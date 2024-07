La UPL se abstiene en la aprobación de la Exposición en 2026 de Urraca I de León al detectar errores del PSOE al intitularla

Un punto del día aparentemente tranquilo del pleno de hoy en el Ayuntamiento Leonés —y que debería haber tenido una tranquila unanimidad—, la contratación de los trabajos para realizar una exposición en el año 2026 sobre la reina Urraca I de León se convirtió inesperadamente en un debate sobre la historicidad de la propuesta presentada por el PSOE y terminó con la protesta de la Unión del Pueblo Leonés por la falta de rigor de la misma.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, defendió que su área llevaba un año trabajando “para la realización de una exposición de la reina 'doña Urraca I' (sic) primera reina de designación directa, que realmente reinó con todas sus dificultades. Una referencia cultural de la reina y del reino de León”.

Para Aguado, esto supone “una lectura del presente muy importante, porque no deja de ser una revisión de cómo se ha ejercido el poder, de cómo ha sido el poder real, el poder monárquico en España, en sus comienzos. Cómo fue los reinados de ciertas reinas, y en concreto esta, que fue la primera y que realmente reinó. No fue consorte ni hija ni madre, ni viuda, no. Ni regente. Fue exactamente una reina que quiso reinar, aunque para ello le hicieran casarse por segunda vez”.

“Y además entendimos que no estaba legitimada para ello, y que por eso fuera un periodo muy conflictivo”, aseguró. “Por todo ello, la figura tiene mucho interés, y es el momento de situar el reino de León en el mundo, de alguna forma, de situarlo en esa época, en su mundo, y ver la importancia que tiene, la importancia histórica que tiene”, con lo que la moción presentada tendría “la razón de ser, de empezar ya los trabajos de, digamos, de contratación de los miembros del comisariado que ya han estado trabajando previamente: Gerardo Boto Varela y José Alberto Moráis Morán, ambos especialistas en el periodo medieval, y además el primero de ellos especialista en exposiciones.

UPL: Urraca, reina de León y de Galicia antes que de Castilla

En ese momento el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, indicó que había un problema en la definición de los territorios sobre los que reinaba la monarca: “Entendemos que habría que quitar de la propia moción el término y Castilla. Urraca I es la reina de León, de Castilla, pero también era de Galicia. Y sin embargo no hacemos mención a ello. Luego, por tanto, lo razonable es que en esta moción se quite en el encabezado el término 'y Castilla', para dejar sólo reina de León'.

El PP, por su parte, solicitó que se creara un Consejo Asesor para coordinarse con las celebraciones de ámbito nacional que promulgaron desde el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio sobre la primera reina privativa con poder efectivo de toda la Europa Occidental Cristiana.

Cuestiones que a la concejala Aguado parecieron no sentarle bien, ya que defendió que ya se había asesorado con Acción Cultural Española y sobre la puntualización de los leonesistas respondió, con evidentes muestras de molestia: “¿Qué queremos decir con quitar Castilla? ¿Que no gobernaba en Castilla? Claro que gobernó en Castilla. Claro que mandó en Castilla. ¿Que no existía Castilla? Claro que existía. Y era un reino desde 1065. Y Galicia, bueno, y Galicia, pero Galicia no lo ponemos, no por nada, sino porque está más sobre la égida de su hijo. Y también las Extremadura, como decía su hijo, o también en un momento determinado su hijo dice que él es Salamanca, Segovia y las Extremadura, por ejemplo. Vamos a ver. El poder de Urraca I es León y Castilla. Tiene dominio sobre Castilla. Castilla se llama así porque no le podemos llamar Pepito. Quiere decir, es Castilla. Existe, existe, es un reino y existe. Y mandaba sobre él. Entonces, me parece un poco raro. Señor Sendino, no sé qué interés tiene la cosa de que no aparezca un hecho que es real y que nosotros no podemos desaparecer de la historia. Y que más no interesa. Era una señora que mandaba sobre eso. Castilla existía, era un reino y estaba, digamos, bajo la égida del poder del reino de León, con una monarca de León. Este es el asunto. Por eso no lo puedo quitar, yo no puedo contravenir la historia. ¿De acuerdo?”

