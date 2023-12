Antonio Pereira: un centenario que traspasa fronteras, trasciende edades de lectores y mira más allá de 2023

Tendría la misma ironía que caracteriza su obra que el escritor Antonio Pereira reapareciese un día por la que fue su casa de León ahora convertida en museo y comprobase que los lectores siguen mostrando predilección por su cuento Palabras, palabras para una rusa. “¡La jodida rusa!”, exclamaba en otro en el que le reclamaban por enésima vez que leyera el célebre relato. “Pocas veces he tratado de cerca a una rusa. Pero una vez, en Moscú, tuve una relación tan íntima que no he llegado a olvidarla”, comienza aquella famosa narración. Ahora la Fundación Antonio Pereira, la que promociona el legado del autor y organiza en este 2023 su centenario, no quiere poner punto final a las actividades que han servido para traspasar fronteras, trascender generaciones de lectores y reivindicar su condición de poeta.

El caso es que Antonio Pereira, nacido en Villafranca del Bierzo en 1923 y muerto en León en 2009, 'reaparece' a veces por su casa del Paseo de Papalaguinda junto a su viuda y albacea literaria, Úrsula Rodríguez Hesles, fallecida en 2019. “Yo los sigo viendo por aquí, por la casa”, cuenta su sobrino y director gerente de la Fundación Antonio Pereira, Joaquín Otero, al relatar una “constante” que se repite en sueños o en sensaciones ahora que le toca el papel de enseñar el domicilio en el que tantos ratos compartió con sus tíos a visitantes de la reconvertida en Casa-Museo, estrenada en octubre de 2022 como prólogo de un centenario del que todavía no se quiere escribir el epílogo. No habrá actos de clausura de una celebración que, en sentido estricto, todavía tiene pendientes los fallos de los premios de ensayo y de poesía. Pero es que, además, se pretende prolongar la estela del narrador y poeta villafranquino sin fecha de caducidad.

Por la Casa-Museo de Antonio Pereira han pasado hasta la fecha más de 1.500 personas, entre visitas de particulares, grupos y centros educativos. “No esperábamos tanto (...) Pero no nos obsesiona el número de visitantes”, reconoce el director gerente de la Fundación al remarcar que se trata de un piso y no un edificio, que la visita está disponible siempre previa concertación y que no está incluida en ningún paquete o itinerario turístico. El mural realizado por Juan Carlos Mestre, y ahora completado por un vídeo en el que el joven poeta Mario Obrero se atreve a interpretarlo, es la 'estrella' de la visita, en una estancia aneja al despacho que da a un patio de luces en el que Pereira se refugiaba para escribir. Precisamente por 'la fábrica de las fabulaciones' preguntan algunos visitantes. De decantarse por algún cuento, el preferido sigue siendo Palabras, palabras para una rusa.

El balance cuantitativo resulta superior al esperado. El cualitativo a la hora de valorar el centenario se ajusta a lo previsto. “Se están cumpliendo las expectativas, porque las expectativas eran altas”, apunta Otero al aludir primero a una dimensión nacional, la lograda a través de referencias en las principales publicaciones y suplementos literarios del país: “Todos se han hecho eco como un acontecimiento importante dentro de la literatura de 2023”. La dimensión internacional se hace presente al comprobar los remitentes de distintas partes del mundo de los trabajos presentados a los concursos de ensayo y de poesía, cuyo fallo y edición de las obras, así como el estreno del documental que prepara el periodista Agustín Remesal en el formato del espacio de Televisión Española Imprescindibles, quedarán pendientes para 2024.

Uno de los pilares de la Fundación es conseguir que Pereira trascienda a su generación. Y se está logrando que las nuevas generaciones también se interesen por él Joaquín Otero — Director gerente de la Fundación Antonio Pereira

El epicentro de las celebraciones de un centenario itinerante en el que se ha estrenado una escultura en el Jardín de la Alameda de Villafranca del Bierzo y en el que su figura llegó a través de un acto a la Biblioteca Nacional de España es la Casa-Museo, un atractivo desde varios puntos de vista. El primero consiste en el propio espacio, ambientado con libros (está ahora pendiente de inventariar su biblioteca), fotos, pinturas, recortes o elementos como su máquina de escribir. El segundo estriba en “escuchar a Antonio Pereira” a través de un vídeo de unos veinte minutos de duración que resume una entrevista (base de la obra de teatro estrenada este 2023 Contar y cantar) en la que afloran características del autor como su expresividad y su ironía. La consecuencia, a juicio de Otero, es que la mayoría de los visitantes que no conocían la obra se habrán sumergido en la lectura de Pereira. “En muchos casos”, precisa, “porque nos lo dicen ellos mismos; y en otros porque salen con tal curiosidad sobre el personaje que anima a la lectura”.

Trabajos escolares

Con la lección aprendida acuden ya algunos alumnos, que han consultado la recopilación de cuentos incluidos en la colección Clásicos Modernos de la editorial Anaya y que han volcado la visita en trabajos escolares como los book trailers realizados por estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Juan del Enzina. La consecuencia en este caso de visitas que a partir de 2024 se extenderán a centros privados y del resto de la provincia es llegar a nuevos lectores. “Uno de los pilares de la Fundación es conseguir que Pereira trascienda a su generación. Y se está logrando que las nuevas generaciones también se interesen por él”, expresa su director gerente.

Ahora con la edición actualizada por parte de Siruela de Todos los cuentos y Todos los poemas, la Fundación cuenta con otra arma promocional de primer orden. “El Antonio Pereira cuentista estaba más vigente que el Antonio Pereira poeta. Por eso hemos querido dedicar una parte importante del centenario a la obra poética. Creo que lo hemos conseguido. Y a él le habría gustado eso”, considera Otero sobre un autor que decía que habría dado todas sus prosas por un poema que lo inmortalizara. “Aquí los poetas están en todas partes”, dice la voz de Mario Obrero interpretando el mural de Juan Carlos Mestre hasta hacer confluir tres generaciones de poetas con la figura de Antonio Pereira, protagonista literario de 2023 y más allá.