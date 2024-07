Solo El Bierzo activa la alerta amarilla por altas temperaturas este domingo en la provincia de León. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que los termómetros sobrepasen los 36 grados de máxima, por lo que pone en aviso a la comarca leonesa desde la una de mediodía hasta las nueve de la noche.

Toda la Comunidad de Castilla y León está teñida del color amarillo por los avisos de la Aemet a excepción de la montaña y meseta leonesas. El último domingo del mes de julio será soleado o poco nuboso, quizá se vea alguna nube media alta o nubosidad de evolución por la tarde. Igual que pasó el sábado, no se descarta tampoco que caiga algún chubasco, disperso, con tormenta con poca precipitación en zonas altas. De igual manera, podría aparecer calima.

Suben las temperaturas mínimas y también las máximas, que oscilarán entre los 15 y los 36 grados en toda la geografía leonesa. El punto en el que se espera que menos bajen los mercurios es la capital del Bierzo, Ponferrada, donde no está previsto que la temperatura descienda por debajo de los 19 grados en ningún momento del día. En León capital no es que vaya a refrescar mucho más la madrugada, el termómetro no bajará de 18. De 17 en Astorga.

Los vientos soplarán del nordeste, más frescos, o variables, fijándose del sur o sureste, más cálidos.