El Ayuntamiento León mantiene dos calles de alcaldes franquistas incumpliendo la Memoria Histórica

Dos alcaldes franquistas se mantienen todavía en el callejero del municipio de Léon. Uno en una avenida bastante importante, la de José Aguado y otro en una calle del pueblo de Armunia, la de Fernando González Regueral. Además, también ha evitado eliminar ese honor a tres presidentes de la Diputación nombrados por el dictador: Joaquín López Robles, Raimundo Rodríguez del Valle y Arquitecto Ramón Cañas del Río.

El equipo de Gobierno socialista dirigido por José Antonio Diez lleva más de cinco años en el Ayuntamiento de León y en este último mandato ha incorporado a una de las firmantes del Informe del Area de Historia Contemporánea de la Universidad de León sobre el callejero franquista del Ayuntamiento de León, la actual concejala de Acción y Promoción Cultural Elena Aguado Cabezas.

Nada se sabe de cuándo serán retiradas las placas de estas calles, ya que de las 26 propuestas como ilegales según la Ley de Memoria Histórica primero, y la Democrática después, el PSOE en León sólo ha retirado efectivamente hasta inicios de junio de 2024 dos de ellas: la plaza de Millán Astray en Armunia y la de Capitán Cortés perpendicular a Ordoño en dirección a la plaza de la Pícara Justina. Cambiaron su nombre por 'Manuel Quijano Cerezal' (el padre de los miembros de Café Quijano) y por 'Calle de la Guardia Civil'.

La semana pasada, a finales de junio se debatió en Pleno el cambio de General Lafuente, uno de los mandos que traicionó al abuelo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ordenó su fusilamiento por calle de la Policía Nacional. ILEÓN había propuesto en su momento nombrar a la calle como Emilio Francés (el Gobernador Civil al que engañaron y también fusilaron) o reconociendo al mismo Capitán Lozano (que sí tiene calle en Pola de Gordón), el abuelo de Zapatero.

Así, pese a la participación en el equipo de Gobierno municipal de una de las profesoras de la Universidad de León firmantes del informe en el que se debe basar la retirada de estas calles que incumplen la ley, sólo se han realizado dos retirada efectivas, la de Armunia en noviembre de 2021 y la del centro de León en febrero de 2022, aprobándose este viernes 28 de junio la tercera: se aprobó quitar la calle al golpista General Lafuente y renombrarla 'Policía Nacional'. La ciudad pondrá fin a 76 años de honor público al responsable de decenas de fusilamientos y una durísima represión, pero quedan aún una veintena de calles que incumplen la Ley de Memoria Histórica.

Consultado el Ayuntamiento por ILEÓN para conocer cuáles son los planes para ir retirándolas en este mandato, sólo se ha recibido dos contestaciones. La primera, que la concejala de Acción y Promoción Cultural, firmante del informe de la ULE, “no está disponible por motivos personales”. Ayer 1 de julio ofreció una rueda de prensa presentando las actividades del Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’.

La siguiente contestación, ante la insistencia de este digital, fue directamente: “Sobre esa cuestión hizo hace unos días declaraciones al respecto el alcalde y no ha variado nada”. José Antonio Díez, hace una semana, excusó la lentitud a la hora de proceder a los cambios, pese a ser una decisión contraria a la ley, puntualizando que su modificación “no se puede hacer de golpe” porque “genera distorsiones importantes” a los vecinos, industrias y comercios que se asientan en ellas. Mas de un lustro lleva en el sillón de Alcaldía.

Por su parte, la presidenta del PP de León, Ester Muñoz, conocida por su posición en que se cumpla la ley en estos aspectos de la Memoria Histórica, recordó cómo el PP sí eliminó varias placas del callejero de la capital leonesa ya en 1995, “sin que hubiera obligación alguna puesto que no existía ninguna ley al respecto.

“Yo creo que el partido popular siempre que ha gobernado lo ha hecho desde el sentido común y yo creo que había en época de Amilivia calles que efectivamente debían quitarse sus nombres porque estaban puestas en otra época y frente a otros intereses que no eran los de todos los ciudadanos”, arguyó.

“Creo que el PP se ha comportado razonablemente desde el sentido común y a partir de ahí es donde van a encontrar siempre al Partido Popular. El Partido Socialista se suele mover por otro tipo de intereses, que suelen ser partidistas o sectarios; y luego pasan las cosas que pasan: que no ejercen”, criticó.

