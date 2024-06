Todos los festivales del verano en la provincia de León: Planeta Sound, Monoloco y muchos más

Llega el verano y vuelven los festivales. Este año, más que nunca ya que a lo largo de la provincia de León hay festivales por doquier. A continuación tienes toda la información que se sabe hasta ahora de los diferentes festivales de la provincia de León, en orden cronológico.

A pesar de la abundancia de opciones, este año resalta la ausencia del festival Vibra Balboa, que ha tenido que ser cancelado por sus organizadores ante el conflicto de derechos de autor contra Mahou y un 'influencer' italiano por el registro de la marca.

Monoloco

El más madrugador de los festivales leoneses, el Monoloco, regresa el 14 y 15 de junio a León ciudad con dos días de fiesta que incluyen las actuaciones de Recycled, Ana Mena y Cali y el Dandee, entre muchos otros. A continuación puedes ver el cartel completo del festival para los dos días:

Observatorio

El festival Observatorio regresa por sexto año a Balboa del 27 al 29 de junio. En su cartel una veintena de artistas y, paralelamente, celebra una serie de actividades y talleres paralelos.

Detrás de este festival que atrae a cientos de personas al municipio de Balboa, ubicado en el Bierzo oeste, se encuentra un grupo de nueve amigos que, sin tener lazos anteriores con la provincia de León, decidieron apostar por esta localidad para llevar a cabo su proyecto en el que reunir todas sus pasiones e intereses musicales.

En su página web se pueden encontrar todos las actividades paralelas además de un mapa para explorar Balboa y una lista de recomendaciones de alojamientos.

Este es el cartel completo de la edición de 2024:

Espina Fest

La localidad berciana de Vega de Espinareda recibe desde el 30 de junio hasta el 2 de julio el festival gratuito Espina Fest que recibe a una veintena de grupos nacionales como Terbutalina y The Limboos e internacionales como Muck and The Mires o The Loons. Además de los conciertos, el festival incluye un mercadillo y un área de foodtrucks y gastronomía local.

El cartel completo a continuación:

Motor n Mountain

El festival Motor n Mountain vuelve una vez más a Riaño desde el 4 al 7 de julio con una propuesta variada que mezcla las motos con la música con las actuaciones principales de Obús, Mojinos Escozíos o Los Bengala. Además el festival cuenta con exhibiciones de motos, coches clásicos americanos y foodtrucks.

Este es el cartel completo para la edición de 2024:

Planeta Sound

Ponferrada acoge de nuevo el festival Planeta Sound durante el fin de semana del 12, 13 y 14 de julio. El Parque del Oeste será el emplazamiento principal para la celebración de este evento pero, como en anteriores años, promete llenar las calles de la capital del Bierzo de música, cultura y diversión.

El cartel incluye a artistas como Dani Fernández, La La Love You, La Casa Azul y muchos más que puedes conocer en el cartel completo.

Ajo Rock

Santa Marina del Rey acoge un año más la celebración de su festival Ajo Rock, que se incluye dentro de su Feria del Ajo. El festival, que se celebra el 13 de julio, incluye en cartel a Corvus V, Boikot y Clarete Gas.

Born Free

Desde el 19 al 21 de julio Robledo de la Valdocina acoge el festival Born Free. Este festival une la música con el mundo del motor, con concentraciones de motos, bicicletas, coches, camiones o camionetas antiguas. En su cartel destacan grupos como Neon Collective. Este es su cartel:

Reggaeboa

Uno de los festivales que se ha convertido ya en un mítico de la provincia de León, y uno de los dos que se mantienen este año en Balboa, es el Reggaeboa, que regresa desde el 26 al 28 de julio, con muchos artistas en cartel como Eek- A- Mouse & The Ligerians. Además, el festival incluye un mercadillo y dispone de zona de acampada y de la playa fluvial.

Este es el cartel de este año:

Música en la Montaña

La séptima edición de la iniciativa Música en la Montaña que se celebrará el sábado 27 de julio en Riaño tendrá como cabezas de cartel a Andrés Calamaro y Taburete y los leoneses Pandorado de teloneros. Aquí encontrarás toda la información.

Universo

Cacabelos acoge la tercera edición del festival Universo durante el 26 y 27 de julio con los conciertos de Bon Calso, John Pollon, Los Xavales o Grecas. El viernes estará dedicado a varios DJ Sets. A continuación puedes ver el programa completo:

Moreda Rock

Moreda de El Bierzo acoge un año más su festival Moreda Rock, que este año cae el 16 de agosto e incluye en cartel a Benito Kamelas o Catalina Grande Piñón Pequeño. La entrada será gratuita y las actuaciones comienzan a partir de las 22 horas. Este es el cartel completo:

Por otro lado, los festivales de Modorrowland en Joarrilla de las Matas y Supersóniça en Valencia de Don Juan ya tienen fecha, aunque por ahora no han confirmado sus carteles. El primero se celebrará el 16 y 17 de agosto mientras que el festival coyantino llegará el 24 de agosto. Ocurre lo mismo con el Fiestizaje, uno de los festivales míticos de la provincia, del que por ahora solo se sabe que se celebrará entre el 19 y 21 de julio en Villafranca del Bierzo.