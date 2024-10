La jurista Araceli Mangas reivindica el nacimiento en Salamanca del derecho internacional

La jurista Araceli Mangas reivindicó este jueves en nacimiento en Salamanca del derecho internacional, su gran vocación, y que definió como el vehículo de la civilización hacia su “más alto nivel de concordia, libertad y democracia”. “Salamanca dio al mundo el derecho internacional a través de la Escuela de Salamanca y de Francisco de Vitoria. Es nuestra gran aportación a la ciudadanía”, señaló la salmantina.

Mangas Martín participó hoy en la jornada previa a su investidura ‘honoris causa’ por la Universidad de Salamanca en un acto que mañana compartirá en el Paraninfo con la filósofa Eulalia Pérez. Durante su comparecencia en el aula Francisco de Vitoria de las Escuelas Mayores, en la que estuvo acompañada también por el rector, Juan Manuel Corchado, y su padrino, Luis Norberto González, recibió, en declaraciones recogidas por Ical, como “una satisfacción extraordinaria” recibir este reconocimiento.

Araceli Mandas recordó el proceso iniciado por el exrector Ricardo Rivero y explicó, a modo de anécdota, que llegó incluso a discutirla la legalidad de este nombramiento, al ser ella salmantina y ‘alumni’ de la Usal. “Al final se pudo porque me fui a Madrid a hacer la tesis doctoral. Este tipo de halagos son muy bienvenidos, sobre todo cuando se trata, nada menos, que de la Universidad de Salamanca, el triunfo del derecho internacional, de la civilización, de la concordia. Eso hace que sea el top en Europa y en el mundo”, recalcó.

Primera salmantina honoris causa en la USAL

Asimismo, recibió como “un orgullo” ser la primera salmantina en ser investida por la institución académica en la que se formó. “Estoy emocionada. A veces no me lo podía creer y tenía que volver a ver la prensa y los correos de mi padrino para creérmelo. Eso de que uno no es profeta en su tierra, no lo he visto en mi caso. La gente, las autoridades, los alumnos, me han tratado siempre muy bien”, afirmó.

Por ello, incidió en otorgar valor a la ciudad a sus gentes. “En la antigua ciudad de Los Bandos, la gente es muy educada. No es vanidad, pero yo me he esforzado, he aprovechado las oportunidades, pero en Salamanca hay otra gente muy buena en todos los ámbitos y es bueno que eso lo sepa la ciudad, y que se reconozca”, apostilló en este sentido.

Cuestionada por los medios de comunicación, la jurista analizó la evolución del derecho internacional a lo largo de su trayectoria. “Las relaciones internacionales tienen ciclos muy diversos, de avance y retroceso. La soberanía de estado varió mucho en los 60 y, sobre todo, después del caída del muro de Berlín. Pero en los últimos cuatro o seis años estamos viendo retrocesos, como el nacionalismo y el soberanamente, cuando la evolución lógica es la globalización racional y la cooperación”, matizó.

Desde el punto de vista de las mujeres, no obstante, reconoció que, en su caso, la salud de su ámbito científico es óptima. “Desde que empecé, en el 75, he estado en escuelas muy abiertas a las mujeres. Ya entonces éramos muchas discípulas mujeres y que llegaron a catedráticas desde el año 77 o 78. Ya en los 80 habría en torno a media docena de mujeres catedráticas y alguna que llegó a rectora y las sigue habiendo. Eso lo hace la evolución de la sociedad y que, sin duda, hay maestros abiertos a los valores actuales de la sociedad. Si no somos abiertos los internacionalistas, quién lo va a ser”, reflexionó.

Finalmente, la especialista en relaciones internacionales analizó los grandes retos del concierto actual y alertó sobre la seguridad, especialmente en Europa. “Ha habido cambios, por la pandemia y también por las sanciones a Rusia, que han llevado a una bifurcación clara. La división del trabajo que se hizo desde los noventa, al final, nos ha esclavizado mucho y nos ha hecho 'hiperdependientes' de estados como China. Se viven momentos difíciles y, sobre todo, en Europa. Y tampoco creo que sea un fracaso del derecho internacional, porque se han activado todos los resortes legales. Pero no hay un ejército que venga desde Marte a ponerle orden a Rusia, a Hamás o a Netanyahu”, concluyó.