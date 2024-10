¡A mí me vas a decir lo que tengo que beber!

El político señor Aznar, podía haber pronunciado la frase epigrafiada, y haberse quedado más impasible que su labio superior…, y la mirada vacua. Pero no fue tal, no hablaba de calidad determinada, sí del momento y cantidad ocasional. Y lo aportado entonces con soberbia expresidencial y política fue: ¡Tú me vas a decir a mí las copas que tengo que beber al volante?

Obsérvese el orgullo reconcentrado del arranque, y la socarrona soberbia con la que sigue para redondear el ejercicio “al volante”. En este momento me salta a la memoria aquel personaje para los peques de la tele de antes: “Locomotoro”, quien, tras su nombre añadía “…conductor de todo menos del codo”.

La errónea gracieta del expresidente del Gobierno José María Aznar , sin atufo alcohólico, hay que decirlo, fue soltada tras recibir en Valladolid la medalla de honor de la Academia del Vino de Castilla y León. ¡Esto sí que atufa en grande!

Hoy me ha servido como introducción en el tema godello, uva y vino. No va pues de gratuita, al aludir a la Junta que en su día le premió, ésa que hoy se nos muestra en su faceta plenamente colonialista establecida en Valladolid, con centralismo mandón e irradiando dominio y aprovechamiento de todo el territorio autonómico. Resulta que el ente autonómico ve con muy buenos ojos que la denominación Rueda, use la uva godello, que en El Bierzo, tienen bien clasificada con denominación de origen.

Lo leonés es “de todos”

Practican lo leonés es de todos, dando vigor a la amalgama castellanoleonés, y lo de ellos, lo castellano, les es propio; un procedimiento en plena concordancia con el colonialismo citado que han ido instaurando El Itacyl , bien montado y mejor centralizado donde se acumula con usura todo el poder, tramitará todo cuanto sea necesario en favor de la facción castellana.

Si no estamos más que saturados de daños ante lo intereses espurios de la Junta en cuanto a lo leonés, merecemos que nos sigan esquilmando, y estúpidamente vayamos sumisos a besar la mano política de quien dice administrarnos, y nos lleva lo nuestro, poniendo la media sonrisa de Aznar, sin pudor, como otro dato más de unos devenires colonizadores.

En El Bierzo, no en general, sí en sectores, o puede que mejor sería decir localismos estacados, se viene potenciando encontrados sentimientos con León, en alusión directa a Legio. Si añadiéramos con el 'resto de León', tal vez atináramos más. Y como culmen señalan a la Diputación, donde se administran los intereses provinciales, tal como si en esta institución, en la que están bien representados, se les perdieran derechos y dineros. Sin tener en cuenta que es el ente autonómico el que quita y pone sobre la mesa a conveniencia castellana.

Esa posible brecha, de disgusto, de diferenciación, que muchos preconizan, cual la de no ser leoneses, sino bercianos, y que no se trata de analizar aquí hoy, le ha venido de vicio al ente autonómico, para desperdigar sentimientos leoneses, hacer su juego de división de fuerzas en el plano político, buscando el sometimiento de todos los leoneses a su conveniencia centralizadora.

La adscripción obligada al ente llamado Castilla y León, nos ha resultado a todos los leoneses, incluso triprovincialmente, dañino a más no poder –¡No lo olvidemos!–, tanto en lo social, por enmascaramiento en lo castellanoleonés de nuestra personalidad, como en lo económico, al estar rematando todo en Valladolid, instituciones autonómicas, con severa usurpación geoestratégica también para lo europeo, donde pretende borrarnos del mapa en plan beneficioso para ellos.

El dominio del usurpador

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha dicho que están “aplicando la normativa”. Claro. la que escribieron ellos. Por lo que resulta aplicable, aquello del chiste: “Artículo primero: el 'amo' (en este caso el ente) siempre tiene razón; artículo segundo, de no ser así, sin titubeos se aplicará lo determinado en el artículo primero”.

La Consejera citada se lamenta, de palabra, y no hay tal, y sí que se perciben lágrimas de cocodrilo, al decir: "La Godello es una uva muy ligada a la zona Noroeste. Rueda va a inundar los mercados. Nuestra lógica proposición va con la entraña del anuncio del matamoscas: ”No se lamente, mátela“. Aludo a la idea, si no es tolerable... ¡¡¡Párela!!! ¿A qué espera?

¡Ah! Que el estatus leonés está colonizado, y así usan lo propio leonés como controlable a su conveniencia. ¡Acabáramos! Esto es dominio del usurpador.

Lo Agroalimentario que estaba destinado para El Bierzo, ya tiene otro rumbo. Parecemos olvidarlo entre protestas muy débiles. Ahora otro mordisco se suma a la lista de agravios. Nosotros, los leoneses, estamos, y nunca mejor dicho, “a por uvas”, como en plan furtivo, que no nos vea 'el amo'; esto es, absurdamente despistados, fruto de la equivocación, en esto como en la generalidad de lo que se deriva del ente autonómico. ¡Controlados y dominados!