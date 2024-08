El Ayuntamiento de Valderrey denuncia un consultorio médico “ocho meses sin consulta por un problema informático”

Hartazgo máximo en el Ayuntamiento de Valderrey, en la comarca de La Sequeda en Maragatería, después de constatar que Sacyl no resuelve desde diciembre pasado un problema electrónico que “impide que los médicos puedan usar los ordenadores para pasar consulta”.

“El servicio del centro de salud de Carral, en peligro debido a un problema electrónico del Sacyl que no resuelven' (diciembre de 2023), 'Baile de pacientes entre Carral y Barrientos por la dejadez del Sacyl' (diciembre de 2023), 'El consultorio de Carral no pasa consulta médica pese a estar programadas' (enero de 2024). A todos nos sonarán estos titulares que hemos visto hace unos meses en medios digitales. Hoy, 8 meses después, seguimos con el mismo problema. De poco sirven las actuaciones municipales del Ayuntamiento de Valderrey para mejorar la sanidad rural si no tienen el respaldo del servicio de salud de la Junta, Sacyl. Este es el resumen de los hechos que llevamos a nuestras espaldas desde hace meses y que siguen sin resolverse”, denuncian.

Según las fuentes municipales “cada martes, llega la consulta programada en el consultorio de Carral (los que toca, ya que algunos, no hay). El equipo médico, se ve obligado cada martes a trasladarse a otro consultorio ya que el sistema del intranet del Sacyl que depende única y exclusivamente de ellos, no funciona, está sin configurar y no da servicio a todo el equipo informático del equipo médico”.

Un problema de muy fácil solución... que no se arregla

El problema, por lo visto, es de lo que se llamaría como “una cosa tonta”. El Ayuntamiento descubrió “hace más de 8 meses”, que “el cambio de conexión vía satélite 4G para dar servicio a la Intranet dejó el aparato de Carral desconfigurado y sin funcionar, impidiendo de este modo el acceso a documentos tan importantes como el historial clínico o las recetas electrónicas de los pacientes”. “Un técnico informático se cercioró de que el fallo proviene del propio servicio de Sacyl y a pesar de intentarlo, solo el servicio de sanidad autonómico puede solucionarlo de forma interna. De esta situación es conocedora todo el equipo médico y la coordinación de Astorga”, apuntan.

Sin embargo se han encontrado que “de momento, no hay ninguna respuesta por escrito a las numerosas quejas del ayuntamiento, ni una llamada de teléfono, ni una forma de contacto ni ninguna explicación sobre esta situación. Esto deja en evidencia una irresponsabilidad del gerente de atención primaria y una dejadez hacia los consultorios rurales tremenda”.

Desde el ayuntamiento dirigido por Ciudadanos Rurales Agrupados “se ha puesto una nueva queja hoy exigiendo un servicio médico de calidad, donde se solucione esta incidencia”. “O se verán obligados a iniciar movilizaciones ante este cierre encubierto del consultorio de Carral, con el que llevan meses y meses luchando”, amenazan.