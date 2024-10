Bienvenido Mr. Mañueco

Ha sido pasto de la prensa en estos días la visita del presidente de la Junta de Castilla y León a la depauperada provincia leonesa. Cuando los descubridores españoles llegaron a América impusieron su labor colonizadora a unos infieles de tierras ignotas, crucifijo en una mano y arcabuz o espada en la otra, que no se conciben colonizaciones sin el sometimiento del colonizado o la efusión de su sangre. Todo sea en nombre del progreso. Nuestro ínclito presidente, salmantino por más señas, ha llegado cual conquistador a León. Descubiertos ya estábamos, colonizados también, ahora sólo le resta conquistar nuestros corazones y sofocar la férrea oposición que algunos desalmados seguimos manteniendo por ser libres en nuestra idiosincrasia sin tutelas foráneas. Con tal motivo ha intentado darse un baño de afecto. La prensa no especifica si lo recibió o por el contrario el recibimiento fue frio y distante. Nos consta que sus acólitos le harían coro y hasta escolta, y posiblemente otros cargos menos afines también hayan hecho el rendez vous.

Cual monarca cuestionado por parte de sus vasallos, que es lo que somos en León, –no llegamos a súbditos, menos aún a ciudadanos– ha venido con una buena nueva que habrá que ver si no es una más de esas innumerables promesas que se quedan en agua de borrajas. Ha dicho, con la solemnidad que requiere la ocasión, que León dispondrá de una Facultad de Medicina. ¡Aleluya! ¡Una graciosa concesión de la Junta! Pero como buen tahúr nos ha hecho una trampa fullera, de relativa entidad si se quiere, pero trampa y fullera al fin y al cabo. Como contrapartida se creará una Facultad de Veterinaria en su tierra salmantina.

En este 'manoseo' ha sido un obstáculo del anterior Magnífico Rector de la Universidad de Salamanca (USAL) que puso todos los impedimentos que pudo para que dicha Facultad de Medicina no asentara sus reales en León. Alegaba el buen caballero poderosas razones económicas en contra de esta nueva implantación y a cambio asumía la necesidad de una Facultad de Veterinaria para Salamanca arguyendo razones “geográficas y productivas”. Digo yo que si será por el abusivo censo bovino, ovino, avícola, equino. Pase con el porcino por sus 'cerdos ibéricos' pero en vacas, ovejas, pollos y gallinas la verdad se antojan excesivas tales razones.

Con un intercambio de cromos impropios de tan altas instancias, la Universidad de Salamanca, quien sabe si en connivencia con las más altas instancias de la Junta y su presidente a la cabeza, ha pedido una contrapartida imponiendo su criterio como maestro de ceremonias de estos cónclaves rectorales autonómicos, desdoblando Veterinaria en dos facultades. ¿En que quedamos? ¿Hay fondos o no los hay? ¿Por otra parte, es acaso la USAL quien financiará está nueva Facultad de Medicina? Hasta donde yo alcanzo a saber es el Ente Autonómico el responsable de poner el dinero sobre la mesa, no la USAL.

¡Qué comportamiento tan poco deportivo! Un rector arrogándose competencias que le son ajenas. Más le valdría a la Académica Palanca guardarse de la rapiña que fácilmente puede sufrir a manos de Valladolid que bien podría ir vaciando de contenidos sus facultades homólogas en tierras charras. Y hablando de antideportividad y Valladolid, mencionar el oportunismo pucelano que al calor de la controversia desatada, se agenció una Facultad de Farmacia. ¡Y pensar que en el siglo XVII Gracián escribía que no había vulgo tan necio como el de Valladolid! Claro que también escribía que no lo había tan vocinglero como el de Salamanca.

En otro orden de cosas nuestro inefable presidente ha visitado algunas localidades leonesas. Una para celebrar el V centenario de la Presa de la Tierra en Moral de Órbigo, en la que hizo crípticas declaraciones acerca de los regadíos. Uno que se vuelve malpensado con la edad sospecha que es un claveteado a la instalación de las balsas de Carrizo que condenan sin paliativos a la joya de la corona agrícola en León: el lúpulo. Quizá la labor de acoso y derribo de nuestros escasos recursos precise de este amodorramiento de la opinión pública.

En su gira también visitó Santa Colomba de Somoza para inaugurar el Archivo Gráfico de la Era Pop en el que, según recoge ILEÓN, la sacrosanta Junta ha invertido la 'insignificante' cifra de 800.000 euros. Se supone que se colocaría previamente un cartelón de esos que indican con solvente desparpajo: “Aquí invierte la Junta de Castilla y León”. Habrá que visitar el lugar por si, contrariamente a lo que pudiera parecer la inversión convierta esta localidad en un `vector´ de desarrollo que dicen los pedantes y acarree un sinnúmero de puestos de trabajo. Con tanta largueza con la cultura me pregunto a cuánto ascenderá el montante que la Junta destina a promocionar el leonés.

Estas loterías de Facultades para todos y en términos de perdonavidas o graciosa concesión de galardones como si no hubiera mañana, amén de declaraciones e inversiones de difícil justificación, me llevan a pedirle con toda humildad al mejor presidente de la Junta de Castilla y León en el año del Señor de 2024, que no vuelva en calidad de presidente. Vuelva si quiere como salmantino que está en su casa. Pero en serio, si de verdad quiere que León, Zamora y Salamanca prosperen, ábranos la puerta para que podamos irnos. Le prometo que nos iremos sin estridencias, sin molestias para nadie, contentos y agradecidos por esta última gestión.

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata