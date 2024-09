José Antonio Diez no ve alternativa “que pueda hacer sombra” a Tudanca en el PSOE de Castilla y León

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación Local del PSOE, José Antonio Diez, se refirió este lunes al inminente proceso congresual de su partido, cuya puesta en marcha se prevé tras la reunión del Comité Federal prevista para este fin de semana y, preguntado al respecto, comentó sobre la continuidad o no del actual secretario general autonómico, Luis Tudanca, que no le consta que haya una alternativa.

“Toda mi sabiduría al respecto es que el único candidato que existe y que hay y que además yo creo que por su trayectoria no he visto que haya otro, de momento, que pueda hacerle sombra es nuestro actual secretario general Luis Tudanca y, por tanto es todo lo que sé al respecto”.

Añadió que “es una decisión muy personal suya, evidentemente el querer seguir o no al frente de esta gran responsabilidad que es el partido a nivel de Castilla y León, pero, como digo, es una cuestión suya. Yo, desde mi conocimiento, no puedo aportar absolutamente nada, nada nuevo”.

Por su parte, Diez afronta el nuevo curso político con continuidad para el proyecto de ciudad que tiene. “Con esa ambición que vamos mostrando desde hace cinco años de que la ciudad puede, porque se está pudiendo transformar, cambiar, modernizar, hacer una ciudad mucho más sostenible, mucho más adaptada realmente a los tiempos que vivimos, con desarrollo, crecimiento económico, con potencialidad también en la creación de empleo y por supuesto con una apuesta decidida por la cultura”.

“Seguiremos trabajando en ese proyecto de ciudad que iniciamos hace ya cinco años y en el que intentaremos por todos los medios seguir dando los pasos” afirmó y apeló a la comprensión de los ciudadanos. “Entiendo que todos los cambios inicialmente cuestan y generan divergencias o discrepancias, pero creo que hay una realidad evidente que es que León lleva años de transformación y de cambio y eso no lo dice el alcalde, lo dicen tanto los ciudadanos como aquellos que nos visitan”, remarcó.

Preguntado al respecto, Diez se refirió a la situación de un inmueble del populoso barrio del Crucero donde algunos vecinos denuncian la presencia de ‘okupas, venta de droga y, en general, una realidad conflictiva. “Es un inmueble histórico en ese sentido, no es un problema que haya surgido ayer. Yo llegué de concejal en el año 2007 y ya existían problemas en este inmueble. Son problemas siempre complejos de resolver” reconoció antes de señalar que no se puede atender la declaración de ruina del edificio que algunos reclaman porque no presenta ese estado.

También recordó que las competencias en cuando a problemas de ocupación de viviendas, inseguridad ciudadana o actividades delictivas corresponden principalmente a la Policía Nacional con la que, dijo, colabora la Policía Municipal para intentar “minimizar los problemas en ese entorno” y recordó que su situación también puede afectar al ámbito judicial.