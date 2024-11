La rectora de la Universidad insta a graduados de Económicas y Empresariales a defender un León “lleno de oportunidades”

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha participado como anfitriona este vieres el acto de graduación de la promoción 2020-2024 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el que se mostró visiblemente emocionada escenificar el final de una etapa de los que, durante años, fueron sus estudiantes. “Como profesora de esta facultad, he tenido el privilegio de asistir a vuestro crecimiento académico y a vuestra transformación como profesionales. En cada clase, en cada discusión y en cada reto, habéis demostrado la pasión y la determinación que ahora os ha traído hasta aquí” les trasladó.

Nuria González les invitó a “ser agentes del cambio y pensar en León como un territorio lleno de oportunidades” para desarrollarse profesionalmente. Por último, quiso tener unas palabras de reconocimiento para el equipo docente, “por ser un pilar fundamental en la formación del talento”, así como al personal administración “que hace posible el funcionamiento de nuestra facultad”.

Monoloco: de la facultad al éxito en la vida real

Los creadores del festival Monoloco, Héctor Herrero y Diego Bajo -que se graduó hoy en Markéting- y Diego Bajo, que lo hizo el año pasado en Administración y Dirección de Empresas, fueron los encargados de ofrecer la lección inaugural con el título ‘De la facultad a la vida real y cómo pasar de un ‘no’ a crear un festival de música exitoso’. Ambos trasladaron a sus compañeros de facultad varios mensajes clave como que “se puede emprender desde la ciudad de León, aunque parezca una barrera, realmente no es así” y que no hay momento bueno para emprender, ellos lo hicieron en medio de la pandemia de coronavirus, “que no parecía el mejor momento para un festival de música, al final ha llegado a ser una historia muy bonita”.

Recorrieron la corta pero exitosa historia de su empresa hasta convertirse el año pasado en el Mejor Festival Nacional al que acuden más de 20.000 personas. A los recién graduados, les pidieron que se “permitieran soñar”, que “no tengan prisa porque nunca es tarde para hacer lo que, de verdad, te guste” y que “los jóvenes somos muy capaces”. Ellos, aseguraron, no quieren “ser un ejemplo, sino su motivación para que luchen por sus sueños”.

Ambos recibieron un detalle de la facultad junto con otros dos estudiantes también emprendedores salidos de las mismas aulas: Samuel Toro y Miguel Díaz, los creadores de Frezzyks, que fabrica gominolas liofilizadas, un producto que “arrasa en redes sociales y que los posiciona como marca líder en España”, aseguró el decano de la facultad, José Ángel Miguel Dávila, que explicó que su empresa está “en fase de expansión y ya se han tenido que trasladar a una nave. La semana pasada fueron reconocidos como el mejor ecommerce de León” en el que había en torno a 300 candidatos“. ”Necesitamos mucha gente como vosotros“, les trasladó el decano.

Más de 200 graduados de siete Grados y un máster

Tras la imposición de becas a los nuevos graduados, 113 acudieron al acto de los más de 200 alumnos de los siete grados de la facultad y del máster en Ciencias actuariales y financieras, intervino el alumno, Víctor Fuente, en representación de los ya egresados que agradeció a las familias su apoyo y esfuerzo y afirmó que “hoy no sólo celebramos el fin de los estudios, sino de mucho que nos llevamos de estos años, culmina una etapa importante, pero comienza otra llena de desafíos y estamos preparados para afrontar lo que venga. El título es un punto de partida, no una meta”. Después se entregaron los premios a los mejores expedientes de las titulaciones y a los ganadores del concurso de relatos sobre economía inclusiva.

Finalmente, intervino el decano de la facultad, José Ángel Miguel Dávila, que les pidió a los graduados que no duden “jamás” de su preparación, pero les advirtió de que estar graduados “no quiere decir que ya no vais a tener que estudiar más; vivimos en un mundo en constante evolución y aunque la Inteligencia Artificial haya llegado a nuestras vidas, tendréis que seguir formándoos”. También tuvo palabras de felicitación para las familias y para los empresarios a los que agradeció su apoyo a la facultad y al equipo de gobierno de la universidad le pidió “facilidades” para aprovechar las “oportunidades que el mercado nos brinda” y se puso a su disposición para “ayudar y avanzar”.