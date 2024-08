¿Hay voluntad política para una autonomía leonesa?

Estimado lector, es posible que me conozcas, es posible que hayas oído hablar de mi, a unos como un defensor de la autonomía leonesa y a otros como un frenético, delirante. trastornado y desquiciado idealista de una hipotética, pero, al parecer, imposible autonomía leonesa.

Pues bien, puede que sea un poco de todo, pero la autonomía ¡no es imposible! Tal cosa me conforta como persona y como leonés. Los años me han ido dando madurez y carácter, sin borrar personalidad ni ánimos, y, como quiera que el “disco duro cerebral” funciona, seguiré en el empeño, es mi elección.

Recuerdo, leoneses: Uniones populares reivindicativas aquí montadas, como la que surgió en contra de una posible central nuclear en Valencia de don Juan. Recuerdo una Unión Sindical Agraria... ¡leonesa! Puesta en pie y asustando al ministerio correspondiente. Recuerdo otras movilizaciones... ¡Leonesas! como la de la Construcción. La reivindicación de una Universidad propia leonesa y no asturiana. Las movilizaciones mineras, donde las fuerzas del orden estimaron oportuno no hacer acto de presencia, aunque estuvieran en las calles adyacentes, para evitar enfrentamientos… Pero sobre todo recuerdo que quienes organizaban o dirigían estos movimientos, tenían las ideas claras. ¿Miedo?, ¡¡MUCHO!! Pero con objetivos comunes por los que luchar.

En estos momentos veo a los leoneses con deseo y voluntad de una autonomía propia de la Región Leonesa, pero no veo con interés a los que deben conseguirla, la clase política, la que dice representar a los leoneses. Estos políticos se comportan con los leoneses como los Kapòs en los campos nazis con sus paisanos judíos. Su finalidad vivir de ello…y promocionar a su familia fuera del caos económico leonés

Afortunadamente ya no soy una voz en el desierto, hay quien se pregunta también públicamente dónde están las fuerzas sociales de la Región Leonesa, dónde los empresarios, las Cámaras de Comercio, ¿Les va bien a todo en sus negocios? ¿Acaso viven de las subvenciones castellanas? ¿O son simples comerciantes que compran a dos y venden a cuatro, desconociendo lo que es I+D+I?

También muchos ciudadanos se cuestionan si la Universidad Leonesa debe seguir permitiendo los datos económicos de la Junta colonizadora castellana, mintiendo a los leoneses. O permiten que nos cambien la historia de nuestros antepasados, tolerando toda castellanización de los hechos, o de los reyes, incluso con el ordinal incorrecto

Nos mintieron en la formación autonómica: ni Madrid, Rioja, o Cantabria tenían historia propia para acceder a una uniprovincial autonómica. ¡Fue una decisión política!

La Región Leonesa tiene tanta historia como Navarra, Aragón, y más que otras consideradas como históricas. Pero los intereses –¿Politicos?– mandan. ¿O hay grupos de cabildeo, a los que no les conviene que los leoneses defiendan sus intereses en una autonomía propia? Y así nos la negaron antes y siguen haciéndolo en la actualidad.

La Región Leonesa tiene los Fueros más antiguos de Europa, y los Decreta de 1188 reconocidos por la Unesco. Hoy decimos 'León Cuna del Parlamentarismo'. Pero, en la distancia, todo es ignorado a la hora de tomarnos en consideración.

No me valen las declaraciones de los políticos nacionales o de leoneses en puestos en lo nacional, admitiendo la singularidad leonesa… “pero dentro de Castilla”. Curiosamente desde el Estado Español se admiten todos los pueblos de España, su historia, sus derechos, sus particularidades, menos las leonesas… a no ser dentro de Castilla, dicen. Incluso el presidente Zapatero, comunicó al señor Pasqual Maragall que lo que decidiera el parlamento catalán sería bien recibido en Madrid. La voluntad manifestada tres veces en la Diputación Leonesa (la última hace unas fechas)... ¿No tienen valor?

A esta Región Leonesa la tienen contra su voluntad como colonia castellana, en una autonomía forzada, de la misma manera que Segovia fue introducida contra su voluntad manifestada, por decreto, ley en este engendro autonómico, ¿y a todo esto lo llaman democracia?

Me pregunto qué debemos hacer los leoneses para acabar con la despoblación, el destino de nuestra tierra en macro vertederos industriales, o la súper plantación de placas solares, o molinos de viento, lagunas artificiales en nuestros ríos, para beneficio de otras regiones o de nuestros colonizadores.

Qué debemos hacer los leoneses para poder decidir por nuestra Universidad (Facultad de Medicina) por nuestro aeropuerto, por nuestra defensa del medio ambiente, de nuestros ríos, de nuestras comunicaciones, de nuestra economía, de nuestro… futuro.

Reclamando pacíficamente no nos han hecho caso, es más, desinforman al resto del Estado, e insultan o desprecian a los defensores de la autonomía leonesa, en ocasiones con complejos de víctimas, en otros como bufones graciosos y animadores callejeros como vulgares garrulos charlatanes

¿Qué debemos hacer? ¿Algaradas callejeras? ¿Quemar contenedores? ¿Cortar carreteras con neumáticos ardiendo? ¿O hacer escraches en las puertas de los políticos leoneses?

¡Leoneses! Hay que seguir reclamando, exigiendo nuestros derechos como pueblo, impidiendo que nos sigan mintiendo, engañando. Robando nuestra historia, empobreciendo nuestra tierra, esperando a que el último león al arrimar la puerta, la tranque y cande como tales para siempre. Poniendo encima, a continuación, los colonizadores castellanos españoles, un escudo castellano. Olvidando que en el escudo nacional en el segundo cuartel de fondo color de plata, un león rampante, de púrpura, linguado, uñado, armado de gules o rojo y coronado de oro nos representará siempre, pero esto no nos alivia nada.

Yo, aunque caiga mal a unos y a otros, seguiré acudiendo los primeros sábados de cada mes a Botines. No es obligatoria para nadie la presencia, pero también es libre la asistencia. Para terminar la concentración cortando el tráfico, algo más que testimonialmente, en Santo Domingo, entre las 13.45 y las 14.00 horas.

¿Se tendrán en cuenta las votaciones de nuestra Diputación?

¿Se estimarán las votaciones en nuestros ayuntamientos?

¿Se escuchará el eco de las voces del pueblo en múltiples manifestaciones?

¿O tendremos que copiar de otros pueblos?

¡Eso sí, sin políticos nacionales que nos defiendan y que nos preparen una ley de amnistía!

Somos leoneses, somos españoles, y tenemos derecho a nuestra autonomía, y con ella a nuestra propia gestión económica, sanitaria, educación, a nuestro futuro.

Estamos hartos de ser depósito de energía para el Estado, a base de nuestra agua, nuestros minerales (lo fue el carbón) y hoy estamos inundados con molinos de viento, campos de placas fotovoltaicas…

Y no digamos de la anulación, con taimados procederes, de nuestra personalidad leonesa y con ello la negación como pueblo.