Los errores de la concejala Aguado

Sin embargo, inmediatamente después, la concejala del PP (y candidata a la Alcaldía de León), la medievalista Margarita Torres, pidió la palabra y remachó de forma clara y contundente: “Solamente por precisar una cosa, porque, dado que soy medievalista, con el permiso de mi querida compañera Elena, y apoyando efectivamente que una cosa es una exposición y otro tema son los demás asuntos. Precisar que en el año 1072 Castilla retorna de reino a condado. Precisar que Urraca fue reina de León y gobernaba en León, en Castilla, en Galicia y en otros lugares, pero no como reinos, porque Galicia ya no era reino, Castilla ya no era reino, solamente era reino León. Y que en 1157, a la muerte de Alfonso VII es cuando retorna a ser reino Castilla y ya lo será hasta el final de la Edad Media”.

Elena Aguado es profesora de Historia de la Universidad de León, pero de la Edad Contemporánea, con lo cual se basa en lo que otros dicen. Y lo que otros expertos como José Alberto Moráis (que son de Arte y no de medieval político) exponen no es correcto. Como bien indicó Sendino, hubiera sido mucho más correcto el denominarla reina de León y Galicia sin mencionar a Castilla. Castilla era reino que la propia reina Urraca no solía mencionar en sus intitulaciones incluso como Imperatrix Legionensis totius Hispaniae, al igual que tampoco hacía su padre puesto que no reconocían la creación de ese reino menor que sólo surgió a la muerte de Fernando I entre 1065 y 1072 –y que prestigiosos historiadores del Derecho como el burgalés Emiliano González Díez reconocen que no supuso “una independencia efectiva” de los castellanos del Reino de León– y que causó una guerra entre sus hijos y perdió toda la importancia al volverse a reunir los tres reinos en uno –la intención que su primer rey, Sancho, que así denostaba hasta la existencia del castellano por querer ser el único rey de León– al morir el rey castellano a manos del héroe leonés Vellido Dolfos.

A partir de entonces el Regnum Legionensis fue el principal hasta 1157, con una preponderancia protocolaria del de Galicia (del que sí fue rey Alfonso VII) mucho mayor que la del condado castellano venido a más y después a menos como confirma Margarita Torres Sevilla, que sí es medievalista de la historia política y experta en el tema.

Otro error de la concejala de Acción y Promoción Cultural es el presentismo con el que inició su presentación, llegando a decir que entendía que Urraca I de León “no estaba legititimada”.

No sólo sí lo estuvo, tras el trabajo que había realizado su abuela Sancha como primera reina heredera de Europa (aunque no pudiera reinar en solitario y tuviera que hacerlo apoyada en su marido Fernando I), sino que de no haberlo estado jamás habría subido al trono en una época, la medieval, en la que si se accedía a la corona de forma irregular prontíamente se le hubiera llamado usurpadora. El uso del presentismo en Historia es uno de los mayores errores porque se interpretan las cosas con la mirada de hoy, que no coincide en absoluto con las ideologías y filosofías y el derecho de hace casi novecientos años atrás.

Abstención de la UPL

Así, ante la negativa de cambiar la intitulación de Urraca I por parte de la concejala Elena Aguado, la UPL terminó absteniéndose. “No soy historiador, pero es algo que está fácilmente constatable que la reina, efectivamente, como dice nuestra compañera Margarita Torres, con bastante más criterio que el que está hablándoles, que es reina de muchos territorios, entre ellos los condados de Castilla y Galicia. Luego, por tanto, esta situación carece absolutamente de sentido. Yo vuelvo a solicitar y vuelvo a insistir en que se retire y quede solamente reinado de Urraca I de León. Si no, por parte de nuestro grupo nos abstendremos, a pesar de que en el fondo de la cuestión estamos totalmente de acuerdo”, terminó apuntando López Sendino.

Otro de los errores, que se ha incluido incluso en el nombre de la Estación de Autobuses de León, es llamar “doña” a la reina Urraca I. El término es protocolariamente erróneo (“doña reina” o “don rey” están mal cantados, puesto que don es cualquiera con estudios de bachillerato, y un monarca no es un cualquiera) y además lleva a confusión con la tía de Urraca I, doña Urraca Fernández hermana de Alfonso VI y la del cáliz de San Isidoro, a la que sí se la llamaba “doña Urraca” por ser la señora de Zamora. Aunque de forma cariñosa por el pueblo se le llamara 'reina de Zamora', ésta nunca lo fue, ya que la figura del infantazgo leonés (que también tomó su hermana Elvira como señora de Toro) buscaba que no se casaran y no tuvieran hijos que compitieran con los de sus hermanos al frente de la corona.

El “doña” es doblemente erróneo porque crea confusión y protocolariamente es impertinente; con lo que debería también ser retirado de la Estación de Autobuses, quedando como Reina Urraca I de León. Cartel en el que, aquí sí, no se nombra a Castilla en ningún momento y sólo a León como reina privativa que fue del Regnum Legionensis.