título viene dado por el pronunciamiento del señor director de Fundos, organismo instalado por decisión autonómica en Botines, soltando un, cuando menos, ampuloso plural: “Cumplimos todos los requisitos para ser una candidatura de éxito”, aludiendo a la participación de Botines, de índole coral entiendo yo, al ir incorporada en una candidatura ante la Unesco sobre Gaudí, el genial arquitecto, para que su Obra sea declarada Patrimonio de la Humanidad.

Ahora como autor de este texto, moderadamente crítico, no oculto que es mi legítima pretensión ocasional, pero de firmeza continuada, hacer ver que Fundos es de origen, intencionalidad y dominio autonómico que dirige, controla y pretende mostrar más allá de nuestro Legio (donde está ubicado el que fue bastión leonés, simbólico y económico) quién manda aquí, mediante la versión de que lo patrimonial leonés es consustancial al englobado castellanoleonés. ¡Esa es la cuestión! Y surge de una forzada decisión política.

El Ayuntamiento de Legio se pronuncia

Lo digo con plena naturalidad, aunque confuso, el Consistorio ha mordido el anzuelo de Fundos, con cebo “Gaudí”. Ciertamente que se puede hacer orbitar el nombre de León, bueno en sí, si estuviera bajo control leonés, pero... ¿Se han parado a pensar los ediles legionenses, quién controla todo? Mi opinión es que se trata... ¡Del ente autonómico! Acciones como éstas reafirman el control patrimonial de lo leonés por mando autonomista.

Por otra parte, nadie olvide el fondo inmenso de catalanidad, incluso de nacionalidad que los catalanes imprimen a todo lo suyo, por ello es una candidatura a la que, cuando más, acompañaremos con las obras realizadas en León: Botines y Palacio Episcopal de Astorga. Ellos, los catalanes implicados en el intento, son los verdaderos promotores del magnífico plan de que la Unesco otorgue a la obra de Gaudí, la consideración de Patrimonio de la Humanidad, y de rebote lo que nos caiga.

Claro que tendrá buena acogida lo nuestro, lo proyectado y edificado por Gaudí en León, son listos... ¡No como otros! Pero a ellos, a los catalanes, sí que no se les va a poder ocupar ni un milímetro, que no quieran, de su patrimonial porte.

Aquí, ahora, protocolariamente, aunque pueda parecer ex novo para algunas personas, añadiré algo sobre Fundos. Cuya vinculación al ente autonómico viene dada primero por los postulados impuestos que la han de mover, para campear en lo patrimonial leonés, con la autoridad emanada del poder político, con fundamentos de castellanización, por lo tanto invasivos, con imperantes decisiones sobre lo que se había generado en torno a Caja España. Así nominada nuestra Caja León en fase autonómica, maltratada desde fuera y peor gobernada por invasión política en sus entretelas, hasta su desaparición.

Mucho me temo, sin minusvaloración alguna, que el espejo en el que se ha mirado el director de Fundos, o de cuyo azogue toma la palabra éxito, no es otro que de la soberana boutade, soltada por el señor Mañueco aplicada a la Comunidad que gobierna: “Comunidad de éxito”. Si éste, el éxito, viene dado porque se han ido apoderando y dominando lo patrimonial leonés, ¡entonces es dañinamente válida! Pero además de dolo, a nivel popular en León escuece y mortifica, es por tanto replicable, en ello estoy y sobre ello seguiré opinando.

Un apunte final sobre algún trágala municipal

Recuerde el lector, aunque el enfoque pueda parecer sacado de quicio, y no es tal pues nos alumbra el camino: en la Estación de Autobuses legionense, la Junta de Castilla y León ha dejado, pared tras pared, vidrio tras vidrio, bien especificado quien manda aquí con claros letreros por doquier, cual regodeo. ¡¡¡Dominio y poder a borbotones!!!

En Botines, no han puesto letreros físicos y externos porque no pueden, pero faltaría más, en su interior han montado un “fundación dominante”, denominada Fundos. Se nos puede replicar que han ejecutado cosas interesantes, y al pronto diremos que sí, pero no menos presto lazaremos nuestra pregunta: ¿Para quién? Todos los pasos del ente, a estas alturas de ceguera política leonesa, ya sin ambages, son para el aprovechamiento sin límite de lo leonés por la facción castellana, en... ¡Un claro colonialismo!

¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando las malhadadas intenciones autonomistas del ente? ¡¡¡Lexit!!!