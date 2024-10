Cáritas acompaña a 351 personas sin hogar en la provincia y alerta del aumento de enfermedades mentales

Cáritas Diocesana de la provincia de León acompañó este año a un total de 351 personas sin hogar; 279 en la sede de la capital, 57 en el albergue de Cistierna y 66 en el de La Robla. Del total, 227 son personas de nacionalidad española y 124 proceden de otros países.

En particular, los llegados de Europa lo hacen principalmente de Portugal, Francia y Rumanía, mientras que y los procedentes de Latinoamerica son sobre todo naturales de Colombia, aunque también de Cuba, Venezuela o República Dominicana. Marruecos y Senegal encabezan los lugares de origen de los africanos llegados a la provincia leonesa.

Son datos que ofreció hoy la directora de la entidad, Aurora Baza, durante el acto de visibilización convocado con motivo del Día de las Personas sin Hogar y protagonizado por alumnos de tres centros escolares de la ciudad en la plaza de la catedral.

“Tienen un perfil común, son personas que no están vinculadas a su familia, no tienen unión con su familia ni relación, la mayoría de ellas están en situación de drogodependencia y también hay muchas personas en situación de sinhogarismo con enfermedad mental no diagnosticada, que es lo preocupante, además de personas que no tienen recursos económicos”, detalló.

Los que lo tienen, dijo, reciben una pensión no contributiva con la que resulta muy difícil hacer frente a los gastos mínimos. “La verdad que es una situación complicada y tiene muchos retos. Encuentran dificultad a la hora de insertarse en el mundo laboral, con un trabajo digno. También tienen dificultad para acceder a una vivienda digna y con todos los trámites administrativos”, añadió.