“Desde luego nosotros siempre vamos a estar en todo lo que sea razonable y con sentido común en este tema de la Memoria Histórica”, remachó Muñoz.

La lista de las 26 calles finalmente pactada para retirar por reminiscencias al régimen golpista que encabezó Franco fue elaborada por el Área de Historia Contemporánea de la Universidad de León, bajo la firma de Elena Aguado Cabezas, Francisco Carantoña Álvarez, Beatriz García Prieto, Javier Revilla Casado y Javier Rodríguez González. Que se puede consultar aquí.

Hay que precisar que la calle Fernando González Regueral de León ciudad no se refiere al alcalde franquista sino a su padre, asesinado tiroteado por anarquistas en pleno centro de la capital el 17 de mayo de 1923.

Las calles propuestas para su eliminación en el informe son: Calle Alcázar de Toledo; Alférez Provisional; Calvo Sotelo (Trobajo del Cerecedo); Las Campanillas; Capitán Cortés; Aenida de Carlos Pinilla, barrio de Pinilla (León y San Andrés); glorieta Carlos Pinilla; Avenida de Fernández Ladreda; calle Fernando González Regueral (Armunia); calle General Aranda (Armunia); calle General Lafuente; calle Generalísimo Franco (Trobajo del Cerecedo); calle General Mola (Armunia); calle General Millán Astray (Armunia); calle General Sanjurjo (Armunia); calle General Yagüe (Armunia); calle Joaquín López Robles; Avenida de José Aguado; calle José Antonio (Armunia); calle José María Fernández (León); calle Mariano Domínguez Berrueta; calle Marqués de Montevirgen; calle Obispo Almarcha; calle Obispo Álvarez Miranda; calle Pilotos Regueral; Avenida de Roma y calle Teniente Andrés González.

HISTORIA DEMOCRÁTICA

El PP de Mario Amilivia retiró varias calles en 1997 sin que hubiera Ley Democrática alguna

El callejero de León ya había sido revisado para eliminar nombres que honraban a figuras o lugares relacionados con la Guerra Civil y la dictadura franquista. Una de las primeras modificaciones ocurrió en los años 80, cuando la calle Legión Condor fue renombrada como calle Varillas en el barrio Húmedo. También se incluyó el nombre del alcalde Miguel Castaño, fusilado en noviembre de 1936, en el callejero.

Más adelante, se llevaron a cabo otros cambios significativos, especialmente en 1997, durante el primer mandato del alcalde popular Mario Amilivia. Entre estos cambios, la antigua avenida José Antonio y la calle General Sanjurjo se unificaron bajo el nombre Gran Vía de San Marcos; la calle del Generalísimo fue renombrada como calle Ancha; y la calle 18 de Julio se convirtió en una extensión de Padre Isla. La avenida Caídos de la División Azul fue rebautizada como avenida de Portugal, la calle General Mola pasó a llamarse calle Corregidores, y la plaza de Calvo Sotelo se transformó en la plaza de La Inmaculada.

Estos cambios se realizaron sin obligación legal y prácticamente sin oposición, en una época en la que la eliminación de estos nombres no era tan politizada. La administración popular de entonces, con figuras como Cecilio Vallejo, Francisco Saurina y José María López Benito, consideró que “era de justicia no tener en el callejero los nombres de aquellos que atentaron contra la democracia”. Sin embargo, estas modificaciones no se extendieron a Armunia debido a la resistencia de la propia pedanía. Durante su tercer mandato (2004-2007), Amilivia no implementó ningún cambio adicional en las calles.

La capital leonesa sigue teniendo calles dedicadas a figuras militares clave en el levantamiento contra la Segunda República, como los generales Mola, Sanjurjo y Yagüe, así como referencias directas a Franco y a José Antonio Primo de Rivera, sobre todo en Armunia (seis placas) y Trobajo del Cerecedo (dos). León ciudad conserva 17 placas franquistas aún bajo el mandato del PSOE.

Únete al Telegram o al WhatsApp de ILEÓN

A través de nuestro canal en Telegram, o de WhatsApp, te trasladamos lo más importante que ocurre en la provincia de LEÓN y en la Región Leonesa: desde las primeras noticias con las que abrimos el día (y a veces una agenda de planes culturales para que te planifiques el día), a informaciones relevantes o de última hora y un resumen con la información más relevante al final de la jornada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram pinchando en este enlace.

Y si quieres seguirnos por WhatsApp, lo puedes hacer desde aquí.