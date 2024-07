La Facultad de Veterinaria de León acoge un encuentro internacional sobre biología de peces

El Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) será escenario la próxima semana de la novena edición del ‘Taller Internacional sobre Biología de los Gametos de Peces’ (9th International Workshop on the Biology of Fish Gametes), que se celebrará del 16 al 18 de julio. Este evento, organizado por un grupo de investigadores del área de Biología Celular de la ULE, reunirá a más de un centenar de expertos e investigadores del ámbito de la acuicultura, procedentes de 20 países, que tendrán una recepción oficial la jornada previa en el Parador de San Marcos.

Este taller internacional se originó en el contexto de una red de investigación europea y ha tenido ediciones anteriores en lugares como Vodňany (República Checa) en 2007, Valencia (España), Budapest (Hungría), Faro (Portugal), Ancona (Italia), Rennes (Francia), y Gdańsk (Polonia), donde se celebró en 2022. El principal objetivo de este taller es reunir a grupos de investigación de todo el mundo dedicados al estudio de la gametogénesis de peces, calidad de los gametos, desarrollo de biotecnologías reproductivas, bancos de recursos genéticos, identificación de biomarcadores de rendimiento reproductivo, y la gestión de la maduración y esterilidad. Estos esfuerzos buscan desentrañar las bases biológicas del proceso reproductivo y mejorar las técnicas de reproducción en Acuicultura.

La investigación en el campo de la reproducción de peces es una de las claves que ha permitido el desarrollo de la acuicultura en las últimas décadas. El avance constante del conocimiento sigue proporcionando nuevas herramientas que facilitan una producción de peces cada vez más eficaz y respetuosa con el bienestar animal. Además, los peces son un magnífico modelo animal para adquirir conocimientos básicos sobre reproducción de aplicación en salud animal y humana.

Durante las jornadas, se abordarán temas como el desarrollo de nuevas biotecnologías reproductivas, el estudio profundo de aspectos moleculares implicados en la producción de espermatozoides y ovocitos durante la madurez sexual, y las consecuencias de los distintos factores ambientales a los que están sometidos los progenitores sobre la salud y el desarrollo de su descendencia.

El comité organizador, liderado por las profesoras Mª Paz Herráez y Vanesa Robles, está integrado por Silvia G.Rojo, Marta F. Riesco, Marta Lombó y David G.Valcarce. Un grupo organizador conformado por científicos reconocidos internacionalmente en este campo, que han participado en estas jornadas desde sus inicios en el año 2007. La conferencia inaugural, que lleva por título ‘Can aquaculture be started only with male parents?’, será pronunciada el martes a las 9:30 horas por Goro Yoshizaki, director del Instituto de Biotecnología Reproductiva para Especies Acuáticas (IRBAS) de la Universidad de Ciencias y Tecnología Marinas de Tokio (TUMSAT) (Japón).