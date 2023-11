Gallardo culpa a las autonomías de “la situación política que vivimos” pero dice que con ellas Vox mantiene su 'agenda'

El vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha admitido hoy que aunque en campaña electoral y en su programa pedían el voto propugnando la desaparición de las comunidades autónomas en España, “no vamos a renunciar a participar en los gobiernos autonómicos para implementar nuestra agenda política” de partido.

García-Gallardo hacía estas declaraciones en León a pesar de argumentar previamente que “seguimos culpando al estado de las autonomías de la situación política que vivimos en España”, en referencia entre otras cosas a la Ley de Amnistía que forma parte del acuerdo que, salvo sorpresa, aupará al socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del país mañana jueves con mayoría en el Congreso de los Diputados. De hecho, el líder autonómico de Vox ha llegado a exigir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mano dura institucional contra “contra el golpe a la democracia” de Sánchez

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, con un sueldo bruto de 85.000 euros al año pero sin cartera específica en el Gobierno que preside el Partido Popular Alfonso Fernández Mañueco, remarcó que, a pesar de aquellas promesas, ahora “tenemos un programa político en multitud de áreas, como Sanidad, Vivienda, Educación...” -en ninguna de ellas hay nadie de Vox al frente-, motivo por el que no renunciarán ni a sus cargos en el Gobierno autonómico ni al pacto firmado. Pero eso a pesar de insistir a continuación en que “vamos a seguir denunciando que es este estado de las autonomías el que ha creado el monstruo de los separatismos, los ha alimentado, engordado, el gran culpable de que estemos en esta situación”.

“Sin estado de las autonomías no se hubiera cedido la competencia de Educación a los separatistas, como se hizo en el año 96; no se hubiera creado todas esas televisiones como TV3 que han ayudado a alimentar el relato falso sobre la Historia de España; sin estado de las autonomías no tendríamos hoy a un señor en Waterloo dictando la política de España”, enumeró.

Por eso, “como partido político que integramos el Gobierno tenemos el afán y la aspiración de máximos de acabar reformando el título 8º de la Constitución Española”. Pero al mismo tiempo “mientras esa sea la Ley vigente la vamos a respetar” y a seguir formando parte del Ejecutivo autonómico.

“Muy difícil” parar la formación del nuevo Gobierno

Juan García-Gallardo, tras el fallo del Tribunal Supremo, que hoy ha rechazado las medidas cautelares pedidas ayer por su partido para impedir la convocatoria del Pleno de investidura en el Congreso de los Diputados, admitió que “en un corto plazo es evidente que está muy difícil parar” la Presidencia para Pedro Sánchez, pero instó a “seguir intentándolo todo, aunque esté muy difícil y cuesta arriba, porque es nuestro deber cívico y nuestro compromiso social seguir defendiendo el Estado de Derecho y la democracia”.

Y entre las iniciativas, hizo un llamamiento a “una gran movilización social de todos los españoles, de toda clase y condición y cualquier sensibilidad en defensa de España y del Estado de Derecho en todos los órdenes”, considerando “realmente increíble” que aquellos que se beneficiarán de la Ley de Amnistía “puedan seguir como si aquí no hubiera pasado nada” a pesar de que “mientras la España abandonada y silenciada se le niegan los recursos necesarios para poder prosperar, se riega de millones de euros a quienes se alzaron contra el Estado de Derecho y cometieron delitos gravísimos de corrupción y de malversación de caudales públicos”, concluyó.