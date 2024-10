La Junta permite también a Rueda usar la uva bruñal, autóctona de la DO Arribes en Zamora y Salamanca

Nuevo asalto a las uvas autóctonas de la Región Leonesa. A la polémica decisión de la Junta de Castilla y León de dar permiso a la Denominación de Origen Rueda, en Valladolid, para usar la uva godello, exclusiva de la Denominación Bierzo en la autonomía, se ha conocido que recientemente el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) le ha otorgado también el uso de la uva bruñal, esta sí autóctona de la DO Arribes en Zamora y Salmanca.

Un nuevo ataque a la especificidad de las uvas de las denominaciones de las provincias leonesas que ha sido cuestionada por la UPL, que ha llevado la cuestión a las Cortes autonómicas al considerar que esta autorización “atenta contra los intereses de Zamora y Salamanca, amenazando al sector vinícola de Arribes, de donde es autóctona esta uva”.

La uva bruñal, autóctona del área de la DO Arribes, tiene en esta denominación su lugar de origen y cultivo tradicional, siendo, junto con la uva Juan García, uno de los pilares del sector vinícola de la zona. Desde UPL denuncian que esta variedad no es originaria del área de la DO Rueda y que permitir su uso en otra denominación puede afectar a la identidad de los vinos de Arribes, perjudicando a los viticultores de la región.

Los leonesistas señalan que la variedad de uva bruñal es muy apreciada por los viticultores de Arribes de Zamora y Salamanca “por aportar mucho color y grado a los vinos”, hecho que creen podría estar detrás del interés de la DO Rueda “para pretender hacer vinos con la variedad de uva bruñal pese a no ser propia de su área”.

Asimismo, desde UPL lamentan que pese a que el uso de uva bruñal por parte de la DO Rueda, al no ser autóctona de la misma, podría considerarse “competencia desleal hacia la DO Arribes”, donde es propia y es valorada por los viticultores, la Junta de Castilla y León “no ha hablado con los viticultores de la zona ni con el Consejo Regulador de la DO Arribes antes de conceder dicha autorización de uso de la uva bruñal a la DO Rueda, habiendo dejado al margen a los viticultores arribeños, que serían los grandes perjudicados por dicha decisión”.

“Rueda nunca ha usado la uva bruñal”

Por otro lado, los regionalistas leoneses consideran que la autorización dada por la Junta a través del ITACyL para que se emplee la uva bruñal en la DO Rueda “no resulta razonable si tenemos en cuenta que en el área de la DO Rueda nunca se ha utilizado la uva bruñal y que parece responder única y exclusivamente a querer beneficiarse de la valoración que poseen los vinos que emplean este tipo de uva, gracias al buen trabajo realizado por los viticultores de Las Arribes”. Por ello, creen que la autorización dada por la Junta a la DO Rueda de emplear la uva bruñal supone “un ataque evidente a la agricultura y la economía zamorana y salmantina”.

Del mismo modo, los leonesistas recuerdan en su iniciativa parlamentaria lo apuntado hace unas semanas por la Vicepresidenta del Consejo Regulador de Arribes, que señalaba respecto a esta cuestión que “para nosotros, la clave de la supervivencia son las variedades minoritarias”, indicando asimismo que “si otras denominaciones de origen con más capacidades económicas adquieren estas variedades como propias, lo que ocurre es que se limita la posibilidad de que haya trazabilidad para determinar de dónde son”.

Por todo ello, desde UPL piden a la Junta que dé marcha atrás en esta decisión, exigiéndole explicaciones sobre por qué ha autorizado la Junta el empleo de uva bruñal en la DO Rueda, “teniendo en cuenta que es un tipo de uva que nunca se ha empleado en esa zona, y que podría perjudicar al mercado de los vinos de la DO Arribes, donde sí es autóctona”, así como si esta decisión de la Junta busca “que la DO Rueda se beneficie de la buena valoración que están tomando los vinos que emplean este tipo de uva en la DO Arribes, gracias al buen trabajo realizado por sus viticultores”.

Decisión de la Junta contra la Región Leonesa

Esta polémica se suma a la controversia generada previamente en torno a la uva godello, tradicionalmente asociada a la DO Bierzo, que también fue permitida para la DO Rueda, una medida que fue recibida con escepticismo por algunos sectores vitivinícolas y expertos en la protección de las identidades locales del vino.

Desde el sector de Arribes, se teme que la expansión de estas variedades fuera de sus áreas originales reduzca su valor diferencial y afecte a la comercialización de los vinos de Zamora y Salamanca, donde los viticultores han defendido durante años la autenticidad de estas uvas autóctonas. La inclusión de variedades específicas de cada región en denominaciones ajenas plantea agravios sobre la protección de los productos locales y el impacto en los territorios de origen, lo que parece estar caldeando aún más el debate en el sector vinícola de Castilla y de León.