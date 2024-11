Estas Navidades las personas cuñadas van a tener que llevar a comidas y cenas un portafolios. Gordito. Con los temas ordenados alfabéticamente. O un Rolodex. O proyectar un PowerPoint. Largo. Los asuntos, atropellados unos por otros, pasan a la hemeroteca en cuestión de segundos. No solo se suceden, sino que se atropellan y la opinión florece en la noticia –o lo que sea– como dedos en los miembros de un fetillo. Simultánea, plural y con uñas. Solo su coagulada enumeración –no cronológica– llena todo el aire: en EEUU ha llegado por fin el debate de si Hitler es bueno o malo, que son cosas que hay que hablar. Vinicius insultó en el Bernabéu a los menas limpiaparabrisas y le quitan el Balón de Oro por maleducao. Que se joda el negro con cara de mono. Por decir que somos racistas. Luego que si compran árbitros o que se quieren ir; lo que no cuentan es que el que tiene más españoles jugando es el Barça. Y hablan español y todo. Mira Messi. Errejón mucho criticaba, pero vivió en Madrid como quería la Ayuso: de tardeo permanente, aunque este sí se encuentra con sus ex por todas partes. Ja, ja, ja. No. Ni machismo ni feminismo. Óscar Puente mueve agujas para hacer descarrilar trenes y salvar a la chica como Buster Keaton, el sinvergüenza. Luego vas a la página de la Renfe y no funciona. Yo te creo, hermana, pero es que ahora no nos viene bien, decía una. La verdadera izquierda. Vaya jeta. Si no quieres que te violen, no andes por ahí en taxis. Mira la guerra en Ucrania. ¿Cuánto nos está costando? Judíos y Hamás que es el terrorismo y la ETA y qué vergüenza y el genocidio y las teocracias. O sea, mal, pero que hubo unos atentaos primero. Igual que el Mundial de Qatar y don Rafael Nadal Parera: ¿hay culturas respetables y culturas que no? O sea. La memoria histórica es que Franco hizo bien de cosas y les da rabia y, claro, quitan los embalses y llegan las danas. Lo del cambio de hora es la hostia. Habría que quitar o añadir en vez de una hora, dos. Y así se ahorra el doble de energía. Bien fácil: en vez de a las tres son las dos, a las tres son la una. A mí me parecen todos iguales. Por eso no voto. Si Begoña Gómez, que se hacía pasar por catedrática, ha intentao meter imágenes en un documento de Word, que no se puede porque se descojonan, pues es normal que el juez la impute y la agobie. A ver, que la libertad está bien, pero no para todo el mundo, porque la gente abusa. Tiene que haber no privilegios; categorías. Es lo natural. Como el cambio climático, que pasa todo el rato: se llaman estaciones. Inundaciones ha habido toda la vida. Mira la Biblia. Hay muchos impuestos. No, a mí la renta me sale a devolver, pero los pago en otras cosas que te obligan a comprar: la gasolina, el tabaco, la Coca-Cola… Mercadona ha tenido que subir los precios. Claro. Si el Gobierno pone el aceite a no sé cuánto… Lo de la vivienda se arregla echando a los okupas. Como la Sanidad. Si les quitas las casas y los médicos a los gitanos y se las das a gente normal sobran casas y sobran médicos. En total: que se lo llevan todo a Valladolid y si aquí ponen una universidad, allí ponen dos. Para eso mejor no tener ninguna.