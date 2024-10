Un centenar de estudiantes reciben las becas de graduación de Veterinaria y Tecnología de los Alimentos por León

El Aula Magna ‘San Isidoro’ de El Albéitar de la Universidad de León ha acogido la celebración de la festividad del patrono de la facultad de Veterinaria, San Francisco de Asís, con un acto académico en el que se han entregado los reconocimientos e insignias a los nuevos graduados en Veterinaria (92) y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (25) de las promociones 2019-2024 y 2020-2024 respectivamente.

El acto ha estado presidido por el vicerrector de Estudiantes, Deporte y Cultura, Diego Soto y la decana de la facultad de Veterinaria, María Teresa Carbajo. Ha ejercido como padrino de la promoción el veterinario, profesor, investigador y ex rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín que ha pronunciado la conferencia titulada ‘Un viaje profesional: de la veterinaria rural a la universidad’ en la que ha recordado sus raíces familiares ligadas a la agricultura y a la ganadería y su vocación veterinaria, relató cómo ha cambiado el interés laboral de los nuevos graduados, ahora más centrados en la veterinaria de animales domésticos y antes en los animales de producción ganadera. Expuso cómo en sus inicios nunca pensó en dedicar su vida profesional a la universidad, como finalmente ha dedicado y por ello, animó a los nuevos graduados a abrir su campo profesional porque “lo importante no es hacer lo que te gusta, sino que te guste lo haces”. En su caso, siempre movido por el “interés por aprender”. A los jóvenes graduados les pidió que no pierdan nunca “el interés, la curiosidad y el entusiasmo” y que sigan “estudiando y trabajando” porque se están abriendo nuevas vías “en animales de compañía y también en granja”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Veterinaria, María Teresa Carbajo, destacó el ambiente de “felicidad” en el Aula Magna ‘San Isidoro’ y recordó que la Facultad de Veterinaria, “como centro responsable de impartir el Grado en Veterinaria, ha sido evaluada este año 2024 por la Asociación Europea de Establecimientos de Veterinaria, obteniendo la acreditación que reconoce la calidad de su enseñanza”. Un logro, añadió que “es, sin duda, el resultado del esfuerzo y el buen trabajo que se ha venido realizando en este centro a lo largo de los años”. Una facultad con 172 años de historia en la formación de profesionales de la veterinaria que, en los últimos 30 años, ha “ampliado la labor educativa para incluir la formación de científicos y tecnólogos de los alimentos, y este año damos la bienvenida a estudiantes del Grado en Ciencias Gastronómicas, que se suman a nuestra comunidad académica”. Reconoció el “valioso” trabajo del claustro de profesores, muchos de ellos presentes en el acto, y a los recién graduados les pidió que no olviden “que para afrontar los desafíos que os planteará el ejercicio de vuestra profesión será esencial mantener una formación constante, actualizar vuestros conocimientos y aprender nuevas técnicas”.

El acto contó con la presencia, entre otros, del presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León y del Consejo de Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez Díez, y la presidenta de la Sociedad Española de Seguridad y Calidad Alimentaria, María Rosa Urdiales Garmón que fueron los encargados, respectivamente, de dar la bienvenida a los graduados en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

María Rosa Urdiales les trasladó que van a “entrar en un mundo laboral apasionante” y que el sector alimentario “necesita gente con ideas nuevas porque no esta todo hecho”. Como dato destacó que, en 2050, se calcula que 9.000 millones de personas en todo el mundo necesitarán comer.

Por su parte, Luciano Díez expuso la cantidad de “actividades variadas” a las que podrán dedicar su vida profesional y les recomendó tener “paciencia, perseverancia y seguir formándose para especializarse” y que “no se cierren a ninguna salida profesional”.

Por otro lado, dos alumnos tomaron la palabra en representación de cada una de las dos titulaciones para recordar su paso por la universidad. Raquel Gómez, del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos aseguró que este 19 de octubre era un “día de celebración y de reflexión de lo que han pasado, del esfuerzo desde el primer día de curso”. Por su parte, Víctor Contreras, como portavoz de los graduados en Veterinaria recordó anécdotas de los cinco años en la facultad como la primera vez que castraron un cerdo o cómo vivieron la pandemia de coronavirus cuando cursaban primero y se emocionó -y emocionó a muchos- al recordar la calidad humana y profesional del profesor Valentín Pérez, fallecido en agosto de 2023.

El encargado de abrir y cerrar el acto académico fue el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, que se dirigió a los alumnos para trasladarles que hoy cierran una etapa, pero es el comienzo de otra y les pidió que lleven siempre “la pasión por aprender”.