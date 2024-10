El evento de ciberseguridad Enise abre sus puertas en León con la ausencia de “una delegación israelí como tal”

El Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise) ha comenzado este martes 22 de octubre en León en medio de la polémica por la ausencia de una delegación israelí, que en principio iba a participar en el evento pero no lo hará debido a las protestas ciudadanas.

Sin embargo, el director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, ha especificado que, si bien en el evento no participa una delegación israelí, no se ha bloqueado la participación de ningún país, incluyendo Israel: “No hemos hecho ningún tipo de filtrado, ni hemos bloqueado la participación de ningún país del mundo. Este es un evento abierto al que vienen todas las personas que trabajan en el sector de la ciberseguridad, no es una feria de armamento. Creo que las sanciones están en otro ámbito y nosotros como estamos trabajando con normalidad en un sector global que trabaja sin fronteras para proteger a los ciudadanos”.

Sin embargo, aunque Barrio confirmó que “este año no va a haber participación de una delegación como israelí como tal”, quiso dejar claro que a él asisten “profesionales que trabajan para empresas de todas las nacionalidades para proteger a las víctimas”. En este sentido, se mostró “totalmente alineado” con el Gobierno de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores para “reclamar la paz en los esos conflictos existentes en Líbano, en Gaza o en Ucrania.

“No hemos hecho ningún tipo de gestión en este sentido. Ha habido un error sobre una supuesta delegación que se ha hecho viral en medios de comunicación con otros fines”, ha asegurado, “No pedimos el pasaporte a ninguno de los asistentes”.

Una de las primeras reacciones a esta aclaración ha sido la del secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, quien ha exigido que “se prohíba la participación de la delegación y empresas israelíes” en el Enise al considerar “absolutamente infame que, con dinero público, se vaya a contribuir a que acudan a España a hacer negocio”.

Intervención del secretario de Estado de Telecomunicaciones

“El avance de la inteligencia artificial conlleva innumerables oportunidades para fortalecer las defensas cibernéticas, pero también plantea riesgos, por lo que debemos tener la responsabilidad de guiar el desarrollo tecnológico con ética y garantizando que la IA sea una herramienta para el desarrollo bienestar colectivo”, ha advertido el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, quien ha intervenido en el acto de presentación vía teleconferencia.

De acuerdo con los datos aportados por Hernando, Incibe gestionó en 2023 más de 83.000 incidentes, de los que 58.000 afectaron a la ciudadanía y el resto a empresas privadas. Además, el servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ recibió más de 80.000 consultas de ciudadanos, empresas y colectivos.