El leonés Ibán García del Blanco, Premio Antonio Delgado a la Divulgación de la Propiedad Intelectual

El leonés Ibán García del Blanco, hasta ahora eurodiputado del Grupo Socialista, recibe el Premio Antonio Delgado a la Divulgación de la Propiedad Intelectual, que concede el Instituto Autor, una asociación sociocultural sin ánimo de lucro. Este reconocimiento, que alcanza su cuarta edición desde su constitución en 2021, distingue a una persona o entidad que haya contribuido decisivamente al desarrollo, fortalecimiento o defensa del Derecho de la Propiedad Intelectual y defensa de las autoras y autores, artistas o industrias culturales en general.

La presidenta del Instituto Autor, Marisa Castelo, destacó “la infatigable labor acometida desde hace muchos años por Ibán García del Blanco en la protección de creadoras y creadores, de su dignidad profesional y sus derechos, que se ha visualizado especialmente en esta última etapa como eurodiputado”.

“Es una desgracia para el mundo de la propiedad intelectual que no continúe su tarea como eurodiputado. Ha sido una suerte poder contar con él en la anterior etapa. El trabajo que ha realizado ha sido magnífico, valoración que queda fuera de toda duda y es un hecho objetivo incontestable. Sin duda, este año no puede haber nadie que merezca más el premio que él, y se lo otorgamos desde el cariño y el agradecimiento, esperando que continúe su tarea de defensa de nuestros derechos”, destacó.

“Quiero agradecerle al Instituto de Autor y al jurado que me hayan considerado digno de recibir el Premio Antonio Delgado a la divulgación de la propiedad intelectual. No puede haber ningún reconocimiento que me haga sentirme más orgulloso, que uno en el que se valore el compromiso por la defensa de la cultura, el arte y la creación humana. Sobre el derecho de autoría pivota la sostenibilidad de todo un sistema cultural que garantiza que nos podamos seguir considerando humanos, un imperativo civilizatorio que hoy en día se hace más imperativo preservar. Llevo muchos años en su defensa y este premio sólo hace que impulsarme a hacerlo aún con más entusiasmo”, dijo García del Blanco, principal impulsor de la Ley de inteligencia artificial de la Unión Europea.

Ganador

Ibán García del Blanco, licenciado en Derecho por la Universidad de León, ha desarrollado su actividad profesional fundamentalmente en el ámbito de la administración pública, autonómica y estatal. Entre los años 2003-2011 fue concejal por el PSOE del Ayuntamiento de León, y entre 2012-2015 fue senador por León en las Cortes Generales. De 2018 a 2019 fue presidente de Acción Cultural Española (ACE), agencia que proporciona apoyo público a la difusión de la cultura en España en el exterior.

Desde el año 2019, la trayectoria profesional del premiado ha estado centrada en las Instituciones de la Unión Europea como eurodiputado del Parlamento Europeo y coordinador y portavoz del Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en la Comisión de asuntos jurídicos. También como, miembro del Parlamento Europeo (PE) y coordinador del Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en la Comisión de asuntos jurídicos.

Entre otras responsabilidades, ha formado parte del equipo negociador de la Ley de inteligencia artificial y la Ley de Datos y ha sido ponente del informe sobre mundos virtuales. Como miembro de la Comisión de Cultura, ha realizado el informe ‘Diversidad cultural y las condiciones de los autores en el mercado europeo de música en streaming’, aprobado en el Pleno del Parlamento Europeo de enero de 2024 por una amplísima mayoría.

García del Blanco ha sido uno de los principales impulsores y negociador de la Ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, siendo el único eurodiputado español que participó hasta el final en las negociaciones que permitieron acordar la primera legislación en la materia.